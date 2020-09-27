اليابان | استطلاع: تعرف على المطاعم التي تحظى بشعبية بين المقيمين الأجانب في اليابان

اقتصاد 27/09/2020

في هذا الموضوع نعرض لكم المطاعم التي تحظى بشعبية بين السكان الأجانب في اليابان، والأسباب التي دعتهم لاختيار تلك المطاعم.

أجرت Yolo Japan، وهي خدمة إعلامية لغير اليابانيين المقيمين في اليابان، مؤخرًا دراسة استقصائية حول المطاعم المفضلة، والتي تلقت ردودًا من 456 شخصًا من 66 دولة مختلفة. كان المطعم الأكثر شعبية من بين 47 سلسلة مطاعم، كل منها يضم أكثر من 100 متجر على مستوى البلاد، كان مطعم Saizeriya (سايزريا) في المركز الأول يليه Sukiya (سوكييا) و Mister Donut (مستر دوناتس) العديد من المطاعم التي صنفت ضمن العشرة الأوائل كانت أسعارها معقولة ولديها مجموعة واسعة نسبيًا من الخيارات في قائمة الطعام.

سلاسل المطاعم ذات الشعبية بين الأجانب في اليابان

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من Yolo Japan.

قالت مواطنة فلبينية في الثلاثينيات من عمرها إنها اختارت سايزريا لأن ”الطعام يبدو رائعًا وهناك مجموعة واسعة من الإضافات“. قالت امرأة إيطالية في الثلاثينيات من عمرها ”لديهم قوائم موسمية متنوعة أيضًا. أتمنى لو تمكنا من الدفع ببطاقة الائتمان“. فيما يتعلق بسلسلة سوكييا، التي احتلت المرتبة الثانية، قال رجل أسترالي في الثلاثينيات من عمره ”يمكنك اختيار حجم طبق الأرز الخاص بك، على الرغم من صعوبة الشعور بالراحة كونهم يرفعون الأطباق من أمامك بمجرد الانتهاء من تناول الطعام“.

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من بين معايير اختيار غير اليابانيين للمطعم، أشار 82٪ إلى أن التكلفة كانت عاملاً مهمًا. تضمنت المعايير العليا الأخرى الطعام اللذيذ (79٪) وقائمة متنوعة من الأطعمة (58٪). من ناحية أخرى، شعر 21٪ فقط أن وجود قائمة طعام باللغة الإنكليزية أمر أساسي، حيث علق أحد الأشخاص قائلاً ”لا يهم ما إذا كان لديهم أشخاص يتحدثون باللغة الإنكليزية أو اللغات الأجنبية الأخرى، لأن قائمة الطعام تحتوي على الصور أيضا، مما يسهل علي فهم وتصور شكل ومحتوى الطعام قبل طلبه“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)