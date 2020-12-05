اليابان | فيروس كورونا يوجه ضربة شديدة لطموح السيدات في اليابان

مجتمع 06/12/2020

وجدت دراسة استقصائية حديثة انخفاضًا كبيرًا في نسبة النساء اللواتي يرغبن في تطوير حياتهن المهنية أو أن يصبحن مديرات.

أظهر استطلاع أجرته شركة سوني لايف للتأمين عام 2020 انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق في نسبة النساء اللواتي ”يرغبن بنشاط في تطوير حياتهن المهنية“ واللاتي ”يرغبن في متابعة طريقهن إلى منصب إداري“.

تشير الشركة إلى أن التغييرات الدراماتيكية في مكان العمل الناجمة عن جائحة كورونا قد تكون قد وجهت ضربة لطموحات النساء.

يُجرى الاستطلاع حول المرأة والعمل كل عام أو عامين منذ عام 2013. النسخة الحالية هي السادسة، وشهدت ردودًا من إجمالي 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و69 عامًا. عندما سُئلت 594 عاملة عما إذا كن راضيات عن حياتهن الحالية، بلغ مجموع الردود الإيجابية، والجمع بين ”أوافق بشدة“ و ”موافق إلى حد ما“ 49.3٪.

من ناحية أخرى، عندما سئلوا عن تطلعاتهن فيما يتعلق بكيفية عملهن، فإن أولئك اللائي أجابن بأنهن ”يردن بنشاط مواصلة تطوير حياتهن المهنية“ بلغ مجموعهن 34.2٪، بانخفاض 9.1 نقطة عن العام السابق. وبلغ إجمالي أولئك اللائي أجابن بأنهن ”لديهن اهتمام بمنصب إداري“ 18.7٪، بانخفاض سنوي قدره 12.3 نقطة.

سُئلت جميع النساء البالغ عددهن 1000 إلى أي درجة يعتقدن أن النساء في اليابان يشعرن بالرضا عن حياتهن. فيما يتعلق بالحياة الأسرية، قالت 7.8٪ إنهن ”راضون جدًا“، وقالت 32.3٪ إنهن ”راضون إلى حد ما“، ليصبح المجموع 40.1٪. من حيث مكان العمل، قالت 4.4٪ ”جدا“ و 32.5٪ ”إلى حد ما“ ، ليصبح المجموع 36.9٪.

بالإضافة إلى ذلك، أجابت 66.8٪ من النساء العاملات بأن النساء يواجهن العديد من العوائق في مكان العمل. تضمنت الإجابات على السؤال حول نوع الدعم في مكان العمل الذي يسعين إليه، ”إدخال ساعات عمل أقصر اعتمادًا على عمر الأطفال“ (20.0٪)، ”إعانات لتكلفة تربية الأطفال“ (18.7٪)، ”إصلاح ساعات العمل الطويلة “(17.7٪)، و” إدخال العمل من المنزل (15.8%).

أعلى 10 تدابير لدعم مكان العمل تريدها النساء

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من سوني لايف، مع إمكانية إجابات متعددة كانت ممكنة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من Fast&Slow/ بيكستا)