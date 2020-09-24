اليابان | إجازة الزوج لرعاية الأطفال: مساعدة الزوجة في الاستمرار بالعمل كموظفة ثابتة وزيادة دخل الأسرة بأكثر من 100 مليون ين!

إجازة رعاية الأطفال هي حق منصوص عليه في قانون إجازة رعاية الأطفال وإجازة رعاية أفراد العائلة، ويمكن الحصول عليها حتى يبلغ عمر الطفل سنة واحدة، وخلال الإجازة، يتم دفع ما يصل إلى 67% من الراتب الشهري من تأمين العمل. ومع ذلك، فإن عدد الرجال الذين يأخذون إجازة رعاية الأطفال أقل بكثير من عدد النساء. فما هو الضروري من أجل زيادة معدل الحصول على إجازة رعاية الأطفال من قبل الرجال يا ترى؟

معدل حصول الرجال على إجازة رعاية الأطفال

حددت الحكومة هدفا يتمثل في ”زيادة معدل حصول الرجال على إجازة رعاية الأطفال إلى 13% بنهاية العام المالية 2020“، لكن الظروف تشير إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف. حيث توقف معدل حصول الرجال على إجازة رعاية الأطفال عند 6.2% فقط في السنة المالية 2018، وهناك فارق كبير بين هذا المعدل ومعدل حصول النساء على الإجازة الذي تجاوز 80%.

وعلاوة على ذلك، فإن عدد الأيام التي يأخذها الرجال في إجازة رعاية الأطفال قليلة للغاية. وغالبا ما تكون ”أقل من خمسة أيام“، حيث تمثل الإجازة التي تكون مدتها أقل من أسبوعين حوالي 70%. أما بالنسبة للنساء، فغالبا ما تكون ”من عشرة شهور إلى اثني عشر شهرا“، وتمثل الإجازة التي تكون مدتها حوالي سنة واحدة 60% تقريبا. مقارنة مع ذلك، عدد أيام الإجازة للرجال بمستوى لا يختلف تقريبا عن إجازة الصيف.

إن إجازة رعاية الأطفال هي حق للعمال منصوص عليه في قانون إجازة رعاية الأطفال وإجازة رعاية أفراد العائلة، وبشكل أساسي من الممكن الحصول عليها حتى يصبح عمر الطفل سنة واحدة. وخلال الإجازة يتم دفع 67% من الراتب الشهري قبل بدء الإجازة ولمدة ستة أشهر بعد بدء الإجازة، و50% من الراتب حتى يصبح عمر الطفل سنة واحدة كـ ”إعانة إجازة رعاية الأطفال“. ولا تخضع هذه الإعانة لضريبة الدخل، ويتم الإعفاء من دفع مبلغ التأمين الصحي ومبلغ التأمين الوظيفي أيضا، لذلك إذا تم دفع 67% من الراتب، فمن الممكن الحصول فعليا على حوالي 80% من مبلغ الراتب المستلم.

ومن أجل تشجيع الرجال على الحصول على إجازة رعاية الأطفال، أطلقت الحكومة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019 سياسة حصول الموظفين الحكوميين الرجال على إجازة رعاية الأطفال لأكثر من شهر من العام المالي 2020. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح ”فريق مشروع مناقشة إجازة رعاية الأطفال“ في الحزب الحاكم في الحكومة إجراء جديدا تحت اسم ”نظام إجازة الآباء بعد الولادة (اسم مؤقت)“ في شهر مارس/آذار من عام 2020. وفي نظام ”إجازة أمومة الآباء“ تقرر حصول الزوج على أربعة أسابيع كإجازة بعد ولادة الزوجة، ورفع معدل دعم الإعانات خلال هذه الفترة إلى 100% بشكل فعلي.

وبالإضافة إلى ذلك، وكخلفية لانخفاض نسبة الموظفين الرجال الذين يحصلون على إجازة رعاية الأطفال، تم في هذا الاقتراح ذكر أنه ”لا يتقدم الموظفون الرجال للحصول على إجازة رعاية الأطفال، أو لا يمكنهم التقدم للحصول عليها بأنفسهم، بسبب المجتمع وجو مكان العمل والحالة الذي يستوعب فيها الشخص المسؤول فقط ظروف العمل“.

التحول من نظام إدارة وقت العمل لساعات طويلة إلى نظام مبدأ الإنجاز

في السنوات الأخيرة، تم تحسين بيئة نظام العمل مثل نظام إجازة رعاية الأطفال ونظام تقليل عدد ساعات العمل من خلال سياسة ”تعزيز المشاركة النشطة للمرأة“، و”إصلاح طريقة العمل“. ومع ذلك، هناك أصوات تقول إنه حتى لو كان هناك نظام، فمن الصعب استخدامه، ولا يزال هناك العديد من أماكن العمل التي تسود فيها القيم التقليدية التي تقول ”العمل للرجال، والأعمال المنزلية ورعاية الأطفال للنساء“. وهناك أيضا أخبار تفيد بأن الرجال الذين حصلوا على إجازة رعاية الأطفال لعدة أشهر تم نقلهم إلى منصب أقل، أو وجدوا صعوبة في البقاء في الشركة بعد العودة إليها.

