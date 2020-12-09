اليابان | نحو عصر جديد في الإصلاح التنظيمي: اليابان على أعتاب عصر جديد في التحول الرقمي

حدد رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي الإصلاح التنظيمي كأحد أهداف السياسة العليا لحكومته. تقدم الخبيرة الاقتصادية أوتا هيروكو، التي ترأست لجنة الإصلاح التنظيمي الحكومية، لمحة عامة عن الأولويات والتحديات المقبلة.

حدد رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي الإصلاح التنظيمي باعتباره أولوية سياسية عليا لإدارته الوليدة. فيما يلي، أقدم لمحة عامة عن القضايا التنظيمية التي تواجه اليابان وضرورات الإصلاح الأكثر إلحاحًا.

بدأت الحكومة اليابانية معالجة الإصلاح التنظيمي بجدية في عام 1995 مع تبني أول خطة عمل لإلغاء الضوابط وإطلاق هيئة مستقلة مكلفة بالتخطيط والإشراف على الإصلاح. خلافًا للاعتقاد السائد، فقد حقق إلغاء القيود تقدمًا كبيرًا في عدد من القطاعات منذ ذلك الحين، مما أدى إلى فتح الاتصالات للوافدين الجدد، تحرير أسعار الفائدة والرسوم المصرفية، تحرير أسعار الكهرباء، وغير ذلك.

مشكلة اليابان هي أن كل إصلاح يستغرق وقتًا طويلاً لتحقيقه. تحتاج اللوائح إلى المراجعة والمراجعة باستمرار لمواكبة التغيرات في البيئة الاقتصادية. أصبحت القيود التي كانت تعمل في السابق على حماية الصناعات المهمة أو رعايتها أو استقرارها، قديمة وغير منتجة. لسوء الحظ، تميل الشركات إلى مقاومة أي تخفيف للوائح التي كانت تحميها ذات مرة، حتى بعد أن فقدت تلك الحماية سبب وجودها. لهذا السبب، فإن الإصلاح التنظيمي له بعد سياسي واقتصادي.

القضايا الرئيسية: الدخول المقيد والركود الرقمي

لنبدأ بإلقاء نظرة على قضيتين تنظيميتين أساسيتين تواجهان اليابان اليوم.

الأول هو استمرار القيود على دخول الأعمال الربحية إلى صناعات معينة. لا تزال قطاعات كبيرة من الاقتصاد الياباني، بما في ذلك الرعاية الصحية، رعاية الأطفال، والزراعة، مغلقة أمام الشركات العامة الربحية. حتى اليوم، فإن الغالبية العظمى من مراكز الرعاية النهارية اليابانية ومرافق الرعاية طويلة الأجل مملوكة من قبل ”شركات الرعاية الاجتماعية“ وغيرها من الكيانات غير الربحية. تجد الشركات العامة صعوبة في الدخول لهذا القطاع، وتلك التي تواجه مساوئ تنافسية شديدة. في قطاع الزراعة، يُحظر على الشركات المتداولة علنًا امتلاك الأراضي الزراعية. في مجال الرعاية الصحية، تمنع الشركات من تشغيل المستشفيات.

كان التقدم نحو الإصلاح التنظيمي بطيئًا بشكل خاص في مجال الرعاية الصحية. أحد الأسباب هو أنه في منطقة تتطلب بوضوح درجة معينة من التنظيم، فإن أي تحرك نحو الإصلاح يميل إلى إثارة مخاوف من تفشي إلغاء القيود. سبب آخر هو أن مقدمي الخدمات والممارسين المرخص لهم في الصناعة قد شكلوا جماعات ضغط قوية تجعل الإصلاح صعبًا من الناحية السياسية.

