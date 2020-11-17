اليابان | السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد فوز بايدن: رد فعل اليابان والتغييرات المتوقعة في العلاقة بين البلدين

ينذر فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بتغييرات مهمة في السياسة الخارجية الأمريكية. هل سيكون قادرًا على إزالة حالة انعدام الثقة التي أثارتها 4 سنوات من حكم دونالد ترامب في أوروبا وأماكن أخرى حول العالم؟ وكيف تتعامل اليابان مع الزعيم الجديد الذي يمثل الشريك الأهم بالنسبة لها؟

لا عودة لعصر ما قبل ترامب

أطاح جوزيف بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، بخصمه الجمهوري في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، منهيا إدارة دونالد ترامب بعد فترة ولاية واحدة. في إشارة إلى إنهاء نهج ترامب المتمثل في شعاره ”أمريكا أولاً“ في التعامل مع القضايا السياسية الخارجية، أشار بايدن إلى أنه سينظف تداعيات السنوات الأربع الماضية من حكم ترامب ويعيد الولايات المتحدة إلى طاولة الشؤون الدولية والمجتمع الدولي. لكن من غير المؤكد على الإطلاق أن تتمكن البلاد من تحقيق مثل هذه العودة بتلك البساطة إلى ما كانت عليه الأمور قبل تولي ترامب منصبه.

لقد تغير موقف المجتمع العالمي تجاه الولايات المتحدة بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية. لقد رأينا بالفعل تزايد عدم الثقة والمخاوف بشأن السلوك الأمريكي. على الجبهة الداخلية للولايات المتحدة، أظهر الناخبون شكوكًا متزايدة بشأن التجارة الحرة التي ترسل الوظائف إلى الخارج، والإرهاق من الالتزامات الدولية التي تعهدت بها واشنطن على مر السنين، وقد أثر ذلك على المشهد السياسي العالمي بدوره. الرئيس المنتخب بايدن لا يتجاهل هذه التطورات. وقد تضمنت خطاباته الخاصة عبارة ”اشترِ الأمريكي“ وتعليقات أخرى مشابهة لتلك التي قدمت في السنوات الأربع الأخيرة من حكم ترامب.

يمكننا بالطبع أن نتوقع رؤية إدارة بايدن تدير ظهرها لعهد ترامب بطرق مختلفة، مثل إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس بشأن مكافحة التغيرات المناخية، وعودة الولايات المتحدة لعضوية منظمة الصحة العالمية، والنظر في طرق إعادة صياغة الاتفاق النووي الإيراني. ومع ذلك، لا يوجد سبب كبير للتفاؤل الواسع بشأن المسار الذي من المرجح أن ترسمه أمريكا في المستقبل في ظل إدارة بايدن. هناك اهتمام ياباني كبير باحتمالية عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الاقتصادية ”TPP“على سبيل المثال، ولكن نظرًا للمعارضة التقدمية القوية لهذا الأمر داخل الحزب الديمقراطي لبايدن، فإن التحركات المبكرة على هذه الجبهة تبدو غير مرجحة.

رد مختلف على ظاهرة ترامب

بغض النظر عن كل هذا، على الرغم من أن الاستجابة العالمية لفوز بايدن كانت مريحة حتى الآن، حيث رحبت العديد من الدول الأوربية وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كانت هذه البلدان موطنًا لحركاتها الشعبوية والقومية التي لاقت أهدافها صدى مع أهداف حركة ترامب. دفع التقارب بين القوات الموالية لترامب في الولايات المتحدة وهذه القوى السلبية في بلدانهم زعماء أوروبا وغيرهم من القادة العالميين إلى توخي الحذر الشديد من أمريكا ترامب. سوف تستغرق الولايات المتحدة وقتًا طويلاً حتى تتخلص من انعدام الثقة الدولي الذي أحدثته السنوات الأربع الماضية.

ومع ذلك، في اليابان، ربما بسبب افتقار البلاد إلى خلفية متعددة الثقافات حقًا، لم يكن هناك أي اعتراف عميق بالخطر الحقيقي في حركة ترامب، مع رفضها التام لقواعد المجتمع. كما ساعد التعامل الماهر لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في العلاقة مع الرئيس الأمريكي على امتصاص تأثير ”صدمة ترامب“ على اليابان. نتيجة لذلك، اختلف موقف اليابانيين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 عن ردود الأفعال في أماكن أخرى من العالم.

