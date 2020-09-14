اليابان | أكثر الناس وحدة في العالم: هل يمكن التغلب على عزلة الرجال في منتصف العمر في اليابان؟

وصفت أوكاموتو جونكو الرجال اليابانيين في منتصف العمر بأنهم ”أكثر الناس وحدة في العالم“ في كتاب صدر عام 2018. في هذه المقابلة، حذرت من العزلة المتزايدة خلال أزمة كورونا.

جائحة الوحدة

قبل تفشي جائحة كورونا، بدأ العالم يدرك تهديدًا خطيرًا آخر: جائحة الوحدة المعاصرة. إن فهم أن العزلة الاجتماعية قد يكون لها تأثير كبير على الصحة العقلية والجسدية أكثر من التدخين أو السمنة، مع وجود أخطار عالية تؤدي إلى الوفاة، انتشر بين بعض الناس، وخاصة في الغرب، الذين يرون حاجة ملحة لاتخاذ خطوات هامة في هذا السياق.

تقول أوكاموتو جونكو، خبيرة استراتيجية في التواصل ”هناك العديد من الدراسات الطبية التي توضح الآثار السلبية للوحدة مثل وجود نجوم في السماء“. ”على سبيل المثال، هناك نتائج تظهر أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 29%، وأنه ضار بالصحة مثل تدخين 15 سيجارة في اليوم، وأنه يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بمعدل 2.1 مرة. نشر فيفيك مورثي، الذي علم بمنصب كبير جراحي الولايات المتحدة في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مقالًا يستند إلى ملاحظات عبر الولايات المتحدة ذكر فيه أن الوحدة هي العامل المشترك في جميع أنواع القضايا الاجتماعية، من سوء المعاملة، التنمر، والفقر إلى الكحول، وإدمان المخدرات. في عام 2018، عينت بريطانيا أول وزير لها للشعور بالوحدة، وقادت الطريق في بداية الجهود لمعالجة المشكلة.

يعتبر انخفاض معدل المواليد وزيادة التحضر عاملين في ”مرض“ الشعور بالوحدة الذي ينتشر بسهولة أكبر بين الرجال والنساء من كافة الأعمار. ومع ذلك، فإن الميل إلى الفخر ومهارات الاتصال الضعيفة يعني أن الرجال الأكبر سنًا بشكل خاص يمكن أن يصبحوا معزولين بسهولة. في كتابها Sekai ichi kodoku na Nihon no ojisan (الأشخاص الوحيدون في العالم: الرجال في اليابان في منتصف العمر)، ذكرت أوكاموتو أن الوحدة كانت مشكلة خاصة في اليابان. أثناء التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا والذي نتج عنه ما عاد يعرف بـ ”الوضع الطبيعي الجديد“، هناك احتمال قوي بأن يصبح الرجال اليابانيين ممن هم في منتصف العمر أكثر عزلة.

إضفاء الطابع المثالي على العزلة

لماذا من المرجح أن تؤثر الوحدة على الرجال اليابانيين في منتصف العمر؟ تقول أوكاموتو إن الثقافة والقيم اليابانية من العوامل الرئيسية.

”عندما صدر كتابي قبل عامين، كان رد فعل العديد من القراء الذكور سلبيًا. هناك اعتقاد راسخ بأن الوحدة هي فضيلة، وبأنها طريقة حياة الناس. سألوا “ما المشكلة في ذلك؟” إنهم يرون أنه هروب من الامتثال والاعتماد على الآخرين للوقوف على قدميهم. لكن الكلمة اليابانية “كودوكو” يمكن أن تعني كلاً من “الوحدة” و “العزلة”، لذلك يصبح الاثنان مرتبكين. كنت أستخدمه ليعني الشعور بالوحدة - أي العزلة اليائسة وطويلة الأمد حيث لا يستطيع الناس إجراء اتصالات عندما يريدون ذلك ويدركون أنه ليس لديهم من يلجأون إليه في الأوقات العصيبة“.

بعض أكثر الكتب مبيعًا في اليابان مؤخرًا تجعل من العزلة أمرا مثاليا ومرتبطا بالحس الجمالي، لكن أوكاموتو تشير إلى أن المبيعات الضخمة لتلك الكتب تعكس عدد الأشخاص المعزولين. ”يبدو لي أن القراء يريدون حقيقة الوحدة التي يشعرون بها أن يتم تقييمها بشكل إيجابي وليس سلبيًا“.



