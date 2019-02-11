شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثالث- التدريب والتطوير: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة المستشفيات، الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس.

. أخصائي أول مبرمج سريري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، العلوم الصحية)، أو في أي تخصص آخر ذي الصلة.

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. مدير التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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