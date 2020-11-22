اليابان | أعلى معدل انتحار للقصر في اليابان!

مجتمع 22/11/2020

على الرغم من الانخفاض العام في عدد حالات الانتحار في اليابان، فإن ارتفاع هذه الوفيات بين القاصرين الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أقل مدعاة للقلق.

وفقًا لتقرير الحكومة حول تدابير الوقاية من الانتحار لعام 2020، الذي جمعته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، انخفض العدد الإجمالي لحالات الانتحار في اليابان في عام 2019 للعام العاشر على التوالي، إلى مستوى قياسي منخفض قدره 20169. كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب الانتحار لكل 100 ألف نسمة بشكل عام خلال السنوات العشر الماضية. كان رقم عام 2019 هو 16.0، وهو أدنى مستوى منذ بدء جمع الإحصاءات في عام 1978.

ومع ذلك، ارتفع عدد حالات الانتحار لمن هم دون سن العشرين بنسبة 10٪ مقارنة بالعام السابق إلى 659 شخصًا، وهو أعلى معدل منذ عام 2000. كما ارتفع معدل الانتحار لكل 100 ألف نسمة بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 3.1 شخص، وهو رقم قياسي جديد. تم تدوين ما يصل إلى 3 أسباب أو دوافع مشتبه بها لكل شخص، استنادًا إلى أدلة مثل الملاحظات التي يتم تركها قبل الوفاة، ومن بين 618 من المجموع، تضمنت 202 حالة بسبب مشاكل في المدرسة باعتبارها السبب الرئيسي، تليها 138 حالة بسبب مشكلات صحية، و116 حالة بسبب مشكلات عائلية.

الانتحار هو السبب الرئيسي للوفاة لكل فئة عمرية بين 15 و39 في اليابان. وتعد اليابان الدولة الوحيدة في مجموعة السبع حيث يعتبر الانتحار السبب الرئيسي للوفاة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا، ومعدل الوفيات بحد ذاته مرتفع مقارنة بالدول الأخرى.

الأسباب الرئيسية للوفاة حسب الفئة العمرية في اليابان

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

الأسباب الرئيسية لوفاة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا حسب البلد

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. تظهر الأرقام بين قوسين عدد حالات الانتحار لكل 100 ألف نسمة من السكان. الأرقام لعام 2015 باستثناء فرنسا (2014) وكندا (2013).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)