تتعلق المسألة التنظيمية الرئيسية الثانية بفشل اليابان في تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الرقمية. لقد حدت اللوائح بشدة من التوسع في تقديم العلاج عن بعد والتعلم عن بعد، على سبيل المثال، على الرغم من أن التكنولوجيا لدينا في متناول أيدينا. تعرض التقدم البطيء لليابان نحو الرقمنة لتدقيق شديد في الآونة الأخيرة وسط القيود المفروضة على الحركة والتفاعل وجهاً لوجه الذي أصبح المجتمع مضطرا إليه وسط جائحة كورونا. يتخلف الاقتصاد التشاركي أيضًا عن الركب في اليابان، حيث تقيد اللوائح بشدة نطاق عمليات السكن الخاص ومنعت حتى الآن خدمات المواصلات التشاركية.

حجة العمل على الجبهتين مقنعة. إن تخفيف القيود المفروضة على الدخول أمر منطقي في وقت يتوقع فيه أن تؤدي الشيخوخة الديموغرافية ودخول المرأة إلى القوى العاملة إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية طويلة الأجل ورعاية الأطفال. يمكن لهذا الطلب أن يغذي صعود الصناعات النامية في ظل بيئة تنظيمية أكثر ليبرالية. كما هو الحال، تواجه رعاية الأطفال والرعاية طويلة الأجل نقصًا في العمالة من غير المرجح حله حتى يتم منح المشغلين الحرية الإدارية لزيادة الإيرادات وتقديم أجور أفضل للموظفين.

يجب أن تكون أهمية إزالة العقبات أمام التحول الرقمي بديهية اليوم، في خضم ”الثورة الصناعية الرابعة“ العالمية. مع تسليط الضوء على أزمة كورونا على التخلف الرقمي للقطاعين العام والخاص في اليابان، جعل رئيس الوزراء سوغا ”بناء مجتمع رقمي“ أحد أهداف السياسة الرئيسية لإدارته، وسيتطلب تحقيق هذا الهدف بالضرورة إصلاحًا تنظيميًا.

الإصلاح الرقمي كمحفز لإعادة الهيكلة

بالنظر إلى الضرورات التي تمت مناقشتها أعلاه، كيف يجب أن تحدد الحكومة أولوياتها؟

من وجهة نظري، يجب أن تكون الخطوة الأولى للأعمال حملة مكثفة للإصلاح التنظيمي بما يتفق مع التزام الحكومة ببناء مجتمع رقمي. والسبب هو أنه بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية والديناميكية الاقتصادية في حد ذاته، فإن الرقمنة تحفز المزيد من الإصلاح التنظيمي من خلال كسر الحواجز بين الصناعات وإنتاج نماذج أعمال جديدة، مثل المنصات عبر الإنترنت. مع تغير الهيكل الصناعي، يجب أن يتغير الإطار التنظيمي.

في قطاع التمويل، على سبيل المثال، فتحت التكنولوجيا الرقمية الطريق لظهور خدمات ”التكنولوجيا المالية“ الجديدة التي تتيح للعملاء إرسال الأموال أو شراء الأدوات المالية باستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة الأخرى. تجبر مثل هذه التطورات الحكومة اليابانية على إعادة النظر في اللوائح التي تحكم تحويل الأموال وتداول المنتجات المالية. تشير التغييرات الجارية إلى تحول أساسي في النهج، حيث أن بناء أطر عمل منفصلة مصممة لنماذج الأعمال الراسخة يفسح المجال لتطوير لوائح شاملة موجهة لتلبية احتياجات المستهلكين.

ثلاث مهام للإصلاح الرقمي

تحت العنوان العريض للرقمنة، يمكننا تحديد ثلاث تحديات أساسية للإصلاح التنظيمي.

الأول هو تفكيك أو تخفيف اللوائح التي تعيق دون داعٍ استخدام التكنولوجيا الرقمية في قطاعات محددة. الأمثلة الرئيسية هي لوائح الرعاية الصحية التي أعاقت انتشار العلاج عن بعد، لوائح التعليم التي تحد من استخدام التعلم عن بعد، وأنظمة النقل العام (مثل تلك التي تحكم صناعة سيارات الأجرة) التي تعرقل صعود خدمات النقل المخصصة حسب الطلب.

