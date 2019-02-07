وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة الطائف

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين على مرتبة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد للسعوديين من الجنسين، في تخصصات عدة بكليات العلوم الطبية التطبيقية والهندسة وإدارة الأعمال والشريعة والأنظمة والتصاميم والفنون التطبيقية.

الكليات:

1- كلية العلوم الطبية التطبيقية.

2- كلية إدارة الأعمال.

3- كلية الشريعة والأنظمة.

4- كلية الهندسة.

5- كلية التصاميم والفنون التطبيقية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، والأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

3- أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) أو ما يعادلها متوافقاً.

4- أن تكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة.

5- أن يكون للمتقدم إنتاج علمي.

6- ألا يتجاوز عمره 45 عاماً عند التقديم.

7- يفضّل كذلك ألا يكون ملتحقاً بوظيفة حكومية.

الطلبات:

1- صورة من الهوية الوطنية.

2- صورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي، (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

3- صور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).

4- صورة من الخبرات والنشر العلمي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1440/05/02هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/05/11هـ.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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