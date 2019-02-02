شكرا لقرائتكم خبر عن جديد أبل.. "النمط المظلم" على هواتف آيفون والان مع التفاصيل

تخطط شركة أبل Apple الأمريكية لإتاحة خاصية النمط المظلم في نظام تشغيل iOS 13، المقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري، وفقا للعين الإخبارية.

وأفاد موقع The verge التقني بأن نظام تشغيل iOS 13 يشمل مجموعة من الإضافات، منها خاصية النمط المظلم (الوضع الليلي)، التي تعمل على تحسين الرؤية الليلة بشكل عام، فضلا عن إضافة تحسينات على تطبيق CarPlay.

وذكر الموقع أن هناك تصميما جديدا للشاشة الرئيسية في أجهزة آيباد iPad، فضلا عن مجموعة من الخدمات الجديدة التي تتيحها أبل لزيادة نسبة الإيرادات.

وطالب عدد من مالكي هواتف آيفون بإضافة خاصية النمط المظلم في نظام تشغيل أبل، بعد تضمين تطبيقات عدة هذه الخاصية في السنوات الأخيرة؛ لذا من المتوقع أن تكون هذه إضافة مرحبا بها.