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شكرا لقرائتكم جامعة الباحة تعلن توفر وظائف صحية شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الباحة
بدأت جامعة الباحة اليوم الأحد، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الصحية الشاغرة بالمركز الطبي الجامعي.
ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة إلى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني (هنا الرابط)، للاطلاع على التخصصات المشمولة والمؤهلات، وتفصيلات الشروط المطلوبة وآلية التقديم.
وأشارت جامعة الباحة إلى أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الخميس المقبل 9 / 6 / 1440 هـ.
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