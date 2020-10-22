اليابان | الصواريخ فوق الصوتية تهدد اليابان

أعلن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي فجأة مؤخرًا عن نيته الاستقالة من منصبه بسبب متاعب صحية. وقد شدد آبي في خطابه على أهمية الدفاع الصاروخي قائلاً ”لدينا جيران يطورون أسلحة نووية وصواريخ يمكن أن تصل إلى اليابان. يجب أن نضمن حماية اليابان من مثل هذه البلدان“. تكمن خلف تعليقات آبي التطورات السريعة في تقنيات الصواريخ الجديدة في شرق آسيا. أدى ظهور الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والذي يقول البعض إنه لا يمكن اعتراضها بواسطة التكنولوجيا المضادة للصواريخ الحالية، إلى خلق نوع جديد تمامًا من التهديد بالنسبة لليابان.

مخاوف في مجتمع الدفاع الياباني

في 15 يونيو/ حزيران 2020، أعلن وزير الدفاع الياباني السابق كونو تارو تعليق نظام الدفاع الصاروخي الأرضي ” إيجيس آشور“ الذي كان من المقرر نشره في محافظتي أكيتا وياماغوتشي وكان من المقرر أن يمثل منظومة دفاعية على مدار الساعة ضد الهجمات الصاروخية التي تستهدف اليابان. جاء الإعلان بمثابة صدمة للمجتمع الدفاعي الياباني. في 18 يونيو/ حزيران، ردا على إعلان كونو، قال رئيس الوزراء شينزو آبي إن مجلس الأمن القومي سيبدأ ”مناقشات مركزة“ حول استراتيجية الأمن اليابانية في الصيف، ويهدف إلى البدء في تنفيذ النظام قريبًا. في 25 يونيو/حزيران، أعلن كونو رسميًا أنه تم تعليق خطط نشر نظام الصواريخ الباليستية إيجيس آشور في أكيتا وياماغوتشي.

ردا على القرار، تم تشكيل فريق لمراجعة سياسة الدفاع الصاروخي تحت رعاية لجنة أبحاث الأمن القومي التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. تم توزيع وثيقة بعنوان ”تشكيل فريق لمراجعة سياسة الدفاع الصاروخي“. والمثير للدهشة أن الوثيقة لم تشر إلى المخاطر التي يشكلها هبوط مراحل التعزيز التي عجلت بإلغاء خطط نشر منظومة إيجيس آشور الدفاعية. وبدلاً من ذلك، شددت على الوضع الأمني المتدهور في المنطقة، قائلة ”بيئة الأمن القومي لليابان أكثر خطورة وأكثر غموضًا مما كانت عليه في عام 2017“، عندما تم اتخاذ القرار بنشر منظومة إيجيس آشور. كان القلق واضحًا في البيان حيث جاء فيه ”بعض الدول تطور تكنولوجيا صاروخية جديدة لتغيير قواعد اللعبة وقادرة على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي التقليدية.“

القلق بشأن تكنولوجيا تغيير قواعد اللعبة

ما هو سبب القلق المعرب عنه في وثيقة الحزب الليبرالي الديمقراطي؟ في الواقع في عام 2019 أصبح التهديد الذي تشكله الصواريخ الباليستية على اليابان فجأة أكثر خطورة.

تم تصميم منظومة إيجيس آشور الدفاعية التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية لإسقاط الصواريخ الباليستية. يتم دفع الصاروخ الباليستي بواسطة محرك صاروخي - بمجرد احتراق المحرك، ينتقل الصاروخ في مسار مكافئ حتى يصيب هدفه. هذا يعني أنه إذا كان من الممكن الكشف عن الصاروخ وتعقبه قبل أن يصل إلى هدفه، ومعالجة البيانات بواسطة حاسوب عالي الأداء، فمن الممكن حساب مسار الصاروخ وإطلاق صاروخ اعتراض احتياطيًا في ذلك المسار لإسقاط الصاروخ. الدفاع الصاروخي الباليستي مبني على هذه الافتراضات.

وفقًا لوزارة الدفاع، فإن الصاروخ الباليستي قصير المدىKN-23، الذي اختبرته كوريا الشمالية في مايو/ أيار، يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب، يشترك في أوجه التشابه الخارجية مع نظام الصواريخ الباليستية قصير المدى إسكندر الروسي من حيث مناورات الصعود، واستخدام مدارات أرضية منخفضة لتجنب كشفه عن طريق الرادارات، وتصميم التخفي من الرادارات، والمناورة (تغيير المسار) أثناء المرحلة النهائية. من المحتمل أن يكون صاروخ إسكندر الروسي الذي تشير إليه وزارة الدفاع هو 9M723.



