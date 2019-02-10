شكرا لقرائتكم وظائف للنساء في طيران ناس عبر برنامج تمهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة طيران ناس بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر وظائف شاغرة للنساء، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (ممثل خدمة العملاء)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– ممثل خدمة العملاء (للنساء فقط – ثلاث وظائف).

وصف التدريب:

– توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.

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الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات اللغات والترجمة (انجليزي).

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- عدم الالتحاق بأي عمل حالياً.

6- لم تستفد من برنامج (تمهير) في فترة سابقة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا اليوم الأحد بتاريخ 1440/06/05هـ.

طريقة التقديم:

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