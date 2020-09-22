اليابان | أن تصبح ”أوتاكو“: كيف تعلمت اليابانية من الأنيمي والمانغا

ترشحت لي كوتومي التي نشأت وترعرعت في تايوان لجائزة أكوتاغاوا الأدبية هذا العام في اليابان، حيث كان الأنيمي والمانغا وجوانب أخرى من الثقافة الشعبية اليابانية مصدر إلهام لتعلم اللغة اليابانية من الصفر حتى وصلت للكتابة بها العديد من المؤلفات.

النشأة مع ثقافة البوب اليابانية

أنا أوتاكو.

في الواقع أشعر ببعض التردد في المطالبة بهذه المكانة. أنا بعيدة كل البعد عن كوني خبيرة ومتمرسة في عالم ثنائي الأبعاد لشخصيات المانغا والأنيمي، ويشعر جزء مني أنني لا أحترم الأوتاكو الحقيقيين من خلال ادعائي العضوية في مجتمعهم. ولكن بعد ذلك، نظرًا لأن المجتمع ”العادي“ ينظر إلى الأوتاكو بازدراء، فإن ذكر مثل هذه المخاوف يبدو أنه يظهر أنني مؤهلة بدرجة كافية، لذلك سأستمر في تسمية نفسي كواحدة من عالم الأوتاكو.

لم أدرك ذلك حتى وقت لاحق، ولكن عندما كنت طفلة نشأت في تايوان، عشت أنا والأطفال الآخرين من حولي نفس الجنون وشاهدوا نفس الأنيمي مثل الأطفال في سننا في اليابان، وأكثر أو أقل في نفس الوقت.

منذ سنواتي الأولى في المدرسة الابتدائية كنت أستمتع بقراءة المانغا المحقق كونان وقد استحوذت على مخيلتي من خلال المعارك بين البطل كودو شينئيتشي ومنظمة بلاك الشريرة - على الرغم من أنني لم أتمكن من قراءة أي من حروف الهيراغانا والكاتاكانا التي ظهرت أحيانًا في القصة كمفتاح لحل اللغز. عندما كنت أكبر سنًا، أصبحنا جميعًا مهووسين بشركةCorocoro Comics ، وجمعت أحدث الألعاب من اليابان، بما في ذلك سيارات Mini 4WD و B-Daman و Hyper Yōyō و Beyblade في المرحلة الثانوية، اكتشفت مباهج سلسلة مانغا كاردكابتور ساكورا، وأصبحت مدمنة لسلسلة المانغا الشهيرة إينوياشا.

أكثر ما أحببته هو بوكيمون. لم أتمكن من قراءة اللغة اليابانية على الإطلاق في تلك الأيام، لكن ذلك لم يمنعني من ممارسة الألعاب وتأكدت من عدم تفويت أي من الحلقات الأسبوعية التي يتم بثها على التلفزيون (إلا عندما يعترض والداي الطريق). لقد جمعت ألعابًا وشخصيات بوكيمون وتحققت من جميع إصدارات الأفلام والفيديو وأقراص الدي في دي. ما زلت مقتنعة حتى يومنا هذا بأن فيلم بوكيمون انتقام ميوتو: التطور هو تحفة حقيقية.

في الواقع، لا بد أنني سمعت عن جنون ”بوكيت مونسترز“ هؤلاء حتى قبل دخول الشركة رسميًا إلى تايوان. أتذكر يومًا عندما كنت في الصفوف الأولى من المدرسة الابتدائية، تعلمت القراءة فقط، عندما لفت انتباهي عنوان رئيسي في إحدى الصحف في متجر محلي صغير يحتوي على الكلمة المثيرة للاهتمام ”بوكيت مونسترز“ باللغة الصينية. تبين أن المقال كان تقريرًا عن حدث مثير للجدل في اليابان، حيث تم نقل مئات الأطفال إلى المستشفى بعد إصابتهم بنوبات صرع أثناء مشاهدة أنيمي شهير على شاشة التلفزيون: الحلقة الثامنة والثلاثون سيئة السمعة من المسلسل Cyber Soldier Polygon أثار الجدل ضجة كبيرة في تايوان، حيث أحدثت ”صدمة بوكيمون“ أصداء في جميع أنحاء العالم.

