اليابان | الفجوة الديموغرافية بين شمال وجنوب اليابان

مجتمع صحة وطب اقتصاد 20/09/2020

تظهر البيانات الديموغرافية اختلافًا واضحًا في أعمار السكان بين الشمال والجنوب في اليابان.

تعاني اليابان من شيخوخة المجتمع وانخفاض عدد المواليد، مما يشكل خطورة كبيرة على مستقبل البلاد. فقد كشفت أحدث الدراسات الاستقصائية التي أجرتها الحكومة اليابانية حول التركيبة السكانية للمجتمع الياباني عن استمرار الانخفاض في معدل المواليد مع زيادة نسبة كبار السن، حيث جاء تقسيم السكان حسب الفئة العمرية في مطلع يناير/ كانون الثاني عام 2020 على النحو التالي: 12.30% أطفال ”0-14 سنة“، 59.29% من السكان العاملين ”15-64 عامًا“، و28.41% من كبار السن ”65 عامًا أو أكثر“.

ومن المعروف أن اليابان تعاني مما يعرف بالشيخوخة المجتمعية، حيث يزيد عدد المسنين عن عدد المواليد. وبنظرة سريعة على بيانات المسح السكاني السنوي الذي تجريه الحكومة اليابانية بانتظام منذ عام 1994، سنلحظ انخفاضا مستمراً في عدد السكان في سن العمل، وذلك باستثناء عام 1995. في المقابل يزداد عدد كبار السن سنويًا، فبالمقارنة بعام 2015 نجد أن عدد كبار السن قد وصل إلى أكثر من ضعف عدد الأطفال.

ومن بين جميع المدن، تستحوذ مدينة طوميغيسوكو في محافظة أوكيناوا على أعلى نسبة من الأطفال بنسبة 19.85%، بمعدل 7.55 نقطة فوق المتوسط الوطني. كما توجد في محافظة أوكيناوا ثماني مدن من أصل العشر مدن الأولى من حيث عدد الأطفال.

المحافظات والمدن التي بها أعلى نسبة من الأطفال حسب الترتيب

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى إحصائيات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الخاصة بتسجيل المقيمين حتى من الأول من يناير /كانون الثاني 2020.

وبالمقارنة نجد أن هوكايدو بها أعلى نسبة من كبار السن، كما يوجد بها خمس من أصل عشر بلديات ذات أعلى معدل للمسنين وفي مدينتي يوباري وأوتاشيني أكثر من 50% من السكان فوق 65 عامًا.

المحافظات والمدن التي بها أعلى نسبة من كبار السن حسب الترتيب

جميع البيانات تم إنشاؤها بواسطة Nippon.com استنادًا إلى إحصائيات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الخاصة بتسجيل المقيمين حتى الأول من يناير /كانون الثاني 2020.

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8 سلطات محلية استحوذت على أعلى نسبة من كبار السن وأدنى نسبة من الأطفال.

المحافظات والمدن ذات النسبة الأقل من الأطفال

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى إحصائيات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الخاصة بتسجيل المقيمين حتى الأول من يناير /كانون الثاني 2020.

بنسبة 15.37% استحوذت بلدية تشو في محافظة طوكيو على أقل نسبة من كبار السن. كما أن العديد من المناطق الحضرية الأخرى والبلدات القريبة لديها معدلات منخفضة مماثلة

المحافظات والمدن التي بها أقل نسبة من كبار السن

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى إحصائيات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الخاصة بتسجيل المقيمين حتى من الأول من يناير /كانون الثاني 2020.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة المقال: أوكيناوا، طوميغيسوكو (على اليسار) / هوكايدو، يوباري (على اليمين)، صورة العنوان من بيكستا)