تغير طفيف في سياسة أمريكا تجاه الصين يلوح في الأفق

يجدر النظر في الخلافات بين الرئيس ترامب وسلفه في المنصب باراك أوباما وخليفته جو بايدن. بينما تبقى الأسئلة حول مدى فعالية إدارة أوباما على المسرح العالمي، لا شك في أن لديها رؤية متماسكة وعظيمة فيما يتعلق بالشؤون العالمية. من خلال رسائل الرئيس أوباما حول الحاجة إلى نزع السلاح النووي، على سبيل المثال، حدد نوع المواقف الأكثر شيوعًا التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القضايا التي لا يمكن معالجتها إلا من خلال الجمع بين العالم بأسره.

من الواضح، مع ذلك، أن الرئيس المنتخب بايدن ليس من نفس القالب. بعد أن شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ونائب الرئيس لمدة ثماني سنوات في عهد باراك أوباما، فإنه يرى نفسه بلا شك على أنه خبير في مجال الشؤون الدولية. لكنني أعتقد أنه من النوع السياسي الذي سيتعامل مع المشاكل الفردية التي تظهر أمامه مباشرة، سوف يستجيب لمدخلات وآراء الخبراء وهو يسير على نهج دبلوماسية موثوقة دون تقلبات غير متوقعة.

فيما يتعلق بسياسة الإدارة الجديدة تجاه الصين، كان هناك تغيير في التفكير داخل الحزب الديمقراطي في السنوات الأخيرة. كما تبدو الأمور اليوم، من غير المرجح أن يجد الأشخاص المستعدين للتسامح مع الصين مناصب في إدارة بايدن، بالنظر إلى مجموعة الشخصيات التي تتصارع الآن مع مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية فيما يتعلق بالقوة الآسيوية. هذا يعني أنه يمكننا توقع رؤية تغيير طفيف في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين من الآن فصاعدًا.

ومع ذلك، هناك ما يسمى بالقضايا العالمية الأخرى التي تستحق المراقبة عن كثب فيما يتعلق برد فعل إدارة بايدن. وتشمل هذه التدابير للتخفيف من تغير المناخ ومكافحة جائحة كورونا. هذه قضايا مهمة داخل الحزب الديمقراطي، لكنها أيضًا قضايا تتطلب مشاركة صينية للتعامل معها بشكل صحيح. وهذا يعني أن الولايات المتحدة سوف تحتاج إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال مع الصين، حتى لو لم تصل إلى حد ”الحوار“ الذي من شأنه أن يشير إلى تحسن حقيقي في العلاقات. من المرجح أن تحاول إدارة بايدن رسم خطوط واضحة بين المجالات التي تذهب فيها العطاءات الصينية للهيمنة أو التصاميم الإقليمية أبعد مما ينبغي، والتي تتطلب ردًا أمريكيًا صارمًا، والمجالات الأخرى التي يكون فيها التعاون ممكنًا. لكن لن يكون من السهل دائمًا التمييز بين تلك الخطوط.

عندما يتعلق الأمر بسياسة الولايات المتحدة تجاه الصين، نحتاج إلى التفريق بين الإجراءات المتخذة بشكل مستقل من قبل إدارة ترامب والمواقف التي أصبحت بالفعل جزءًا منهجيًا من الموقف الحكومي الأمريكي، سواء من قبل الإدارات السابقة أو من قبل الكونغرس. على سبيل المثال، ربما لن نرى بايدن يواصل تسمية فيروس كورونا الجديد ”بالفيروس الصيني“، كما فعل ترامب مرارًا وتكرارًا في تصريحاته الساخنة، أو يتابع إجراءات على غرار تعليقات وزير الخارجية مايك بومبيو حول الحاجة إلى ”تغيير النظام“ في الصين الشيوعية. ومع ذلك، ينبغي أن نتوقع استمرار القيود الأمريكية على الصادرات إلى الصين والصراع من أجل التفوق في قطاعات التكنولوجيا الفائقة.

