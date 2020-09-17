اليابان | أطباق حساء ساخنة مثالية من محافظة أكيتا اليابانية

سياحة وسفرأقاليم 17/09/2020

Leadالنابي هي أطباق حساء يابانية شهية تحظى بشعبية خاصة في فصل الشتاء عندما يكون الجو باردا ولا سيما في محافظة أكيتا المغطاة بالثلوج. في هذه المقالة نلقي نظرة على تشكيلة من الأصناف المحلية في المحافظة الواقعة شمالي اليابان.

طبق كيريتانبو نابي ذو الحساء الغني بالدواجن



قطار الطلقة يشق كوماتشي أكيتا طريقه عبر الثلوج التي تعد جزءا لا يتجزأ من شتاء أكيتا القاسي. (الصورة بإذن من اتحاد السياحة في أكيتا)

إن طبق ”كيريتانبو نابي“ هو الطبق المقدم على جميع أطباق الحساء المحلية في أكيتا. يصنع هذا الطبق من أرز مهروس مطبوخ ومن ثم يلف حول أسياخ قبل أن يشوى على الفحم. بعد ذلك تغمس أسياخ الأرز أسطوانية الشكل في مرق هيناي جيدوري (مجموعة متنوعة من الدجاج موطنها الأصلي أكيتا)، ثم تضاف مكونات مثل فطر مايتاكي والبقدونس المطبوخ. هناك طريقة أخرى لتحضير الوجبة ينصح بها وهي حساء ميسو تانبو وفيها يضاف الميسو إلى كيريتانبو قبل الشيّ على الفحم.



تشوى عيدان كيريتانبو على الفحم قبل أن توضع في إناء الحساء.

يشتهر مطعم كويدوكورو هوكوشو في مدينة أكيتا بتحضير طبق كيريتانبو بعد أن يطلبه الزبائن فقط. يتكون كل طبق كيريتانبو من وعاءين من الأرز المطبوخ المشوي على لهب مكشوف، ويغمس في النهاية بمرق غني ولذيذ. تحافظ أسياخ الأرز على قوامها ومن ثم تذوب في الفم، مما يضفي إحساسا رائعا يكاد يفضي إلى الإدمان.

هيناي جيدوري هي سلالة من قطعان الدواجن هيناي دوري الأساسية المحمية والتي تربى بغرض إنتاج لحوم لذيذة. تعتبر سلالة الدواجن تلك واحدة من 3 سلالات كبيرة من الدواجن اليابانية المرباة محليا بالإضافة إلى سلالتي ساتسوما-جيدوري في محافظة كاغوشيما وناغويا كوتشين في محافظة آيتشي. وهي النوع المثالي لأطباق كيريتانبو نابي وتتمتع لحومها بالقوام المناسب للمضغ بسهولة بالأسنان مع نكهة غنية ولذيذة ودهنية قليلا. ينصح زوار أكيتا بشدة بالاستمتاع بأطباق الدجاج.



يمكن للزبائن طلب طبق كيريتانبو نابي بكميات تكفي لشخص أو أكثر.

مطعم كويدوكورو هوكوشو

العنوان: 4-1-1 أوماتشي، أكيتا-شي، محافظة أكيتا

الوصول: 5 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أكيتا التابعة لشركة JR.

رقم الهاتف: 0188631316

ساعات العمل: من 5:30-11:00 مساء في الأيام من الاثنين إلى السبت (آخر موعد للوصول للمطعم في 10:00 مساء).

طبق داماكّو نابيه لكرات الأرز



كرات داماكّو التي تشابه في الحجم كرة تنس الطاولة هي مثالية لقضمة واحدة.

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يحظى طبق داماكّو نابي بشهرة توازي تقريبا شهرة كيريتانبو نابي ويصنع من نفس المكونات تقريبا. الاختلاف الرئيسي بين الطبقين هو أن داماكّو (كرات الأرز المهروس) تكون على شكل كرات بدلا من أن تشوى على الفحم على أسياخ. تشتهر أكيتا بسلالتي أرز أكيتا-كوماتشي وهيتوميبوري، ويتيح هذان النوعان من الأطباق الفرصة لتجربة جودة هذين النوعيين المحليين من الأرز.

طبق داماكّو نابي في مطعم تشاوان-يا مميز على نحو خاص حيث يحتوي على الجمبري المطحون داخل داماكّو. إن إضافة نكهة الجمبري تناسب كثيرا مرق حساء هيناي-جيدوري، فنكهة واحدة غير كافية. هناك طريقة أخرى لصنع الطبق وتتمثل في إضافة الفطر ما يعطي المرق القليل من القوام ويدفئ الجسم من الداخل إلى الخارج. كما يقدم المطعم أصنافا من ”جيزاكي (ساكي مخمر محليا)“، احتساء أي منها سيضفي نكهة لذيذة على الطبق.