قد يكون وراء ذلك العادات السيئة للشركات اليابانية التي تعطي الأولوية لإدارة الوقت والتي تقوم على الفكرة التي تقول إنه ”من السهل تقييم الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة“، على الرغم من الدعوات لتحسين الإنتاجية. وبالفعل، فمن وجهة نظر الإدارة، من السهل الاعتماد على الموظفين الذين يمضون قدما في عملهم من دون وجود فراغات كقوة رئيسية في الشركة. فإذا كانت ساعات العمل طويلة من الممكن القيام بإتمام ”كمية“ العمل، وإذا تم استخدام وقت أكثر فمن الممكن أيضا تحسين ”نوعية“ العمل.

ولكن، في الواقع إن محور التقييم الذي يُدعى ”الإنتاجية“ ضروري أيضا. فعلى سبيل المثال، عند القيام بأداء مهمة بنفس ”الكمية“ و”النوعية“ تقريبا، فإن الموظف قليل ”الإنتاجية“ يحتاج إلى عمل إضافي للقيام بذلك العمل، بينما لا يحتاج الموظف مرتفع ”الإنتاجية“ إلى عمل إضافي. وبالتالي فإن الموظف مرتفع ”الإنتاجية“ لا يكلف الشركة أجور العمل الإضافي. لذلك، أفلا يستحق ذلك تقييما معينا؟ فحتى لو كان نوع العمل لا يتضمن مفهوم أجر العمل الإضافي مثل نظام العمل التقديري، فربما سيكون من غير الممكن القيام بالمنافسة العالمية من دون مفهوم ”الإنتاجية“ في ظل المضي قدما بأتمتة العمل من خلال إدخال الذكاء الصناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) بشكل متسارع في العمل.

بالمقابل، مع انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد، فإن هناك فرصة لتغيير طريقة العمل التقليدية بشكل غير متوقع. فمع إعلان حالة الطوارئ، تم تحويل دفة السفينة بشكل كبير باتجاه العمل عن بعد من المنزل. وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ، تستمر المعركة ضد الفيروس. ولأن تحسين بيئة العمل بدءا من العمل عن بعد هو أمر يدخل في نطاق ”إصلاح طريقة العمل“، فإن طريقة العمل التي تتضمن العمل عن بعد ستصبح طريقة عمل سائدة في المستقبل.

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فإذا انخفض عدد الموظفين الذين يذهبون إلى المكاتب، فسيكون من الضروري مراجعة نظام إدارة وتقييم العمل، ويُعتقد أن يتم التحول من نظام إدارة الوقت التقليدي إلى النظام القائم على الأداء في أوروبا والولايات المتحدة. ويتضمن النظام القائم على الأداء بطبيعة الحال محورا يُسمى ”الإنتاجية“.

ومع ضعف القيود المفروضة على ساعات العمل وأماكنه، ستتنوع أساليب العمل وأنواع العمال، وستتغير العادات والقيم. فعلى سبيل المثال، إن القدرة على العمل في الوقت والمكان المناسبين ستجعل من السهل على النساء اللواتي كن قد تركن العمل بسبب الولادة أو رعاية الأطفال الاستمرار في العمل. كما سيؤدي ذلك إلى وقف ترك العمل للقيام برعاية أفراد العائلة.

وفي الواقع، تغيرت بيئة رعاية أفراد العائلة في السنوات الأخيرة. فوفقا لـ ”المسح الأساسي لحياة المواطنين“ الذي أجرته وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية (عام 2016)، فإنه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان الشخص الرئيسي الذي يقوم برعاية العائلة ويعيش معها هو ”زوجة الابن“، لكن نسبة الزوجات تراجعت، والآن أصبح عدد ”الأبناء“ الذين يقومون برعاية عائلاتهم يفوق عدد الزوجات. ولم يكن هناك علاقة بالموازنة مع رعاية الأطفال، ولكن ظهر بعض الرجال الذين يجب عليهم القيام بالموازنة بين رعاية الأطفال ورعاية الوالدين.

ويمثل الكثير من الموظفين الإداريين في الخمسينيات من العمر والذين يشكلون طبقة القوة الرئيسية في الشركة، الفئة العمرية التي يكون من الضروري فيها الموازنة بين العمل ورعاية أفراد العائلة. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك رجل يعمل لساعات قصيرة من أجل الموازنة بين العمل ورعاية أفراد العائلة، ولديه مهارات إدارية ممتازة، ويمكنه أن يقود المنظمة إلى أداء جيد من خلال تولي القيادة لعدة ساعات في اليوم، فيجب القيام بتقييم أدائه و. لذلك حان الوقت كي تقوم اليابان بالتخلص من طريقة العمل التقليدية التي يتم فيها الحصول على ”الكمية“ و”النوعية“ من خلال استخدام وقت أكثر.

