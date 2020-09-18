اليابان | بالفيديو: هكذا يمكنك إعداد لفائف سوشي بألوان زاهية

أدرجت اليونسكو المطبخ الياباني التقليدي على قائمة التراث الثقافي غير المادي في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2013. كما حظي هذا المطبخ باعتراف عالمي باعتباره طعاما صحيا منخفض السعرات الحرارية، وليس مجرد تقليد ذي أهمية ثقافية. وقد استحوذت أطباق السوشي ذات الشعبية الدائمة بين اليابانيين على إعجاب الناس في جميع أنحاء العالم.

بالنسبة لمعظم الناس إن الصورة النمطية عن السوشي في الأذهان تتمثل في كومة صغيرة من الأرز (الشاري) بحجم قضمه تعلوها شريحة من الساشيمي أو بعض المكونات الأخرى (نيتا). يقال إن ماكيزوشي، وهو نوع من لفائف السوشي المحاطة برقائق نوري (أعشاب بحرية مجففة)، قد أدخل أول مرة إلى منطقة كانساي في فترة إيدو (1603-1868)، ثم سرعان ما انتشر في جميع أنحاء البلاد. إنه شكل أكثر تنوعا من السوشي. فالمكونات يمكن أن تتنوع وتختلف من منطقة إلى أخرى أو ببساطة حسب ما هو متوفر في الثلاجة. من الأشكال الشائعة هذه الأيام كازاري ماكيزوشي وهي لفائف سوشي يكشف المقطع العرضي فيها عن أنماط مبهجة من الزهور والحيوانات. تلك القطع زاهية الألوان مواد مثالية لنشر صورها على إنستغرام.

وقد طلبنا من ياهاتا ميئكو الخبيرة من الدرجة الأولى في كازاري ماكيزوشي والحاصلة على رخصة من جمعية مدربي السوشي اليابانية أن ترينا كيفية صنع كازاري ماكيزوشي.



ياهاتا ميئكو سفيرة ماكيزوشي تقدم عرضا لكيفية صنع كازاري ماكيزوشي.

لفائف ضمن لفائف

يمكن صنع طبق ماكيزوشي أساسي عبر فرد أرز سوشي معامل بالخل على رقاقة نوري وإضافة مكونات متنوعة فوق الأرز، ثم لف المكونات لتصبح إسطوانية الشكل باستخدام حصيرة من القصب تدعى ’’ماكيسو‘‘. كازاري ماكيزوشي عبارة عن لفافة كبيرة تحتوي على عدد من لفائف أصغر من مكونات منتقاة بعناية – وأحيانا أرز ملون – موضوعة بشكل مخطط له بحيث عند تشكيل اللفة وتقطيعها يعطي المقطع العرضي النموذج المطلوب.

ولعمل كازاري ماكيزوشي على شكل سمكة، يجب أولا تحضير أجزاء السمكة كل على حدة: قطعة ماكيزوشي مثلثة الشكل للرأس وعدد من الماكيزوشي الرقيق للحراشف وقطع ماكيزوشي مفلطحة للذيل. في النموذج الحالي تم تلوين الأرز باللون الأصفر بواسطة الكركم، وهو نوع من التوابل يستخدم غالبا في الكاري. يتم ترتيب الماكيزوشي الأصغر على رقاقة كبيرة من النوري والتي ستعمل على تحديد شكل جسم السمكة. يجب ترتيب القطع بعناية أثناء تخيل كيفية دمجها لتكوين شكل سمكة. تملأ الأماكن الفارغة بأرز السوشي الأبيض ثم تُلف جميع القطع بواسطة ماكيسو.



ابدأ بصنع الكثير من اللفائف الصغيرة التي ستبدو مثل حراشف السمكة.



ضع 3 قطع مسطحة من الماكيزوشي معا لتشكيل ذيل السمكة.

Advertisements



ضع على رقاقة كبيرة من النوري القطعة المثلثة التي تشكل الرأس ولفائف حراشف السمكة لتشكيل الجسم والقطع الثلاث المسطحة للذيل. املأ الأماكن الفارغة بأرز السوشي الأبيض واضغط بحذر على شكل نصف دائري.

دائما ما تكون عملية قطع لفائف الماكيزوشي لرؤية النموذج المتشكل في المقطع العرضي لحظة مثيرة. يمكن إضافة حبوب الفاصوليا السوداء على عيون الأسماك الصفراء لجعلها نابضة بالحياة ثم وضع الماكيزوشي على طبق أزرق بلون البحر. في هذا الطبق استخدمت حبات فول الصويا المحمصة ’’كورو سينغوكو‘‘ لإعطاء شكل العيون.



اقطع اللفافة بشكل عرضي لتظهر السمكة الصفراء الزاهية.



وضع حبوب الفاصوليا السوداء لتعطي شكل العينين يجعل من الأسماك تنبض بالحياة.

يمكن أن تحتوي اللفائف الصغيرة من الأزر الأصفر على شرائح رقيقة مملحة من الجزر لإعطاء لمعان يشابه لمعان حراشف الأسماك الحية. يعطي الجزر أيضا قواما لذيذا مقرمشا عند تناول السوشي.

جلُّ ما تحتاجه لصنع كازاري ماكيزوشي هو بعض الخيال والمرح. لا حاجة لمكونات باهظة الثمن مثل سمك التونة أو ’’إيكورا‘‘ بطارخ السلمون. ننصحك بشدة أن تتوجه إلى ثلاجتك وتحاول صنع لفائف من خيالك حالا.

المكونات

رقائق نوري (أعشاب بحرية مجففة) حسب الحاجة

شرائح رقيقة من الجزر مدعوكة بالملح

أرز سوشي أصفر اللون باستخدام الكركم

حبات فول صويا سوداء (هنا تم استخدام حبات فول صويا محمصة ’’كورو سينغوكو‘‘)

شاهد الفيديو لمعرفة طريقة تجميع لفائف السوشي.



المنتج النهائي: ثلاث سمكات لذيذات!

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018. الترجمة من الإنجليزية. الصور والنص من قبل Nippon.com. الفيديو من قبل نوغوتشي كاؤري)