KN-23، صاروخ موجه استراتيجي قصير المدى لكوريا الشمالية. (خدمة الأخبار الكورية / كيودو)

في إشارة إلى أن الكوريين الشماليين أنفسهم أشاروا إلى أن صاروخ ”الطيران الشراعي على ارتفاع منخفض والقفز في مدار الطيران“ على أنه ”يصعب اعتراضه“، استنتجت وزارة الدفاع في تقرير صدر في يوليو/ تموز 2020، ”الصواريخ والتطورات النووية الأخيرة لكوريا الشمالية“، أن كان الكوريون الشماليون يخططون لاختراق الدفاعات الصاروخية اليابانية.

في حين أن المدى المقدر للصاروخ الباليستي قصير المدى KN-23لكوريا الشمالية غير كافٍ إلى حد ما لضربه اليابان، وفقًا للتقرير، فإن هذا التطور يظهر أن كوريا الشمالية تطور صاروخًا يطير في مسار يصعب حسابه وهو وبالتالي قادر على اختراق الدفاعات الصاروخية اليابانية.

روسيا والصين تستعيدان السرعة

في 2 أغسطس/ آب 2019، انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا. حظرت معاهدة INF تطوير وإنتاج ونشر جميع الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الأرضية، النووية والتقليدية على حد سواء، التي يتراوح مداها من 550 إلى 5000 كيلومتر، وعملت على تقليل عدد الصواريخ الأرضية السوفيتية، ثم الروسية فيما بعد- صواريخ باليستية وصواريخ كروز التي كانت قادرة على الوصول إلى اليابان. لذلك فإن تداعيات إنهاء المعاهدة كبيرة.

في 1 فبراير/ شباط 2019، أعلنت إدارة ترامب أنها ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في غضون 6 أشهر. كان هناك سببان رئيسيان لهذا القرار. أولاً، اشتبهت الولايات المتحدة في أن مدى صاروخ كروز الروسي SSC-08 ينتهك المعاهدة.

ثانيًا، تمتلك الصين، التي لم تكن أبدًا طرفًا في المعاهدة، عددًا كبيرًا من الصواريخ الأرضية متوسطة المدى. واستجابة للإعلان الأمريكي، أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته على تطوير صواريخ كروز البحرية، بالإضافة إلى صواريخ كاليبر إن كي الأرضية والصواريخ الأرضية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بمدى يصل إلى 1600 كيلومتر وأكثر. هذا يعني أنه لم يعد بإمكاننا استبعاد الظهور المستقبلي ليس فقط للصواريخ الباليستية، ولكن أيضًا لصواريخ كروز القادرة على الوصول إلى اليابان.

تزداد الأمور سوءا. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، فخلال الذكرى السبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، تم عرض صواريخ من طراز DF-17 الباليستية مزودة بمركبات انزلاقية تفوق سرعة الصوت يعتقد أنها تم تطويرها لاختراق أنظمة الدفاع الصاروخي، وتم عرضها في بكين على قاذفات كجزء من أكبر عرض عسكري في الصين على الإطلاق. يعتقد البعض أن DF-17 قد تم نشرها بالفعل. في حين أن DF-17 لا يمكنها التحليق بعيدًا بما يكفي لضرب غوام أو هاواي، فإن اليابان تقع في نطاق تلك الصواريخ.

تهديد نووي جديد

تصنف القيادة الإستراتيجية الأمريكية DF-17 على أنه ”نظام نووي استراتيجي“. تزعم وسائل الإعلام الصينية أن المركبة الانزلاقية التي تفوق سرعة الصوت الموجودة فوق DF-17 يبلغ أقصى ارتفاع لها 60 أو حتى 100 كيلومتر، وبعد النزول من أقصى ارتفاع، يمكن أن تنزلق على ارتفاعات 60 كيلومترًا أو أقل، وهو أقل من الحد الأدنى لارتفاع إطلاق النار من نظام الدفاع الصاروخي SM-3 Block IIA المستخدم في أجيس آشور. علاوة على ذلك، يمكن للمركبة الانزلاقية التي يحملها DF-17 المناورة بسرعات تفوق سرعة الصوت، مما يجعل من الصعب على نظام SM-3 Block IIA اعتراضها أو إسقاطها.