في ذلك الوقت، لم أكن قد رأيت الأنيمي بنفسي. لم يبدأ عرض المسلسل على التلفزيون التايواني إلا بعد عدة سنوات. الحلقة الأولى التي رأيتها كانت الحلقة 31 ”Diguda ga ippai“. سرعان ما اكتشفت القصة الخلفية من خلال قراءة نسخة المانغا من المسلسل، وواصلت مشاهدة الأنيمي بشغف حتى دخلت المرحلة الثانوية. لأسباب واضحة، لم يتم عرض الحلقة 38 سيئة السمعة في تايوان، ولم يتم تضمينها في النسخة المصورة أيضًا. لسنوات عديدة، ظلت حلقة غامضة مجهولة بالنسبة لي: غالبًا ما تحدثت عنها، لكن لم أرها من قبل.

تعلم اللغة اليابانية عن طريق غناء أغاني الأنمي

لطالما كانت ثقافة الأوتاكو رفيقًا دائمًا في طريقي لتعلم اللغة اليابانية. لقد نشأت في بلدة ريفية حيث لم يكن هناك أي مدرسين يابانيين، لذلك اتخذت خطواتي الأولى في تعلم اللغة بمفردي عندما كان عمري 13 أو 14 عامًا. وتعلمت حروف الكاتاكانا أولًا وليس الهيراغانا. هذه هي الطريقة التي كتبت به أسماء شخصيات بوكيمون. ساعدتني معرفتي باللغة الإنكليزية هنا، حيث إن الكثير من الأسماء اليابانية مستوحاة من الكلمات الإنكليزية.

جاءت أكبر مساعدة لي في تعلم الهيراغانا من أغاني الأنيمي. بصفتي من جيل الديجيتال، كانت خطوتي الأولى هي الاتصال بالإنترنت، حيث عثرت على مخطط يوضح 50 صوتًا لمقطع الهيراغانا مع نطقها بالحروف الإنكليزية. لقد قمت بتنزيل مقطع الفيديو الخاص بأغنية بوكيمون، وقمت بكتابة كلمات الأغاني اليابانية في ملف وورد كما ظهرت على الشاشة، والبحث عنها على الرسم البياني ومطابقتها مع النطق بالحروف الإنكليزية.

كلما ظهر مقطع من مقاطع الكانجي، كنت أكتبه باللغة الصينية. ثم طبعت ورقة كلمات الأغاني محلية الصنع وبدأت في الغناء. قبل فترة طويلة، كنت قد حفظت معظم حروف الهيراغانا. التقطت النطق الياباني لبعض مقاطع الكانجي في كلمات الأغاني، وتعلمت كلمات مثل ”kimi“ 君 (أنت) و ”suki“ 好 き(أحب) و ”shōnen“ 少年 (شاب) و ”monogatari“ 物語 (قصة). بدأت في مشاهدة الأنيمي في النسخة الأصلية بدلاً من دبلجتها إلى اللغة الصينية، ووقعت في حب أصوات الكلمات اليابانية.



ورقة بها كلمات أغنية قمت بعملها بعد وقت قصير من بدء تعلم اللغة اليابانية، تظهر كلمات أغنية أنيمي. في الواقع، إذا نظرت عن كثب هناك بعض الأخطاء! (الصورة من لي كوتومي).

مع تحسن مستواي، جربت أغاني الأنيمي الأخرى، بما في ذلك أغاني المحقق كونان وإينوياشا وهيكارو نو غو. في هذا الوقت تقريبًا، صادفت أغانٍ أخرى لكوراكي ماي، V6، وأغاني دريم، وكلها تركت انطباعًا كبيرًا علي. حتى لو لم أفهم كلمات الأغاني، يمكنني الغناء بسهولة كافية باتباع نطق الحروف اليابانية. كان هذا في حد ذاته محيرًا إلى حد ما: على الرغم من أنني كنت أعرف الإنكليزية أكثر من اليابانية في تلك الأيام، إلا أنني عانيت من أجل غناء الأغاني الإنكليزية، وقضيت كل وقتي في غناء الأغاني اليابانية. أثناء ذلك حفظت كل أنواع الكلمات الجديدة. في تلك الأيام، كانت مفرداتي اليابانية أقوى بكثير من قواعد اللغة لدي. لكن كان لدي عقل رشيق إلى حد ما وذاكرة جيدة، لذلك حتى بدون أي شخص يعلمني، بمجرد أن تعلمت كلمة مثل ”kasumu“ (يصبح ضبابيًا) على سبيل المثال يمكنني ربطها على الفور بشخصية كاسومي في بوكيمون وأدرجت ما تعنيه. بهذه الطريقة، قمت بالتدريج ببناء صورتي الشخصية الخاصة للغة وكيف تعمل.

