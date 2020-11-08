اليابان | جائحة كورونا تؤثر بشكل كبير على طلاب الدراسات العليا في اليابان

التعليم الياباني 08/11/2020

أثرت جائحة كورونا بشكل خطير على طلاب الدراسات العليا في اليابان، الذين من المتوقع أن يقودوا البحث الأكاديمي في المستقبل

وجدت دراسة استقصائية لطلاب الدراسات العليا اليابانيين أن أزمة كورونا أدت إلى أن 42.7٪ من الطلاب يعانون من انخفاض في الدخل، بينما 10.4٪ لم يعد لديهم أي دخل على الإطلاق. ومن بين هؤلاء المستجيبين، الذين يمثلون أكثر من نصف جميع طلاب الدراسات العليا، 47.9٪ رجال و60.9٪ نساء، بينما 77.6٪ كانوا طلابًا دوليين و50٪ طلاب غير دوليين.

يُجري المجلس الوطني لطلاب الدراسات العليا (Zen’inkyō) دراسات استقصائية سنوية في اليابان حول أبحاث طلاب الدراسات العليا وظروف معيشتهم. تم إجراء استطلاع 2020 عبر الإنترنت بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وتلقى إجابات من 600 شخص في 118 معهدًا.

عندما سُئلوا عن مقدار الدخل الإضافي الذي سيحتاجون إليه شهريًا للحفاظ على ظروفهم البحثية والمعيشية أثناء الوباء، قال 40.5٪ من المستجيبين إنهم يحتاجون إلى أكثر من 100 ألف ين، 26.4٪ فقط قالوا إنهم لا يحتاجون إلى دخل إضافي. ويعتقد إنه على الرغم من أن حتى أولئك الذين قالوا إن مستوى دخلهم لم يتغير كان عليهم القيام بإنفاق إضافي.

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وشكل المستجيبون الذين واجهوا نفقات غير متوقعة 47.2٪ وضمن تلك المجموعة، كان 26.3٪ من الإجمالي الكلي بحاجة إلى دفع أكثر من 50 ألف ين. تضمنت هذه النفقات تغطية تكاليف إعداد الاتصالات المناسبة، مثل الاتصال بالواي فاي للتمكن من تلقي دروس عبر الإنترنت، وشراء الكتب والمواد الأخرى بسبب إغلاق المكتبات.

فيما يتعلق بالتأثير الناجم عن أبحاث الطلاب من خلال عدم توفر وصول مناسب إلى الحرم الجامعي، كانت المشكلة الأكثر شيوعًا بالنسبة لـ 71.0٪ هي عدم القدرة على الوصول إلى الكتب والوثائق في المكتبات، تليها 62.6٪ لديهم فرص أقل للتواصل مع المستشارين الأكاديميين وغيرهم وأعضاء هيئة التدريس، و44.7٪ غير قادرين على إجراء المسوحات أو القيام بالعمل الميداني.

التأثير على البحث بسبب صعوبات الوصول إلى الحرم الجامعي

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من استطلاع أجراه المجلس الوطني لطلاب الدراسات العليا لعام 2020. كانت هناك إمكانية لإعطاء إجابات متعددة.

فقد طلاب الدكتوراه على وجه الخصوص الفرصة لتقديم عروض تقديمية في المؤتمرات الأكاديمية أو الذهاب إلى الخارج للتبادل أو التدريب. اقترح المجلس الوطني لطلاب الدراسات العليا أنه نظرًا لأن دورات الدكتوراه تزود الطلاب بالخبرة اللازمة المطلوبة ليصبحوا باحثين، فإن هذا من شأنه أن يتسبب في تأثير أكبر على البحث في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان Fast&Slow/Pixta)