الرؤوس الحربية تسير على مسارات باليستية مقابل مسارات تفوق سرعة الصوت. (بإذن من مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية).

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تشمل الأسلحة التي طورتها أو نشرتها روسيا بالفعل صاروخ كينجال الفرط صوتي، والذي يمكن حمله بواسطة قاذفة Tu-22M3 المعدلة أو طائرة مقاتلةMiG-31، وصاروخ زركون الفرط صوتي، الذي يمكن إطلاقه من السفن الحربية والغواصات، وصاروخ ”أفانغارد“ الفرط صوتي الذي يحمله الصاروخ الباليستي العابر للقارات SS-19.

في قسم آخر، ورد في وثيقة الحزب الليبرالي الديمقراطي ”فريق تم إنشاؤه لمراجعة الدفاع الصاروخي“: ”بينما تطور الصين وروسيا أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، تختبر كوريا الشمالية صواريخ قادرة على السفر على ارتفاعات أقل من الصواريخ الباليستية التقليدية، وعلى مسارات غير منتظمة. . . . إن الدفاع ضد الهجمات ليس فقط من الصواريخ الباليستية، التي كانت محور الدفاع الصاروخي التقليدي، ولكن أيضًا التهديد الجديد الذي يشكله صاروخ كروز الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، مسألة ملحة“. إن إنذار الفريق من الوضع الحالي واضح وشفاف.

اختبار إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات UR-100N (SS-19) تحمل مركبة انزلاقية تفوق سرعة الصوت من طراز أفانغارد، ومحاكاة CGI لمسار الصاروخ. (من قناة يوتيوب وزارة الدفاع الروسية الرسمية)

شرح مركبات الانزلاق فوق الصوتية

ما هي هذه الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي تطورها الصين وروسيا؟ يشير مصطلح هايبر سونيك إلى سرعات أعلى من 5 ماخ (خمسة أضعاف سرعة الصوت، أو أكثر من 6100 كيلومتر في الساعة)، والسلاح الفرط صوتي هو السلاح الذي ينتقل بسرعة أعلى من 5 ماخ وهو قادر على المناورات غير المنتظمة، على عكس المسار المكافئ البسيط لـ صاروخ باليستي. يتم حاليًا تصنيف الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت على نطاق واسع إلى مركبات انزلاقية وصواريخ كروز.

مثل الصواريخ الباليستية، تُطلق المركبات الانزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بالصواريخ. بمجرد انتهاء مراحل الصاروخ من الاحتراق والانفصال عن المركبة، لا تدفع المركبة نفسها، بل تعمل كطائرة شراعية تفوق سرعة الصوت تحتوي على متفجرات. نظرًا لكونها طائرة شراعية، فهي قادرة على القيام بمناورات مختلفة: بدلاً من السفر في قوس مكافئ بسيط، يمكن للمركبة الانزلاقية تنفيذ مسارات أقل قابلية للتنبؤ. لهذا السبب، من المتوقع أنه سيكون من الصعب للغاية التنبؤ بالمدى السفلي لهذه المركبات، حتى عند استخدام أجهزة استشعار التتبع.

وفي الوقت نفسه، تستطيع صواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تغيير مساراتها مع الحفاظ على سرعات تفوق سرعة الصوت، بشكل عام باستخدام محركات نفاثة، وبالتالي يصعب أيضًا إسقاطها باستخدام أنظمة الصواريخ الباليستية التقليدية، نظرًا لصعوبة التنبؤ بمسارها.

باختصار، لم تعد منظومة إيجيس آشور الدفاعية قابلة للاستخدام. تم الاتفاق على تفاصيل هذا النظام، الذي كان من المقرر أن يكون جوهر دفاعات الصواريخ الباليستية اليابانية والرد على تهديد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، في موعد لا يتجاوز عام 2018. لكن الصواريخ التي طورتها كوريا الشمالية لاحقًا، والتي تهدف إلى اختراق لدفاعات الصاروخية من خلال تنفيذ مناورات غير نظامية، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي نشرتها روسيا والصين تعني أنه في غضون عام، تقدم وضع الصواريخ في المنطقة إلى ما هو أبعد مما يمكن أن يتعامل معه إيجيس آشور.

