اليابان | مؤشرات ضعيفة على تحسن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان

اقتصاد 26/09/2020

من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تواجه الحانات والمطاعم بشكل خاص وضعًا صعبًا في اليابان.

تجري منظمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار الإقليمي في اليابان مسحًا حول تأثير أزمة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كل شهر منذ أبريل/ نيسان من هذا العام، وتستهدف 2000 شركة من هذه الفئة.

وقد كشفت نتائج مسح يوليو/تموز أن عدد الشركات التي عانت من تأثير سلبي كبير جراء الأزمة انخفض بمقدار 1.5% حيث وصل إلى 41.3%، لكن عدد الشركات المتضررة جزئيًا أو التي تتوقع تأثيرًا سلبيًا في المستقبل ارتفع بمقدار 3.5 نقطة مئوية. ليصل إلى 75.9%. كما كشفت الإحصاءات أنه حتى بعد شهرين من رفع حالة الطوارئ في اليابان لا يوجد مؤشر واضح على احتمال تحسن الأوضاع في المستقبل القريب.

ومن الواضح أن الفنادق والمطاعم والحانات مازالت تواجه موقفًا صعبًا للغاية، حيث تشكل جزءًا كبيرًا من الشركات التي تعاني من تأثير سلبي كبير جراء الأزمة.

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كما أفاد 5.3٪ فقط من الفنادق والمطاعم والبارات التي شملها الاستطلاع أن حملة الترويج السياحي Go To Travel التي أطلقتها الحكومة في 22 يوليو /تموز كان لها تأثير إيجابي، كما أن 75.1٪ أفادوا بعدم وجود فائدة متصورة في المستقبل القريب. ولكن نظراً لأن الاستطلاع قد تم إجراؤه في نهاية شهر يوليو/ تموز أي بعد بعيد إطلاق الحملة مباشرة فربما لم يكن هناك وقت كافٍ لتقييم الحملة بشكل جيد، كما أدى الارتفاع المستمر في عدد حالات الإصابة بعدوى كوفيد-19 إلى ترك انطباع عام لدى الأفراد الشركات بعدم وجد مؤشر على تغير الأوضاع للأفضل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)