إعادة الحسابات في اليابان

تمثل الإستراتيجية الحرة والمفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي صاغتها اليابان لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، أستراليا، والهند، جهدًا لوصف وتصور وصياغة السياسة بشأن القضايا الهيكلية التي تواجه المنطقة. طالما ظل الوضع الإقليمي على حاله بشكل أساسي، يجب على إدارة بايدن الحفاظ على المشاركة الأمريكية في هذا الإطار. قد نرى، بالطبع، تغييرات في اسم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، إلى جانب تعديلات طفيفة على محتواها، ولكن كما يتضح من قرار البنتاغون في مايو/ أيار 2018 بإعادة تسمية القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ إلى قيادة المحيطين الهندي والهادئ، أصبح مفهوم المحيطين الهندي والهادئ كمنطقة متماسكة جزءًا من التركيبة النظامية للحكومة الأمريكية.

بينما نمضي قدمًا، يجب على اليابان ألا تفكر بعد الآن في علاقتها مع الولايات المتحدة من حيث هوية الرئيس الحالي، سواء كان دونالد ترامب أو جو بايدن. المهمة الآن هي أن ندرك بوضوح التغييرات التي تحدث في الولايات المتحدة، والتي تتجاوز الانقسامات الحزبية هناك.

على سبيل المثال، عندما اتخذ الرئيس ترامب موقفًا متشددًا ضد الصين من ناحية بينما أظهر اللامبالاة تجاه الأمور الأخرى التي رأى أنها ذات تأثير ضئيل على المصالح الأمريكية، كان هذا بمثابة خروج واضح عن النظرة الدولية التي أبدتها القيادة الأمريكية سابقًا. ولكن حتى على الجانب الديمقراطي، أظهر كل من الرئيس المنتخب بايدن والسناتور بيرني ساندرز استعدادًا لإعادة التفكير في الجوانب الدولية بدلاً من قبولها بالجملة. في اليابان، يجب أن نحصل على فهم قوي لهذه التغييرات البحرية في التفكير الأمريكي أو قد نرتكب أخطاء خطيرة في التعامل مع العلاقات الثنائية. ومن الخطورة بنفس القدر أن ننظر إلى الموقف الأمريكي المتشدد الحالي بشأن الصين على أنه شيء سيبقى دون تغيير في المستقبل.

ابتداءً من فترة الولاية الثانية للرئيس بيل كلينتون في النصف الأخير من التسعينيات، برزت وجهة نظر في اليابان رأت أن التعامل مع إدارات الحزب الديمقراطي أكثر صعوبة. حتى الآن، مع تبلور إدارة جو بايدن، هناك احتمال أن يتخذ اليابانيون نظرة أكثر سلبية عنه كشريك بسبب عدم اليقين بشأن نهج سياسته تجاه الصين، والتي تمثل قضية مهمة للغاية بالنسبة لليابان أيضًا. في الواقع، نشهد بالفعل عددًا من التقييمات على هذا المنوال تظهر في وسائل الإعلام اليابانية.

لكن الإدارات في واشنطن العاصمة تأتي وتذهب، ولا يمكن لليابان أن تتمسك إلى الأبد بفكرة أن الحكومات التي يقودها الجمهوريون يسهل التعامل معها. على المدى الطويل، ستعطي الأعداد المتزايدة من الناخبين الأمريكيين الأصغر سناً وغير البيض الذين يدعمون الديمقراطيين مزيدًا من النفوذ لهذا الحزب، وينبغي أن نرى المزيد من الحكومات ذات الميول الليبرالية تتولى السلطة في الولايات المتحدة.

يتمثل الجانب الأكثر تحديًا للمضي قدمًا في العلاقة بين اليابان والولايات المتحدة في المدى الذي يمكن أن يشارك فيه الشريكان وجهات نظرهما بشأن الصين كوجود دولي وكتهديد. من المؤكد أن هناك بعض الاختلافات بين الاعترافات اليابانية والأمريكية بالقضايا المطروحة. وسواء كان سيد البيت الأبيض ديمقراطي أو جمهوري، فإن أهم مهمة لقيادة اليابان ستكون إجراء التعديلات المناسبة لرأب تلك الاختلافات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: جوزيف بايدن في ويلمنغتون، ديلاوير، في 7 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كيودو/ رويترز)