بعد ذلك بقليل، بعد أن بدأت في الالتحاق بالمدرسة الثانوية في المدينة، اتصلت بما أسميه محتوى أوتاكو ”الكامل“ - أنيمي مثل Shakugan no Shana وSuzumiya no yuutsu، ولاكي ستار. كانت هذه الرسوم المتحركة وغيرها مصدر إلهام رئيسي آخر. إلى جانب فصولي العادية، بدأت في حضور الدروس الخصوصية مرة أو مرتين في الأسبوع، وأخيراً تلقيت دروسًا منظمة باللغة اليابانية لتكملة الدورة التدريبية المخصصة للتعليم الذاتي التي كنت أتابعها حتى ذلك الحين. لقد شعرت بالازدراء والمضايقات في المدرسة لأنني الطالبة التي تذاكر كثيرا وأوتاكو، ولكن ليس هناك شك في ذهني أن غمر نفسي في أنيمي مثل هذا كان بمثابة مساعدة كبيرة لي في دراستي. واصلت هذه الممارسة حتى بعد دخول الجامعة، حيث كنت أشاهد هذه الرسوم المتحركة وأدون كلمات الأغاني التي أحببتها. ساعدتني دراسة اللغة بهذه الطريقة على صقل مهاراتي في الاستماع والكتابة.

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مثل أي أوتاكو، قمت بطبيعة الحال بزيارة مقهى للنادلات في أكيهابارا ، حيث كتبت النادلة اسمي على أومورايس (أرز بالبيض المقلي)

صندوق مجوهرات من الكلمات

مع تحسن لغتي اليابانية، بدأت أشعر تدريجيًا أن أغاني J-Pop جي بوب وأغاني الأنيمي العادية لم تعد تلبي احتياجاتي. يبدو أن كلمات أغاني الجي بوب تتكون من نفس الكلمات والعبارات المكررة، كما لو تم تجميعها بواسطة قالب من نفس المخزون المحدود. كانت الهياكل النحوية محدودة أيضًا، حيث كانت تعتمد في الغالب على أنماط الجمل التي يتوقع من الطالب إتقانها قبل الوصول إلى المستوى 3 من اختبار إتقان اللغة اليابانية (في ظل النظام القديم). كنت أرغب في إثراء مفرداتي، وبدأت هذه الأغاني بمعاجمها الهزيلة تفقد جاذبيتها. في هذا الوقت تقريبًا تعرفت على فرقة ساوند هورايزون.

عرّفتني موسيقى المجموعة لأول مرة بالثراء الكامل للمفردات اليابانية. احتوت كلماتهم على العديد من الكانجي والمصطلحات الجديدة، وعرضت بانتظام أنماط الجملة التي كنت أدرسها في المستويين 2 و 1 لاختبارات إتقان اللغة اليابانية مع كل أغنية سمعتها، شعرت بمتعة الانغماس في طوفان من الكلمات الجديدة، وسرعان ما أصبحت مفرداتي أكثر ثراءً وأكثر دقة بكثير.

ربما يضحك بعض الناس على بعض الكلمات التي دونتها بدقة والتصقت بالذاكرة. قد يسألون جيدًا متى سأستخدمهم. لكني أحب أن أفكر في مخزون الكلمات الخاص بي كعلبة مجوهرات: أعتقد أنه من الجيد دائمًا الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من المجوهرات في مجموعتي. قد لا يكون بعضها مستديرًا تمامًا، ولن يكون الكثير منها مناسبًا لأي مناسبة. مع بعضها، قد لا يكون من الواضح كيف يمكن أن يكون لها أي قيمة. لكنهم جميعًا يلمعون ويتألقون في ضوء القمر عندما تأتي اللحظة المناسبة. في الواقع، بفضل مخزون الكلمات الغني الذي بنيته في هذه السنوات، تمكنت من أن أصبح كاتبة باللغة اليابانية.

لدي نظريتي الصغيرة حول الكتابة. غالبًا ما يدعي الناس أن أفضل الكتاب هم أولئك الذين يمكنهم التعبير عن أفكار عميقة بلغة بسيطة يمكن لأي شخص فهمها. ربما لا أتفق مع وجهة النظر هذه. الكاتب مثل سمكة أعماق البحار، ساكن الأعماق يسبح بحرية عبر محيطات واسعة من الكلمات، إذا كانت هذه السمكة محصورة في بركة صغيرة ضحلة، فسيتم خنقها لقلة الأكسجين وتموت بسرعة. كلما زادت الأدوات اللغوية التي يمتلكها الكاتب، كان ذلك أفضل من وجهة نظري.

