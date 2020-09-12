اليابان | نسبة أقل من الشركات تنتهج العمل عن بعد في اليابان

اقتصاد 12/09/2020

يعد تقديم العمل من المنزل إجراءً هامًا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد، لكن دراسة استقصائية حديثة للشركات كشفت أن 30٪ فقط من الشركات لا تزال تنفذ العمل عن بعد.

في يوليو / تموز 2020، أصدرت طوكيو شوكو للأبحاث نتائج استطلاع أجرته واستهدف 14300 شركة على مستوى البلاد. وأظهر أنه في حين أن 31.0٪ من الشركات تقوم حاليًا بتنفيذ العمل من المنزل، فإن 26.7٪ أخرى قد أدخلته مؤقتًا، لكنها توقفت الآن. كان هذا بسبب مخاوف بشأن إدارة المعلومات عبر الإنترنت وعدم قدرة الموظفين على التعود على النظام. بلغت نسبة الشركات التي لم تنفذ العمل عن بعد في البداية 42.2٪.

يستمر عدد الإصابات الجديدة في الزيادة في المناطق الحضرية مثل طوكيو وأوساكا، واعتبارًا من أواخر يوليو/ تموز وما بعده، تجاوز معدل طرق العدوى غير المعروفة 50٪ على مستوى البلاد. طلب وزير الإنعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي، المسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا في الحكومة اليابانية، أن يطبق عالم الأعمال نسبة تزيد عن 70٪ للعمل عن بعد.

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لتحقيق ذلك، تحتاج الشركات إلى إدخال أنظمة وبرامج لإدارة الاجتماعات عبر الإنترنت وواجبات العمل بالإضافة إلى تعديل المزيد من الجوانب غير الملموسة، مثل تقييمات الموظفين. الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتأخر ليس فقط بسبب عدم امتلاك رأس المال للاستثمار في مثل هذه الأنظمة ولكن أيضًا بسبب ثقافة الشركات التقليدية. أظهر استطلاع طوكيو شوكو البحثي أنه في حين أن 55.2٪ من الشركات الكبيرة قد نفذت العمل من المنزل، فإن 26.1٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كانت قادرة على فعل الشيء نفسه.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان بيكستا)