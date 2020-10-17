اليابان | رقم قياسي جديد: أضرار الفيضانات في اليابان في عام 2019 تصل إلى 2.15 تريليون ين

كوارث 17/10/2020

في عام 2019 بلغ إجمالي أضرار الفيضانات في اليابان 2.15 تريليون ين ياباني، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات.

وفقًا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بلغ إجمالي أضرار الفيضانات في اليابان في عام 2019 حوالي 2.15 تريليون ين ياباني، ويشمل ذلك الأضرار الناجمة عن فيضانات الأنهار والمسطحات المائية الأخرى، والفيضانات الناجمة عن فيضان الأمطار الغزيرة والمصارف والمجاري والعواصف وموجات المد وتدفق الحطام والانهيارات الأرضية. ويعد هذا هو أعلى متوسط ​​لمقدار الضرر السنوي منذ بداية حفظ السجلات لأول مرة في عام 1961. وذلك باستثناء السنوات التي تعرضت فيها اليابان لتسونامي كبير.

وجاء تقسيم الأضرار حسب الفئة المتضررة كالتالي: 1.59 تريليون ين ياباني بما يعادل 74.2٪ من إجمالي الأضرار من الأصول العامة ”بما في ذلك المواد المنزلية واليومية“ و520 مليار بما يعادل 24.4٪ من البنية التحتية العامة للهندسة المدنية ”مثل تلك المتعلقة بالأنهار والطرق“ و 30.4 مليار ين ياباني بما يعادل 1.4٪ من إجمالي الأضرار من المرافق العامة ”بما في ذلك السكك الحديدية ومرافق المياه“.

وكان إعصار هاغيبيس الذي ضرب اليابان في منتصف أكتوبر /تشرين الأول قد تسبب في خسائر بإجمالي 1.86 تريليون ين ياباني، وهو أعلى مستوى تم تسجيله لكارثة واحدة، وكان الإعصار قد أدى إلى هطول أمطار قياسية في مناطق واسعة مما أدى إلى انهيار 142 سد في جميع أنحاء البلاد، كما أسفر الدمار الهائل الناجم عن الكارثة عن مقتل أو فقدان 87 شخص، وإلحاق أضرار بأكثر من 80 ألف مبنى. كما تجاوزت الخسائر الناجمة عن الفيضانات والأمطار الغزيرة في يوليو /حزيران 2018 أكثر من 1.22 تريليون ين ياباني.

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أضرار الفيضانات في عام 2019 ”تقييم مؤقت“

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

وكانت المحافظات التي تعرضت لأكبر أضرار جراء الفيضانات في عام 2019 هي فوكوشيما ”671.5 مليار ين ياباني“، توتشيغي ”254.6 مليار ين ياباني“، ومياغي ”251.2 مليار ين ياباني“. وتمثل كل واحدة من هذه الأرقام أعلى مبلغ تم تسجيله في كل محافظة.

خمس محافظات تعاني من معظم أضرار الفيضانات في عام 2019 (مليار ين)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: المياه تغمر قطارات خط هوكوريكو شينكانسن في محطة ناغانو جراء إعصار هاغيبيس. تم التقاط الصورة في 13 أكتوبر /تشرين الأول عام 2019. جيجي برس)