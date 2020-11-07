اليابان | المزيد من الآباء اليابانيين يريدون أسرًا أكبر.. تعرف على الأسباب

مجتمع 07/11/2020

وجدت دراسة استقصائية للآباء اليابانيين أن أكثر من 30٪ قالوا إنهم يرغبون في إنجاب طفل آخر أو المزيد من الأطفال.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة في يونيو/ حزيران 2020 والتي استهدفت 1100 من الأمهات المتزوجات وآباء الأطفال الصغار في اليابان أن 30.5٪ قالوا إنهم يرغبون في إنجاب طفل آخر أو المزيد من الأطفال، وهو ما كان أعلى بتسع نقاط مئوية من نتيجة 21.3٪ في العام السابق.

نتيجة لإدخال مجانية التعليم قبل المدرسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، انخفض متوسط الإنفاق الشهري على رعاية الأطفال بنحو 44000 ين إلى 36247 ين هذا العام، مقارنة بمتوسط 40687 في العام السابق. لاحظت شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة أنه إلى جانب انخفاض عبء نفقات دور الرعاية النهارية ورياض الأطفال، تغيرت آراء الآباء بشأن تربية الأطفال نتيجة لتوسع المؤسسات في تبني منظومة العمل من المنزل خلال جائحة كورونا.

أظهر الاستطلاع أن عددًا أقل بكثير من الأشخاص يشيرون إلى العوامل الاقتصادية كسبب في صعوبة تكوين أسرة أكبر أو عدم الرغبة في ذلك.

أظهر الاستطلاع أن نسبة أكبر من الرجال يحصلون على إجازة لرعاية الأطفال، مع انخفاض النسبة المئوية التي لا يحصلون عليها على أساس سنوي بمقدار 7 نقاط لتصل إلى 66.5٪. بلغ متوسط إجازة رعاية الطفل التي حصل عليها الرجال 7 أيام. ومع ذلك، فإن متوسط عدد الأيام التي أرادت النساء في الاستطلاع أن يستغرقها أزواجهن كان 94 يومًا، لذلك لا تزال هناك فجوة كبيرة بين هذا النموذج والواقع. أشارت شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة إلى ضرورة أن يحصل الرجال في الواقع إجازة أطول لرعاية الأطفال، كما ترغب زوجاتهم في القيام بذلك، حتى يتمكن الآباء من المشاركة بنشاط أكبر في تربية أطفالهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)