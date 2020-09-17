اليابان | بالتفصيل.. تعرف على التشكيلة الوزارية لحكومة سوغا

تعرف على التشكيل الجديد للحكومة اليابانية بعد انتخاب سوغا يوشيهيدي رئيسًا للوزراء، حيث حافظ العديد من الحرس القديم من حكومة آبي على أماكنهم مع وجود سيدتين فقط في الحكومة الجديدة.

تم انتخاب سوغا يوشيهيدي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي رسميًا كرئيس لوزراء اليابان في 16 سبتمبر/ أيلول 2020، ليخلف رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي. في نفس اليوم شكل سوغا الحكومة الأولى في حقبة ما بعد آبي.

رئيس الوزراء

سوغا يوشيهيدي (عاما71)، الحزب الليبرالي الديمقراطي الليبرالي، مجلس النواب (كاناغاوا)

عمل في مجلس مدينة يوكوهاما. كان وزيراً للشؤون الداخلية والاتصالات في عهد إدارة آبي الأولى (2006-2007) ووزير شؤون مجلس الوزراء في عهد آبي منذ عودته إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير دولة للخدمات المالية (لم يتغير)

آسو تارو (عاما79)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (فوكوؤكا)

شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والاتصالات ووزير الخارجية. شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في عهد آبي اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول 2012 فصاعدًا، ولا يزال في هذه المناصب.

وزير الشؤون الداخلية والاتصالات

تاكيدا ريوتا (عاما52)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (فوكوؤكا)

عمل سكرتيرًا في البرلمان، وكان نائب وزير الدولة للدفاع، نائب الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، ورئيسًا للجنة الوطنية للسلامة العامة.

وزير العدل

كاميكاوا يوكو (67 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (شيزوؤكا)

عملت في معهد ميتسوبيشي للأبحاث وشغلت منصب وزير الدولة للمساواة بين الجنسين والشؤون الاجتماعية ووزيرة العدل. واحدة من امرأتين في الحكومة الجديدة.

وزير الخارجية (لم يتغير)

موتيجي توشيميتسو (64 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (توتشيغي)

عمل في شركة ماروبيني وصحيفة يوميؤري. كان وزير دولة للعلوم والتكنولوجيا، وزير الدولة للخدمات المالية، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، والوزير المكلف بتنشيط الاقتصاد.

وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (لم يتغير)

هاغيودا كويتشي (57 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي مجلس النواب (طوكيو).

خدم في مجلس مدينة هاتشوجي وجمعية العاصمة طوكيو وشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام التنفيذي للحزب الليبرالي الديمقراطي.

وزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية

تامورا نوريهيسا (55 عاما) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ميئ)

عمل كسكرتير في البرلمان وكان نائب وزير أول للشؤون الداخلية والاتصالات، نائب الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، ووزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية (أول منصب وزاري)

نوغامي كوتارو (53 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس الشيوخ (توياما)

عمل في مؤسسة ميتسوي فودوسان، عمل في جمعية محافظة توياما، وشغل منصب نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة ونائب رئيس مجلس الوزراء.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة (لم يتغير)

كاجياما هيروشي (64 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (إيباراكي)

شغل منصب وزير الدولة للأراضي والبنية التحتية والمواصلات والسياحة والمسؤول عن تنشيط الأقاليم. تولى منصبه الحالي بعد استقالة سوغاوارا إيشو في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة (لم يتغير)

أكابا كازويوشي (62 عاما)، حزب كوميتو، مجلس النواب (هيوغو)

عمل في ميتسوي. وزير دولة للمالية ووزير دولة للاقتصاد والتجارة والصناعة. شغل هذا المنصب مشرّع حزب كوميتو من عام 2004 إلى عام 2008، وشغل هذ المنصب أحد أعضاء حزب كوميتو باستمرار منذ عودة آبي إلى السلطة في عام 2012.

وزير البيئة (لم يتغير)

كويزومي شينجيرو (39 عاما) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كاناغاوا)

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عمل كسكرتير لوالده كويزومي جونيئتشيرو رئيس الوزراء السابق. شغل منصب نائب الوزير البرلماني لإعادة الإعمار، ومدير قسم الزراعة والغابات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، ومدير قسم الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في الحزب. دخل مجلس الوزراء للمرة الأولى بمنصبه الحالي عام 2019 عن عمر يناهز 38 عاما.

