شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في مصرف الراجحي بالرياض والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف مراقب أمن المعلومات (للرجال/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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. مدير العلاقات (للنساء/ المدينة المنورة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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