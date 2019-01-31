شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين- المتخصصة بتنظيم وتطور قطاع المقاولات- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة وبفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول التراخيص: درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو ما يعادلها.

. مهندس التراخيص: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2019م.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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