يتمثل التحدي الثاني في تطوير لوائح قابلة للتطبيق على المنتجات والعمليات والخدمات الجديدة التي يؤدي إليها الابتكار الرقمي، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة ومصادر الطاقة المتجددة مثل خلايا وقود الهيدروجين واستخدام البيانات الضخمة. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري ليس فقط تجديد الأطر الحالية ولكن أيضًا إدخال لوائح جديدة تهدف إلى حماية الخصوصية الفردية وأمن المعلومات.

المهمة الثالثة هي تطوير الحكومة الرقمية، مع التركيز على تقليل الأعمال الورقية وتبسيط الإجراءات الإدارية. في اليابان، تتطلب الإقرارات الضريبية وطلبات التصاريح والعديد من النماذج الأخرى تقديم نسخ مطبوعة مختومة، مما يجعل من المستحيل إكمال العملية عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون الأعمال الورقية المطلوبة معقدة ومرهقة للغاية، ويمكن أن تستغرق طلبات التصاريح وقتًا طويلاً للغاية حتى تتم. أنشأ مجلس تعزيز الإصلاح التنظيمي مجموعة عمل مكرسة للحد من الروتين الإداري كأحد جوانب الإصلاح التنظيمي.

التركيز على الحكومة الرقمية

من بين التحديات الثلاثة الموضحة أعلاه، اختارت إدارة سوغا إعطاء الأولوية لتحقيق هدف الحكومة الرقمية. ينبع هذا القرار في جزء كبير منه من الإحباط العام على نطاق واسع من الوقت الذي يستغرقه الأفراد والشركات لتلقي المزايا الموعودة بموجب برامج الحكومة للإغاثة من فيروس كورونا.

واصلت اليابان تنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية منذ عقدين حتى الآن، لكن التقدم كان متوقفًا وغير مُرضٍ. مشكلة واحدة هي أن كل وكالة طورت نظامها الخاص. والسبب الآخر هو نقص المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا في نظم تكنولوجيا المعلومات داخل الحكومة.

أعلنت حكومة سوغا عن خطط لإنشاء وكالة جامعة واحدة لتوحيد عمل إدارات تكنولوجيا المعلومات المتباينة في البيروقراطية وبناء نظام واحد للمعالجة السلسة والفعالة للإجراءات الإدارية التي يتم التعامل معها حاليًا بشكل منفصل في كل وزارة. يخطط مجلس الوزراء لتقديم التشريع المطلوب إلى مجلس النواب خلال الجلسة العادية المقرر عقدها في يناير/ كانون الثاني 2021. وفي الوقت نفسه، تعمل لجنة الإصلاح التنظيمي الحكومية على وضع إجراءات من شأنها أن تفتح الطريق لرقمنة كاملة للأعمال الورقية التي تتطلب وضع الختم الشخصي، أو ختم المؤسسة.

تتناول إدارة سوغا أيضًا المهمة الأولى المذكورة أعلاه، وهي إصلاح اللوائح التي تعيق الابتكار الرقمي في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم. أعلنت الحكومة بالفعل عن خطط لتعزيز الاستشارات الصحية عبر الإنترنت والتعلم عن بعد، والخدمات التي ارتفع الطلب عليها منذ انتشار الوباء. تم تخفيف اللوائح التي تقيد خدمات العلاج عن بعد في وقت سابق كإجراء مؤقت، لكن التحركات جارية لجعل التغيير دائمًا. آمل أن تتحرك حكومة سوغا بشكل حاسم لتخفيف اللوائح التي تعيق الرقمنة في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومن ثم توسيع الجهود لتشمل قطاعات أخرى.