مطعم تشاوان-يا

العنوان: 4-2-7 أوماتشي، أكيتا-شي، محافظة أكيتا

الوصول: 15 دقيقة سيرا على الأقدام من محطة أكيتا التابعة لشركة JR.

الهاتف: 0188645202

ساعات العمل: 5:00-11:00 مساء في الأيام من الثلاثاء حتى الأحد.

طبق شوتّسورو نابيه حساء عشاق الأسماك



يتيح هذا الطبق تجربة تذوق كاملة لأسماك ’’هاتاهاتا (أسماك الرمل اليابانية)‘‘ (الصورة بإذن من أكيتا كاواباتا إيسارييا ساكابا).

طبق شوتّسورو نابي عبارة عن حساء يحتوي على شوتّسورو وهي صلصة مصنوعة من ”هاتاهاتا (أسماك الرمل اليابانية)“ المملحة والمخمرة. وفي حين أن تلك الصلصة تضفي طعما مكتسبا إلا أن قوامها اللطيف يشكل إضافة إيجابية لمرق الطبق البسيطة. من بين المكونات النموذجية للطبق خضراوات مثل ”هاكوساي (الملفوف الصيني)“ وشونغيكو (إكليل الأقحوان)“ وأسماك هاتاهاتا نفسها بما في ذلك إضافة السمكة بأكملها مع البطارخ المعروفة باسم ”بوريكو“.

إن أسماك هاتاهاتا (الأسماك الرسمية لمحافظة أكيتا) ألذ ما تكون في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. تصطاد الأسماك قبالة ساحل أكيتا في بحر اليابان ما يجعلها طعاما مثاليا في المنطقة أثناء فصل الشتاء. في مطعم أكيتا كاواباتا إيسارييا ساكابا تُحفظ أسماك هاتاهاتا المصطادة في ذروة الموسم على الجليد، ما يسمح للزبائن بتناول أطباق شوتّسورو نابي على مدار العام. يقدم الطبق مزيجا رائعا من لحوم هاتاهاتا الطرية والقوام المقرمش لبوريكو. وهناك عرض يقدم للزبائن في حوالي الساعة 9:00 مساء كل يوم لأشباح ’’ناماهاغي‘‘ المرعبة والتي تزور الأطفال عادة في بداية العام الجديد.

مطعم أكيتا كاواباتا إيسارييا ساكابا

العنوان: 4-2-35 أوماتشي، أكيتا-شي، محافظة أكيتا

الوصول: 15 دقيقة سيرا على الأقدام من محطة أكيتا التابعة لشركة JR.

الهاتف: 0188658888

ساعات العمل: 5:00-12:00 مساء على مدار العام.

نقاط جذب سياحي مجاورة: متجر ساكي-نافي، مملكة الساكي العظيمة في أكيتا



تشكيلة متنوعة من الساكي المحلية المميزة المنتجة في أكيتا.

يوجد في ساكي-نافي، مملكة الساكي العظيمة في أكيتا أكثر من 120 نوعا من جيزاكي من 36 مصنعا للساكي في محافظة أكيتا وهي متاحة للتذوق أمام الزوار في حانة مريحة بينما هم وقوف. وعلاوة على المجموعة الواسعة من العلامات التجارية الكبرى التي تحتويها هذه الحانة، هناك سبب آخر وراء شعبيتها ويتمثل في أسعارها الرخيصة والتي تبدأ من 250 ينا للكأس. ويُنصح الزبائن باختيار مجموعة أوكونومي-كيكي-زاكي والتي تخول تذوق 3 أصناف من جيزاكي يختارها الزبون وذلك بمبلغ 500 ين فقط. يمكن للزبائن أن يشتروا زجاجات بالنكهات التي يحبونها من أجل أن يستمتعوا بطمعها في المنزل. كما تستضيف الحانة من وقت لآخر فعاليات مثل ’’كورا نو هي (أيام المخزن)‘‘ و ’’كيكي زاكي نو هي (أيام تذوق الساكي)‘‘. يرجى تفقد الموقع الإلكتروني للمتجر لمزيد من المعلومات باللغة اليابانية.

متجر ساكي-نافي، مملكة الساكي العظيمة في أكيتا

العنوان: 5-2-1 أوماتشي، أكيتا-شي، محافظة أكيتا

الوصول: 20 دقيقة سيرا على الأقدام من محطة أكيتا التابعة لشركة JR.

الهاتف: 0188936405

الموقع الإلكتروني: http://www.osake.or.jp

ساعات العمل: 4:00-9:00 مساء في الأيام من الاثنين حتى السبت (آخر موعد للدخول هو 8:45 مساء).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنجليزية. التقرير والنص والصور من شوبريس. صورة العنوان: طبق كيريتانبو نابي وهو أشهر أطباق الحساء في أكيتا)