وزير الدفاع (أول منصب وزاري)

كيشي نوبوؤ (62 عاما) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (ياماغوتشي)

عمل في مؤسسة سوميتومو وكان نائب وزير الدفاع ووزير الدولة للشؤون الخارجية في البرلمان. الشقيق الأصغر لشينزو آبي، تم تبنيه في عائلة والدته بعد وقت قصير من ولادته.

وزير شؤون مجلس الوزراء

كاتو كاتسونوبو (64) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (أوكاياما).

عمل بوزارة المالية. شغل منصب نائب وزير شؤون رئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا لتعزيز المشاركة الديناميكية لجميع المواطنين، ورئيس المجلس العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، ووزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

وزير إعادة الإعمار (أول منصب وزاري)

هيراساوا كاتسوي (75) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (طوكيو)

تحول من وكالة الشرطة الوطنية إلى السياسة. شغل منصب وزير الدولة في مكتب مجلس الوزراء، نائب الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، ورئيسًا لمقر العلاقات العامة في الحزب الليبرالي الديمقراطي.

رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة

أوكونوجي هاتشيرو (55 عاما) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كاناغاوا)

عمل كسكرتير في البرلمان وكان نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، نائب الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة، ووزير الدولة لإدارة الكوارث.

وزير الإصلاح الإداري، وزير الدولة للإصلاح التنظيمي، وزير الدولة لشؤون أوكيناوا والأقاليم الشمالية

كونو تارو (57 عاما)، الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كاناغاوا)

عمل في مؤسسة فوجي زيروكس. شغل منصب النائب الأول لوزير العدل ووزير الإصلاح الإداري ووزير الخارجية ووزير الدفاع. اتخذ القرار في يونيو/ حزيران 2020 بتعليق خطط نشر نظام الصواريخ الأرضية أجيس أشور.

وزير تعزيز المشاركة الديناميكية لجميع المواطنين (أول منصب وزاري)

ساكاموتو تيتسوشي (69 عاما) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كوماموتو) (أول منصب وزاري)

عمل في صحيفة كوماموتو نيتشينيتشي شيمبون عمل في جمعية محافظة كوماموتو، وشغل منصب وزير الدولة للشؤون الداخلية والاتصالات ووزير الدولة في مكتب مجلس الوزراء.

وزير الانعاش الاقتصادي (لم يتغير)

نيشيمورا ياسوتوشي (57 عاما) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (هيوغو)

عمل في وزارة التجارة الدولية والصناعة (الآن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة) وشغل منصب نائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية، وزير الدولة في مكتب مجلس الوزراء، نائب وزير شؤون مجلس الوزراء. أثناء توليه منصب وزير الإنعاش الاقتصادي، تولى أيضًا مسؤولية استجابة الحكومة لـفيروس كورونا منذ مارس/ آذار 2020.

وزير التحول الرقمي الحكومي

هيراني تاكويا (62 عاما) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (كاغاوا)

عمل في شركة دنتسو وكرئيسNishinippon Broadcasting ، نائب وزير البرلمان للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، والوزير المسؤول عن سياسة تكنولوجيا المعلومات.

الوزير المعني بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2020 (لم تتغير)

هاشيموتو سيكو (55 عاما) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس الشيوخ (التمثيل النسبي)

تنافست في الألعاب الأولمبية الشتوية كمتزلج سريع 4 مرات من 1984 إلى 1994 وفي الألعاب الأولمبية الصيفية كراكبة دراجات 3 مرات من عام 1988 إلى عام 1996. فازت بالميدالية البرونزية في التزلج السريع للسيدات لمسافة 1500 متر في ألبيرفيل عام 1992. وقد خدمت كنائب الأول لوزير الخارجية. واحدة من امرأتين في الحكومة الجديدة.

الوزير المعني بمعرض إكسبو الدولي في أوساكا (أول منصب وزاري)

إينوي شينجي (50 عاما) الحزب الليبرالي الديمقراطي، مجلس النواب (طوكيو)

عمل في وزارة البناء (الآن جزء من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة) وشغل منصب وزير الدولة للبيئة ووزير الدولة في مكتب مجلس الوزراء ونائب الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي.

(رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي (وسط الصف الأمامي) ووزراء الحكومة الجديدة يلتقطون صورة تذكارية، 16 سبتمبر/ أيلول 2020 مقر إقامة رئيس الوزراء. جيجي برس)