كما يقوم مجلس تعزيز الإصلاح التنظيمي بالتداول بشأن التدابير الموجهة للمهمة الثانية، وهي تكييف لوائح الصناعة مع المنتجات والخدمات الجديدة عالية التقنية. في غضون ذلك، سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة التقدم المحرز في مبادرة Super City التي تم تقديمها بموجب القانون المعدل للمناطق الاستراتيجية الوطنية الخاصة، والذي تم سنه في مايو/ أيار الماضي. بموجب التشريع، سيتم تخفيف اللوائح بشكل تجريبي في المدن المعينة للسماح بتطوير أنظمة نقل مبتكرة وأنظمة حضرية أخرى باستخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

نحو تنظيم موجه نحو المستهلك

هناك نقطتان مهمتان يجب على الحكومة أن تضعهما في الاعتبار أثناء سعيها للإصلاح التنظيمي الموجه نحو الرقمنة.

الأول هو أهمية التعامل مع الإصلاح مع مراعاة المستهلكين والمستخدمين. يمكن أن يتأثر السياسيون بسهولة بمصالح الأعمال المعارضة لإلغاء القيود، وغالبًا ما تقاوم الهيئات التنظيمية الإصلاح باعتباره تهديدًا لسلطتها. في اليابان، أدى ”المثلث الحديدي“ الذي شكلته منظمات الأعمال، السياسيون، والبيروقراطيون إلى تحيز قوي في جانب العرض في السياسة الاقتصادية. هذا هو أكبر سبب منفرد للتقدم البطيء للإصلاح التنظيمي في اليابان.

لكن التحول الرقمي الجاري حاليًا مدفوع باحتياجات المستهلكين. إذا كنا نأمل في بناء مجتمع رقمي يعمل بسلاسة، فيجب علينا القيام بذلك مع مراعاة مصالح المستخدمين في المقام الأول، وينطبق الشيء نفسه على عملية الإصلاح التنظيمي.

النقطة الثانية هي الحاجة إلى السرعة. سار التحول الرقمي في السنوات الأخيرة بخطى سريعة للغاية. لكن الإصلاح التنظيمي معروف بالبطء في اليابان، كما رأينا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً في التوسط في الصفقات بين مجموعات أصحاب المصلحة. ستكون القيادة القوية من قبل رئيس الوزراء ضرورية لدفع الإصلاحات التنظيمية المطلوبة في الوقت المناسب.

في أي صناعة تقريبًا، تعني الرقمنة الابتعاد عن الممارسات الراسخة وعلى هذا النحو لا بد أن تواجه معارضة من اللاعبين البارزين. عندما يدخل الإصلاح التنظيمي حيز التنفيذ، فإن مثل هذه المعارضة لا يمكن إلا أن تشتد. لكن الإصلاح قد اكتسب زخمًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة حيث سلط فيروس كورونا الضوء على بطء وتيرة التحول الرقمي في اليابان.

إنه لأمر موات حقًا أنه في مثل هذا الوقت بالضبط يجب تسليم مقاليد الحكومة إلى سوغا يوشيهيدي، وزير الشؤون الداخلية والاتصالات السابق والمدافع الملتزم بالرقمنة. من المؤكد أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لليابان لاتخاذ إجراءات طال انتظارها بشأن الرقمنة والإصلاح التنظيمي. دعونا نتحرك على الفور، قد نرى بعض الأمور الطيبة والتحولات الجيدة في اليابان بفضل جائحة كورونا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: كبار الشخصيات من الحكومة والقطاع الخاص يحتفلون بإطلاق مجموعة البريد الياباني في أكتوبر/ تشرين الأول2007، والتي تم الترحيب بها باعتبارها علامة فارقة للإصلاح الإداري والتنظيمي في اليابان. وحضر رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي، أقصى اليسار، الحدث كوزير الشؤون الداخلية والاتصالات، إلى جانب رئيس الوزراء السابق كويزومي جونئيتشيرو، الثالث من اليسار، ثم رئيس الوزراء فوكودا ياسو، الثاني من اليمين، وآخرين. الصورة من جيجي برس)