توحيد الجهود مع الولايات المتحدة

في 4 أغسطس/ آب، بعد أكثر من شهر من المناقشة، قدم فريق من الحزب الليبرالي الديمقراطي مشروع ”اقتراحه من أجل تعزيز الردع لحماية الجمهور الياباني“ إلى الحكومة. دعا الاقتراح إلى نظام جديد قادر على استبدال إيجيس آشور، إلى جانب المزيد من التقدم في قدرات الرادار الأرضية والصواريخ المضادة للطائرات والتعاون مع نظام الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكي المتكامل. وهذا من شأنه أن يكافح زيادة وتنويع التهديدات الجوية، بما في ذلك الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والطائرات بدون طيار، وسوف تنشر مجموعات من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض وطائرات التحمل بدون طيار القادرة على التحليق لفترات طويلة في الهواء لتحديد ومتابعة الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت.

بينما لا يوجد في الاقتراح أي شيء يعطي القارئ أي فكرة ملموسة حول ما سيحل محل إيجيس آشور، فمن الجدير بالذكر أن الحكومة تدرس صراحة مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدارات المنخفضة لتحديد وتعقب الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي تطير على ارتفاعات منخفضة مقارنة بالصواريخ الباليستية على غير النظامية على عكس أنظمة الإنذار المبكر الأمريكية الحالية، القائمة على الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة إلى الأرض، المصممة لتتبع الصواريخ الباليستية. قد يكون هذا إشارة إلى برنامج الاستشعار الفضائي للتتبع فوق الصوتي والباليستي الجديد للولايات المتحدة، والذي يهدف إلى إنشاء نظام أقمار صناعية جديد للإنذار المبكر لتحديد وتعقب الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت



نظام HBTSS الذي تطوره الولايات المتحدة لتحديد وتتبع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. (بإذن من شركة نورثروب غرومان)

هل تعود الضربات الاستباقية إلى الطاولة؟

قد تساعد القدرة على تحديد وتعقب صاروخ تفوق سرعة الصوت باستخدام مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية إسقاط صواريخ تفوق سرعة الصوت، في إعطاء تحذير مسبق من الضربات الصاروخية، مما يمكّن السكان من الإخلاء. كما يمكن أن يسمح لليابان بالتحقق من مكان إطلاق الصواريخ ومن يقوم بإطلاقها. لكن ماذا سنفعل بهذه المعلومات؟ يحتوي اقتراح الحزب الليبرالي الديمقراطي على هذه العبارة المثيرة للاهتمام ”يجب على اليابان تعزيز قدراتها الرادعة ضمن النطاق الذي يسمح به الدستور. . . بما في ذلك عن طريق اكتساب القدرة على منع الصواريخ الباليستية من ضرب أراضي الدول الأخرى أيضًا، تمشيا مع مبدأ السياسة الأمنية الدفاعية الصارمة“.

في حين أن إمكانية الحصول على القدرة العسكرية لشن هجمات على قواعد العدو قد نوقشت من قبل الحزب الليبرالي الديمقراطي في الماضي أيضًا، فإن اتفاقيات اليابان مع الولايات المتحدة، والتي بموجبها يتعين على اليابان أن تتولى دور ”الدرع“ الدفاعي وتترك الهجوم للولايات المتحدة، تعني أن اليابان لم تحصل على مثل هذه القدرة. ومع ذلك، واستجابة للتوجه الجديد للحزب الحاكم، يناقش مجلس الأمن القومي حاليًا هذه القضية، وإجراء تعديلات على الاستراتيجية الأمنية التي تدعم سياسات العلاقات الخارجية والدفاع لليابان، ومراجعة مبادئ السياسة الأساسية التي تشكل المبادئ التوجيهية لنشر القدرة الدفاعية لليابان. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة اتجاهها بشأن هذه المسألة في وقت مبكر من خريف عام 2020.

ما هو نوع الاتجاه الذي ستعلنه الحكومة في مواجهة التهديد الصاروخي المتزايد بسرعة في شرق آسيا؟ إنني أتابع باهتمام ليس فقط سياسة الحكومة بشأن الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت ولكن أيضًا سياستها بشأن القدرات اليابانية لمنع ضربات الصواريخ الباليستية من خلال الإجراءات في أراضي الدولة التي تطلقها.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: تم عرض DF-17 الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في بكين للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، الصورة من وكالة أنباء شينخوا/ كيودو)