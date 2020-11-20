الحكومات المحلية عدد الشهادات الحكومات المحلية عدد الشهادات سابورو، هوكايدو 104 محافظة إيباراكي 34 كونما, توتشيغي 1 أويزومي، غونما 1 سايتاما، سايتاما 16 كاواغوإي، سايتاما 9 تشيبا، تشيبا 75 ميناتو، طوكيو 8 بونكيو، طوكيو 6 سيتاغايا، طوكيو 128 شيبويا، طوكيو 50 ناكانو، طوكيو 63 توشيما، طوكيو 32 إيدوغاوا، طوكيو 15 مدينة فوتشو، طوكيو 8 يوكوهاما، كاناغاوا 113 كاواساكي، كاناغاوا 19 ساغاميعارا، كاناغاوا 11 يوكوسوكا، كاناغاوا 17 كاماكورا، كاناغاوا 5 أوداوارا، كاناغاوا 6 زوشي، كاناغاوا 1 هاياما، كاناغاوا 3 نيغاتا، نيغاتا 7 هامامتسو، شيزوؤكا 22 نيشيؤ، أيتشي 0 طويوكي، أيتشي 1 إينابي، ميئ 0 إيغا، ميئ 5 كيوتو، كيوتو 27 محافظة أوساكا 46 أوساكا، أوساكا 237 ساكاي، أوساكا 21 كايزوكا، أوساكا 0 هيراكاتا، أوساكا 11 تونداباياشي، أوساكا 2 دايتو، أوساكا 1 كانتو، أوساكا 1 أماغاساكي، هيوغو 12 أشييا، هيوغو 1 إيتامي، هيوغو 2 تاكاراذوكا، هيوغو 10 كاوانيشي، هيوغو 0 ساندا، هيوغو 3 نارا، نارا 3 ياماتوكوريياما، نارا 0 أوكاياما، أوكاياما 5 سوجا، أوكاياما 2 توكوشيما، توكوشيما 4 تاكاماتسو، كاغاوا 6 Mitoyo, Kagawa 3 كيتاكيوشو، فوكوؤكا 13 فوكوؤكا، فوكوؤكا 77 كوغا، فوكوؤكا 2 ناغاساكي، ناغاساكي 5 كوماموتو، كوماموتو 2 ميازاكي، ميازاكي 12 كيجو، ميازاكي 0 ناها، أوكيناوا 33

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | تزايد الاعتراف بزواج المثليين في العديد من محافظات اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.