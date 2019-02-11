شكرا لقرائتكم وظائف للجنسين في مركز العمليات الأمنية 911 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحد (911) التابع لوزارة الداخلية عن توفر وظائف للرجال والنساء من حملة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى وأوضح المتحدث الرسمي للمركز العقيد عبدالله الطويان في تغريده بحسابه في تويتر، أن من ضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو أي من اللغات الأخرى. مكان العمل:

– منطقة مكة المكرمة (حالياً)

– منطقة الرياض (قريباً). وسيتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية متضمنة جميع المؤهلات والمهارات للبريد الإلكتروني التالي: [email protected] وسيحال الطلب إلى الإدارة المختصة. ولمتابعة التفاصيل على الرابط المرفق ( حياك الله أختي :

صحيح يتوفر لدينـا وظائف بـ #عمليات_911 بمكة المكرمة وقريباً بالرياض ويشترط بها مؤهل اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى وبإمكانك إرسال السيرة الذاتية للبريد الإلكتروني لتحال للإدارة المختصة :

[email protected] — عبدالله الطويان (@altowayan1) February 8, 2019 ). ).

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف للجنسين في مركز العمليات الأمنية 911 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.