إن أبسط الطرق لقول الأشياء ليست دائمًا الأكثر وضوحًا أو إيجازًا، على الأقل في الكتابة. لماذا تكتب عن ”مكان ضيق حيث الحركة مقيدة“ بينما يمكنك وصفه بأنه ”ضيق“؟ من المؤكد أنه من المفيد أن تكون قادرًا على القول إنك متعب، راض، مرهق، أو سئمت عمل شيء ما، بدلاً من الاضطرار دائمًا إلى القول إنك ببساطة ”تعبت“ منه؟ لكل لغة مخزونها الغني من العبارات والكلمات، ولكل منها الفروق الدقيقة والصدى الخاصة بها. جزء من التحدي والتمتع بكونك كاتبًا هو العثور على الكلمة المناسبة التي تتمتع بالمعنى الصحيح والفروق الدقيقة للسياق. في الخياطة، لا تريد دائمًا أبسط خيط، عند الضرورة، قد تختار استخدام خيط ذهبي باهظ الثمن. نفس الشيء مع الكتابة. لا أمانع في استخدام مركبات كانجي معينة إذا قررت أنها ستناسب هدفي وتساعدني في جعل مقطعي أفضل ما يمكن أن يكون. أستطيع أن أفهم الحجة القائلة بأن السياسيين بحاجة إلى استخدام لغة يسهل الوصول إليها لضمان وصول رسالتهم إلى طيف واسع من الناس. لكنني لست سياسية.

الحقيقة أنه لا يوجد شيء اسمه ”لغة يمكن لأي شخص فهمها“. أعلم من التجربة الشخصية أن الأشخاص الذين يصرون بشدة على أن الكتاب ”يستخدمون لغة يمكن للناس العاديين فهمها“ هم غالبًا نفس الأشخاص الذين يستبعدون دون تفكير العديد من الأفراد من تعريفاتهم لمن يشكل ”أي شخص“ - أشخاص مثلي منذ 10 سنوات، على سبيل المثال، عندما كنت لا أزال غير قادرة على القراءة أو الكتابة باللغة اليابانية بطلاقة. مفهومهم عن ”أي شخص“ زائف: أفضل الكتابة للقراء المستعدين لمتابعتي فيما أكتب. إذا كنت قد بذلت جهدًا للحصول على أفضل المكونات التي يمكنني العثور عليها وقضيت ساعات في المطبخ لإعداد وجبة معقدة، أعتقد أنه من المعقول أن آمل أن يأخذ القراء الوقت الكافي لتذوقها بشكل صحيح، حتى لو كان ذلك يعني في بعض الأحيان يحتاجون إلى الاحتفاظ بقاموس في متناول اليد. إن اللغة اليابانية بيست لغتي الأم، لذلك هناك حد لكمية الكلمات ”الصعبة“ التي من المحتمل أن أستخدمها. ما زلت أتبع نفس عادات الاستحواذ اليوم، وأقرأ بشراهة الروايات اليابانية كل يوم. يوجد عالم من الكلمات لا يُصدق تقريبًا لا زلت لا أعرفه، وكلهم ينتظرون بهدوء حتى أكتشفهم. . . على الأقل هذا ما أشعر به.

لكن يكفي الاستطراد. . . اسمحوا لي أن أعود إلى ساوند هورايزون والموسيقى التي ساعدت حقًا قدرتي اليابانية على التطور. لم أتعلم ذلك إلا بعد قليل، ولكن غالبًا ما يُنظر إلى موسيقاهم على أنها تعرض العديد من أعراض الحالة الاجتماعية المعروفة مؤخرًا باسم ”chūnibyō“ أو ”مرض الصف الثاني في المرحلة الإعدادية“، وعادة ما يستخدم لوصف المراهقين الأوائل الذين يعانون من أوهام العظمة، والذين يريدون بشدة أن يبرزوا لدرجة أنهم أقنعوا أنفسهم بأن لديهم معرفة خفية أو قوى سرية. تؤثر هذه الحالة على الأطفال في الصف الثامن: أنواع مبكرة من النضج، حيث تكون رغبتهم في التميز واضحة جدًا لدرجة أنهم يقنعون أنفسهم أحيانًا بأنهم عباقرة فنيون أو يتمتعون بسلطات وقدرات خاصة.