تقول أوكاموتو جونكو إن الكثير من الرجال لا يريدون تقبل مشاعر الوحدة التي يشعرون بها.

عامل آخر هو الخلفية المشتركة للكثيرين في اليابان ضمن ما يُعتبر ”ثقافة السياق العالي“ حيث يُتوقع من الناس أن يفهموا بعضهم البعض دون الإدلاء ببيانات صريحة. تلاحظ أوكاموتو الاعتقاد السائد في فكرةishin denshin ، أو التواصل بدون كلمات، مما يقوض القدرة على وضع أفكار المرء في كلمات مكتوبة. يميل الرجال في منتصف العمر إلى قضاء ساعات طويلة في بيئات الشركات المطابقة حيث غالبًا ما يأتي التواصل فقط في شكل أوامر من أعلى. نظرًا لأنهم يعتمدون على أماكن عملهم، فهم لا يعرفون كيفية التواصل مع أشخاص من خارج دائرتهم، ويواجهون خطر العزلة.

الاعتماد على الشركات

أظهر استطلاعات الرأي الذي أجري عن طريق مؤسسة غالوب وآخرون كيف يكون لجودة الاتصال في مكان العمل تأثير واضح على إنتاجية الشركة. لكن الشركات اليابانية - وخاصة الكبيرة منها - لم تقدر بشكل كافٍ أهمية التبادل بين الموظفين. وفقًا للمعايير الدولية، تتمتع الشركات اليابانية بمؤشر منخفض لمشاركة الموظفين، استنادًا إلى عوامل مثل الإحساس بالمساهمة والتحفيز والالتزام، كما أن الدولة لديها أدنى إنتاجية في اقتصادات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى”.

لا يقترن شعور العمال القوي بالانتماء بالالتزام. تقول أوكاموتو ”إنهم يشعرون حقًا أنهم مكلفون بالقوة في مناصبهم وأجبروا على القيام بوظائف لا يريدون القيام بها، لذلك ليس هناك الكثير من الاتصال بشركتهم أو زملائهم. بدلاً من ذلك، يبدو الأمر كما لو كانوا طيورًا في أقفاص، ويعتمدون على أرباب عملهم“. ”لا يمكنهم أن يرفرفوا بأجنحتهم بحرية أثناء بقائهم، لكنهم يأخذون القفص بعيدًا ولا يعرفون ماذا يفعلون بأنفسهم. اليابان تنتج بكميات كبيرة هذه الأنواع من الناس“.

بعد التقاعد، قد يُنظر إلى الأزواج الذين يقضون وقتهم مكتوفي الأيدي في المنزل على أنهم يمثلون وجودا مزعجا من قبل الزوجات، مما يؤدي إلى إطلاق عبارات مهينة لوصفهم مثل sodai gomi (قمامة كبيرة الحجم). ”بينما يقولون إنهم يكرهون وظائفهم، هناك أعداد كبيرة من الرجال في الستينيات والسبعينيات من العمر على وجه الخصوص الذين وجدوا معنى في حياتهم من خلال الاعتراف بعملهم والشعور بأنهم بحاجة إليهم. نظرًا لأن رغبتهم في التحقق من اعتراف الأخرين بهم واحترامهم لذاتهم قد تحققت في هيكل الشركة، فإنه يصبح لديهم شعورًا بالفراغ بعد مغادرة الشركة أو المؤسسة. ظنوا أنهم يستطيعون قضاء فترة تقاعدهم وهم يمرحون ويفعلون ما يحلو لهم، لكنهم أدركوا بعد ذلك أنه ليس لديهم اهتمامات ولا شيء يفعلونه. في عصر يعيش فيه الناس حتى سن التسعين، فإن قضاء عقود في عزلة ميؤوس منها أمر قاسي.

”في المناطق الأقل حضرية في اليابان، هناك رجال يشاركون في المجتمع من خلال المهرجانات والأنشطة الأخرى، ولكن في المدن الكبرى، يعد انعزال كبار السن أمرًا شائعًا. وفي الوقت نفسه، هناك العديد من النساء النشطات من نفس العمر، و95% من أولئك الذين يتجمعون في قاعات اجتماعات المدينة من الإناث. اسألهم، “أين زوجك؟” وسيقولون عادة إنه إما في المنزل أو في المكتبة“.