زيادة دخل الأسرة مدى الحياة وولادة الطفل الثاني من خلال حصول الزوج على إجازة رعاية الأطفال

يبدو أن هناك الكثير من الأصوات التي تقول إن السبب في عدم زيادة حصول الرجال على إجازة رعاية الأطفال يعود إلى ”عدم الرغبة بتقليل الدخل“. حيث من السهل أن يؤدي نقص دخل الزوج إلى نقص دخل الأسرة بشكل مباشر. ولكن، حتى لو أدى حصول الزوج على إجازة رعاية الأطفال إلى تقليل دخله مباشرة، فإنه من الممكن أن يزيد دخل أسرته مدى الحياة بشكل كبير.

فإذا استمرت خريجة الجامعة التي أنجبت طفلين في العمل كموظفة بدوام كامل من خلال الاستفادة من إجازة رعاية الأطفال وتقليل عدد ساعات العمل، فإن دخلها مدى الحياة سيتجاوز مئتي مليون ين. ولكن، إذا اختارت ترك العمل بعد الولادة، والعودة إليه بدوام جزئي بعد استقرار تربية الأطفال، فإن دخلها سيتوقف عند حوالي ستين مليون ين. مع العلم أنه حتى إذا تم خصم خسارة الدخل بسبب حصول الزوج على إجازة رعاية الأطفال، فسيكون هناك فرق بأكثر من مئة مليون ين في دخل الأسرة، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير في وعي الزوج وتفكيره بالتعاون حتى تتمكن الزوجة من الاستمرار في العمل. فأجور جيل العمال الحاليين تعاني من بطء في الزيادة، وكلما كان الجيل صغيرا، تزداد الحاجة إلى جعل القاعدة الاقتصادية للأسرة مستقرة من خلال عمل الزوجين معا.

ووفقا لـ ”المسح الطولي الثالث عشر للبالغين في القرن الحادي والعشرين“ الذي أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية (عام 2017)، فإنه كلما طال وقت قيام الزوج بالأعمال المنزلية وتربية الأطفال، زاد معدل استمرار الزوجة في العمل قبل وبعد الولادة. فعلى سبيل المثال، من خلال حصول الزوج على إجازة رعاية الأطفال بالتزامن مع عودة زوجته إلى العمل، من الممكن أن يقوم ذلك بتشجيعها على العودة إلى العمل بسلاسة. وعلاوة على ذلك، ينص ”تقرير تدابير مواجهة تناقص معدل المواليد في العام الأول من عصر ريوا (عام 2019)“ الصادر عن مكتب مجلس الوزراء على أنه كلما طال وقت قيام الزوج بالأعمال المنزلية وتربية الأطفال، أصبح من السهل أن يؤدي ذلك إلى ولادة طفل ثانٍ أو ثالث.

في الآونة الأخيرة، يبدو أن هناك مشكلة ”الحصول فقط على إجازة رعاية الأطفال“ والتي تتمثل بعدم قيام الزوج برعاية الأطفال والأعمال المنزلية على الرغم من حصوله على إجازة رعاية الأطفال. ومن أجل منع حدوث هذه الحالة، من المفيد معرفة كيفية رعاية الأطفال الرضع قبل ولادة الزوجة، وكيف تتغير الحالة الجسدية للمرأة بعد الولادة، من خلال ”صفوف الآباء“ التي تنظمها الإدارات المحلية ومستشفيات الولادة على سبيل المثال. فإذا كان من المعروف مسبقا ما يجب فعله، فقد يكون من الممكن المشاركة بفاعلية في رعاية الأطفال والأعمال المنزلية.

وغالبا ما يُنظر إلى إجازة رعاية الأطفال على أنها عطلة بسبب كلمة ”إجازة“، لكن هذا لا يعني أنه من الممكن أخذ قسط من الراحة. حيث تبدأ الإجازة من الحفاظ على حياة الطفل الصغير الذي ولد حديثا، وعلى مدار 24 ساعة، وتستمر الأيام التي لا يكون فيها وقت النوم ووقت تناول الطعام كافيين. حيث يجب القيام بالأعمال المنزلية والأمور الشخصية بفاعلية أكبر أثناء نوم الطفل. ومن خلال امتلاك الخبرة في إنجاز العديد من المهام بمرونة في فترة زمنية قصيرة، سيكون الموظفون بعد العودة إلى العمل من إجازة رعاية الأطفال أكثر إنتاجية.

وأنا أوافق على استخدام مُسمى لا يتضمن كلمة ”إجازة“ في إجازة رعاية الأطفال كما جاء في اقتراح الحزب الحاكم سابقا. وأود أن أطلب تغييرا جريئا في الوعي يجعل الناس يفكرون بأن إجازة رعاية الطفل هي ليست إجازة، بل تجربة لها محاسن للشركة والأفراد على حد سواء، من خلال ترك مكان العمل بشكل مؤقت من أجل رعاية الأطفال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من بيكستا)