شكرا لقرائتكم فتح باب القبول على وظائف معهد التدريب النسائي الأمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة (جندي) في معهد التدريب النسائي الأمني بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

. أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

. أن لا يكون قد سبق لها التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وأن لا تكون مستبعدة من أحد المعاهد العسكرية.

. أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية المفعول.

. أن لا يقل عمر المتقدمة عن (21) عاماً ولا يزيد عن (35) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

. أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية وكافة مراحل القبول التي تحددها الكلية.

. أن لا يقل طول المتقدمة عن (160) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

. أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

. أن لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5/6/1440هـ الساعة (10) صباحاً إلى يوم الخميس الموافق 9/6/1440هـ الساعة (10) صباحاً.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، اضغط (هنا).



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