ومع ذلك، تقول أوكاموتو إن الرجال في منتصف العمر ليسوا وحدهم من يعاني من خطر الوقوع في براثن العزلة. المشكلة الاجتماعية الضخمة التي تعاني منها اليابان وهي الهيكيكوموري، أو الأشخاص الذين يعيشون في عزلة عن المجتمع، تتخطى جميع الأجيال، كما أن عددًا متزايدًا من النساء يجدن صعوبة في إقامة علاقات اجتماعية.

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مزيد من العزلة عن بعد والتكنولوجيا

قدمت أوكاموتو تدريبًا على التواصل لحوالي 1000 رئيس ومدير تنفيذي للشركات. وتقول إن اليابان لديها القليل من المعرفة في مجال الاتصال وفرص قليلة لتعلم كيفية تحسين هذه المهارات.

”إن تعزيز التضامن من خلال تواصل أفضل، بدلاً من مجرد نقل المعلومات من أعلى إلى أسفل، يؤدي إلى معنويات أفضل للموظفين وتحسين الإنتاجية. ومع ذلك، فإن المديرين التنفيذيين في الشركات اليابانية يسيرون على نفس النهج ولا يتفاعلون مع الموظفين. إذا لم يكن هناك تفاعل عاطفي، فلن يصبح هناك تحسن في روح الفريق، ولن يتم نقل الرسالة بنجاح“.

لقد سرعت أزمة كورونا من تبني الدولة والعديد من الشركات اليابانية نهج العمل من المنزل، كما أن العدد المتزايد من الاجتماعات عبر الإنترنت يعد عائقًا إضافيًا أمام التفاعل. يفهم الناس الرسالة من خلال الجسد كله وليس الكلمات المنطوقة فقط. لنقل المعلومات عن بُعد بشكل صحيح، تحتاج إلى الاعتماد على تعابير الوجه والإيماءات أكثر من الاعتماد عليها عندما تكون في نفس الغرفة، وليس مجرد التمسك بقراءة النص. هناك مجال للقلق من أن المناقشات عبر الإنترنت قد تؤدي إلى مزيد من التواصل أحادي الاتجاه من الرجال الأكبر سنًا، ولكن في الواقع، لا يشعر الكثير من هذه المجموعة بالارتياح للتحدث في هذه الإعدادات. على الرغم من وجود تشجيع للعمل من المنزل، لا يزال الكثير من الأشخاص يذهبون إلى المكتب. . . ”

تتحسر أوكاموتو على مشكلات الاتصالات التي تشكل عقبات أمام التغلب على الوحدة. ”إذا تمكن هؤلاء الرجال في منتصف العمر من بناء علاقات فيما بينهم، فسيشعرون بأنهم أقل عزلة، لكن في الوقت الحالي، لا يمكنهم حتى الشرب معًا. كثيرًا ما أسمعهم يقولون إنهم في حين أنهم يرغبون في الاستماع إلى النساء، إلا أنهم غير مهتمين بما يقوله الرجال في سنهم“.

انخفاض رأس المال الاجتماعي

أصبح رأس المال الاجتماعي مفهومًا نوقش كثيرًا كطريقة لقياس رفاهية المجتمع. وهو يمثل مدى شبكات الثقة والروابط الاجتماعية التي تم إنشاؤها من خلال إجراءات مثل التطوع أو المشاركة في الأنشطة الإقليمية. في تصنيف رأس المال الاجتماعي الذي احتسبه معهد Legatum Institute في عام 2019، وهو مركز أبحاث بريطاني، جاءت اليابان في المرتبة 132 من بين 167 دولة، وهي الأدنى بين جميع أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

تقول أوكاموتو ”في الدول الغربية، بين الأفراد والعائلات والهيئات العامة مثل السلطات الوطنية والمحلية، هناك مجموعة ثالثة مهمة من المجموعات الاجتماعية، وهنا تكون اليابان ضعيفة“. ”من الأمثلة النموذجية المنظمات غير الربحية، التي تلعب دورًا رئيسيًا كشبكة أمان اجتماعي وتخلق جميع أنواع الفرص للتطوع. إنها أيضًا أماكن عمل شهيرة تجمع الموظفين الموهوبين. في الولايات المتحدة، هناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون موظف غير ربحي يقدمون حوالي واحد من كل عشرة وظائف، في حين أن اليابان لديها فقط 50000 موظف بمؤسسات غير ربحية معتمدة. هناك القليل من التقدير هنا لعملهم، والأساس الثقافي ليس موجودًا للمشاركة الفردية بسهولة“.

