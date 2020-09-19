اليابان | انخفاض حوادث المرور في اليابان بنسبة 20٪ في النصف الأول من عام 2020

مجتمع 19/09/2020

شهد النصف الأول من عام 2020 انخفاضًا في عدد حوادث الطرق في اليابان بنحو 20٪ مقارنة بعام 2019، وفقًا لإحصاءات وكالة الشرطة الوطنية.

أظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن وكالة الشرطة الوطنية المنشورة في 28 يوليو/ تموز انخفاضًا بنسبة 22.5٪ في حوادث المرور في اليابان خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. ومن بين 145487 حادثًا، نتج عن 1334 حالة وفاة (بانخفاض 3.8٪)، وكان هناك 1357 حالة وفاة إجمالاً (بانخفاض 4.3٪). كان هناك 173.600 شخص مصاب، بانخفاض على أساس سنوي بنسبة 23.6٪. تظهر هذه الأرقام أنه في النصف الأول من عام 2020، وهو الوقت الذي دعت فيه الحكومة الناس إلى البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا، انخفض عدد حوادث الطرق والإصابات بشكل كبير.

من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، كان هناك أكثر من 27000 حادث كل شهر، ولكن في أبريل/ نيسان، عندما أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ، انخفض العدد بنحو 7000 إلى 20805. في مايو/ أيار، انخفض هذا إلى 18107 حادث. حتى في يونيو/ حزيران، بعد رفع حالة الطوارئ، ارتفع عدد الحوادث فقط إلى 23846. كانت الانخفاضات السنوية لهذه الأشهر 36.2٪ و40.7٪ و18.9٪ على التوالي.

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ومع ذلك، كانت هناك زيادات في وفيات الطرق في بعض المحافظات الحضرية. سجلت محافظة آيتشي 76 حالة وفاة (بزيادة 26.7٪)، كاناغاوا 71 حالة (بزيادة 6.0٪)، وطوكيو 64 حالة (زيادة بنسبة 18.5٪).

أبلغت الشرطة عن 2،806،365 انتهاكًا لقانون المرور على الطرق، بانخفاض 2.5٪ مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2019. فقط 153،001 من هذه الحالات كانت تتعلق باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بانخفاض 60٪ على أساس سنوي، بعد فرض عقوبات أكثر صرامة العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أحد رجال الشرطة يحث سائقي السيارات على القيادة بأمان في أوتسو بمحافظة شيغا، في موقع حادث وقع قبل عام، عندما اصطدمت سيارة بمجموعة من الأطفال في سن ما قبل المدرسة، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 11 آخرين بالإضافة إلى ثلاثة معلمين. تم التقاط الصورة في 8 مايو/ أيار 2020، جيجي برس)