اليابان | اليابان: دولة تتكون من حوالي 7000 جزيرة!

ثقافة 15/09/2020

تتكون اليابان من أكثر من 7000 جزيرة تتراوح بين أكبر الجزر في العالم إلى مساحات صغيرة غير مأهولة بالسكان.

يتكون الأرخبيل الياباني من 6852 جزيرة في المجموع وفقًا للكتاب الإحصائي السنوي الياباني، الذي نشره مكتب إحصاءات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان. تم تعريف خمس من هذه الجزر على أنها جزر ”البر الرئيسي“: هوكايدو، هونشو، شيكوكو، كيوشو، وجزيرة أوكيناوا. تُعرف الجزر المتبقية البالغ عددها 6847 جزيرة بجزر ”نائية“، منها 416 جزيرة مأهولة.

بالمناسبة، هونشو هي سابع أكبر جزيرة في العالم بعد غرينلاند، غينيا الجديدة، بورنيو، مدغشقر، جزيرة بافين، وسومطرة. هوكايدو تحتل المركز التاسع عشر وكيوشو في المرتبة 31. (هذا لا يشمل اليابسة القارية مثل أستراليا).

من بين الجزر النائية المأهولة، تبلغ المساحة الإجمالية لـ 304 جزيرة محددة في التشريع المتعلق بقانون تنمية الجزر النائية 2٪ من إجمالي مساحة اليابسة في اليابان، ويعيش 0.5٪ فقط من السكان هناك. أكثر من 70٪ من تلك الجزر يبلغ عدد سكانها 500 نسمة أو أقل.

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حسب المحافظة يوجد في ناغاساكي معظم الجزر بمجموع 971 جزيرة، بما في ذلك إيكي، تسوشيما، وجزر غوتو. كما احتلت كاغوشيما وهوكايدو المراكز الثلاثة الأولى. ربما من المستغرب أن تحتل طوكيو المرتبة السادسة بسبب حقيقة أن سلطاتها الإدارية تمتد إلى جزر إيزو وأوغاساوارا. تشتهر مدينة أوغاشيما (التي تظهر في صورة الموضوع)، وهي جزء من جزر إيزو، بوجود القرية التي تضم أصغر عدد من السكان في اليابان. وهكذا، فإن طوكيو، إحدى أكبر مدن العالم، تدير أصغر قرية في اليابان. في جزر أوغاساوارا، تقع مدينة أوكينوتوريشيما في أقصى نقطة في جنوب البلاد، وميناميتوريشيما في أقصى نقطة في الشرق، مما يجعل طوكيو بلدية في أقصى شرق وجنوب اليابان.

المحافظات اليابانية والجزر التابعة لها إداريا

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مركز الأبحاث والترويج للجزر اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من: مكتب طوكيو للمؤتمرات والزوار / أوغاشيما، جزر إيزو، طوكيو)