في حين أن الأنظمة التي تعمل كأساس للدعم المتبادل ضعيفة، تقول أوكاموتو إن النقطة الأكثر إثارة للقلق هي الموقف في المجتمع المتمثل في البحث عن المركز الأول فقط.

”لقد شعرت مؤخرًا بميل متزايد للاعتقاد بأنه نظرًا لأن الناس هم في الأساس بمفردهم، يجب عليهم فقط تحمل المسؤولية عن أنفسهم وعدم القلق بشأن الآخرين. يتم تجاهل مشاكل مثل الوحدة والفقر باعتبارها تنبع من المسؤولية الشخصية. المجتمع مبني على دعم الآخرين، من خلال إجراءات مثل التبرعات والعمل التطوعي، لكن يبدو أننا نفقد الاهتمام والتسامح تجاه الأشخاص الأكثر ضعفًا. في وقت وقوع زلزال شرق اليابان الكبير، كان هناك اعتراف بقيمة الروابط الاجتماعية ودعم بعضنا البعض، ولكن في جائحة كورونا يبدو أننا نتجه نحو التركيز على بناء المرونة الانفرادية“.

تثمين أشكال مختلفة من التواصل

”نحن بحاجة إلى تعزيز رأس المال الاجتماعي، ولكن هناك أمل ضئيل في جهود الحكومة في هذا الاتجاه، في حين أن السلطات المحلية لديها ميزانيات محدودة، حتى لو كانت تميل إلى ذلك“ تقول أوكاموتو.

”يكمن الحل الأكثر واقعية في إنشاء شبكات أمان هشة“ رقيقة للغاية ”كشكل من أشكال البنية التحتية المحلية. يجب أن يكون هناك كل أنواع الأماكن التي يمكن للناس الالتقاء بها. بدلاً من البقاء منعزلاً تمامًا، سيكون من الأفضل تقدير الروابط والمجتمعات الصغيرة. ليست هناك حاجة لأماكن ذات نوع من العلاقات الوثيقة كما هو الحال في الشركات والعائلات. المعابد، المقاهي، حمامات السينتو، الصالات الرياضية، وصالونات الحلاقة التي توفر فرصة لمحادثة صغيرة يمكن أن تكون كافية لإبعاد الشعور بالوحدة. الشكل المثالي هو المجتمع الذي يبني روابط فضفاضة، لذلك لا ينتهي أحد في موقف بالكاد يتبادل فيه كلمة واحدة مع أي شخص لأشهر أو حتى سنوات“.

ثم، إذا ساعد شخص ما في جمع الرجال معًا في محادثة، فهذا أفضل بكثير. ”قبل الوباء، كنت أوصي بأصناف الوجبات الخفيفة كبنية تحتية محلية قوية لإجراء الاتصالات. يجعل الكحول المحادثات تتدفق بسهولة أكبر، وعملت المالكة كوسيط لتسهيل الحديث بين الرجال في منتصف العمر الذين شعروا أنهم يريدون الدردشة معها بدلاً من بعضهم البعض“.

تقول أوكاموتو أن الاتصال البشري له جوانب مزعجة، ولكن يجب على الأفراد أن يتصالحوا مع هذا ويكتسبوا القوة للتغلب على مستوى معين من الاحتكاك مع الآخرين.

”نحن لا نريد مجتمعًا يختبئ فيه الناس في قواقع مثل سرطان البحر الناسك ، ويدمرون قواقع بعضهم البعض أيضًا. خلال الوباء، على الرغم من ذلك، يُنظر إلى الاجتماع على أنه جريمة في حد ذاته. يبدو الأمر وكأنه تحدٍ لرغبة الإنسان الأساسية في إقامة روابط. هناك حاجة إلى دراسة شاملة لكيفية التعامل مع هذه المشكلة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. المقابلة والنص بقلم إيتاكورا كيمي من Nippon.com صورة العنوان: موظفو إحدى الشركات يجتمعون بعد رفع حالة الطوارئ في حانة بمنطقة يوراكوتشو، طوكيو، 29 مايو/ أيار 2020. جيجي برس)