مقدمتي الخاصة للمفهوم جاءت من أحد مسلسلات الأنيمي، وليس من المستغرب - المسلسل الكلاسيكي ”Chūnibyō demo koi ga shitai!“ (الحب، تشونيبيو وأوهام أخرى). عرّفتني هذه السلسلة على نوع الغاكيجان أو ”العين الشريرة“ من chūnibyō - حيث يخلق المراهقون عالمًا من التخيل يعيشوا فيه تخيلاتهم. حواراتهم مليئة بالمصطلحات الأدبية والفلسفية، وهم يشيرون إلى أنفسهم باستخدام ضمائر أدبية عفا عليها الزمن، ويتم إعطاؤهم التحدث بشكل غامض عن مفاهيم مثل ”المطهر“ و ”قطة شرودنغر“ وتلاوة التعويذات الغريبة والتعاويذ السحرية.



كانت رحلتي الأولى إلى أوكيناوا جزءًا من جولة نادي معجبي ساوند هوريزون.

طائش أم جذاب؟

الشخصيات التي تظهر أعراض chūnibyō هي ظاهرة متكررة في العالم ثنائي الأبعاد للأنيمي والمانغا هذه الأيام، وقد قابلت أشخاصًا مثل هؤلاء في العالم الحقيقي أيضًا - طلاب يابانيين وأجانب. بشكل عام، يبدو أن هذه الشخصيات تصدم الناس على أنها طائشة ومحرجة، لكنني شخصيًا أجدها محببة إلى حد ما. في نهاية المطاف، فإن سلوكهم غريب الأطوار هو نتيجة عدم القدرة على التحكم في الشعور المتنامي بالذات والحافز للإبداع والتعبير عن الذات الذي يأتي مع المراهقة. من المؤكد أنني أجد شخصيات chūnibyo أكثر حبًا بألف مرة من بعض أشكال العصاب الأخرى التي نراها بشكل بارز في مجتمعنا اليومي، حيث يصل الكثير من الناس إلى سن الرشد مع شعورهم المفرط بالأنا الذي لم يتم ترويضه والسيطرة عليه - بما في ذلك اليائسين - لإبهار رجل الأعمال بولعه المبهرج بأحدث المصطلحات الخاصة بالشركة، والذي يحب أن يتطرق إلى مصطلحات الأعمال الإنكليزية التي لا يفهمها حقًا، مثل ”consensus,“ ”commitment,“ ”issues“. أو خبراء آداب السلوك الذين ليس لديهم معرفة خاصة باللغة ولكنهم مستعدون بالفعل لتوبيخ أي شخص يجرؤ على كسر ”قواعد“ الاستخدام المبتذلة واللغة الشرفية للمكتب دون أي دليل جيد يدعمها.

لقد كنت في السنة الثانية من المرحلة الإعدادية عندما بدأت في تعلم اللغة اليابانية وبدأت في الكتابة. أحد الأعراض الكلاسيكية للحالة في اليابان هو أن يعلن المراهقون أنهم نشأوا علة موسيقى البوب ​​ويرفضون الاستماع إلى أي شيء عدا الفرق الأمريكية والبريطانية. كانت الأعراض مختلفة قليلاً بالنسبة لي، لأنني نشأت في تايوان. لقد سئمت الأغاني التي تحتوي على كلمات باللغة الصينية وبدأت في الاستماع حصريًا إلى الأغاني اليابانية. بعبارة أخرى، على الرغم من أن المصطلح لم يكن موجودًا بعد في ذلك الوقت، فقد كنت على الأرجح أعاني منchūniby ، وأكافح من أجل الحفاظ على إحساسي المتزايد بالنفس تحت السيطرة ، وأبحث عن متنفس لمشاعري المكبوتة وإبداعي. من خلال تركيز ذاتي في دراسة لغة أجنبية، وكتابة القصص، وفي النهاية أصبحت كاتبة، نجحت في استغلال طاقتي للتعبير عن ذاتي. بعبارة أخرى، قد لا يكون من المبالغة أن أقول إن معاناتي من chūniby أصبحت أساسًا للإبداع.

لذا نصيحتي للشباب في جميع أنحاء البلاد - في الواقع، في جميع أنحاء العالم - الذين قد يتم تشخيصهم من قبل من حولهم على أنهم يظهرون كل علامات chūnibyō: لا تخجل من أعراضك. اعتبرها هدية، واعتز بهم بكل فخر. قد تساعدك فقط في اكتشاف ذاتك لتنضج وتعبر عن شخصيك كما هي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية والصينية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من كارلوس/ بيكستا)