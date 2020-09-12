اليابان | الحليب الصناعي السائل يخفف من عبء رعاية الأطفال في اليابان

مجتمع 12/09/2020

بعد رفع الحظر على المبيعات العام الماضي، أصبح حليب الأطفال السائل منتجًا شائعًا في اليابان.

بدأ إنتاج وبيع حليب الأطفال الصناعي السائل في ربيع عام 2019 في اليابان كوسيلة للمساعدة في تخفيف عبء رعاية الأطفال. يعد حليب الأطفال السائل موفر للوقت لأنه سهل التحضير، دون الحاجة إلى غلي الماء لإذابة مسحوق التركيبة. أظهرت دراسة استقصائية استهدفت أمهات التوائم والولادات المتعددة الأخرى أن حوالي 90٪ شعروا بأن استخدام الحليب السائل خفف من الحمل عليهم فيما يتعلق الأمر بالتغذية، بينما أجاب 70٪ أنها قللت من التوتر عند تقديم الرعاية للأطفال.

أجرت الجمعية اليابانية لدعم الإنجاب وتربية الأطفال والجمعية اليابانية للولادات المتعددة مسحًا مشتركًا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط 2020، واستهدف 112 أمًا لأطفال متعددي الولادة دون سن عام واحد. كان الهدف هو تقييم ضغوط إطعام الأطفال وكيف يؤثر استخدام الحليب الصناعي السائل على السلوك والوعي في رعاية الأطفال. وقد اشتمل على تزويد الأمهات بـ 180 كرتونة من الحليب الصناعي السائل لكل طفل، والتي تم استخدامها على مدى أسبوعين. أكمل المشاركون الاستبيانات عبر الإنترنت قبل البدء في استخدام الحليب الصناعي وفي نهاية الفترة.

تبلغ نسبة الولادات المتعددة من إجمالي الولادات في اليابان حاليًا 1٪.

قبل البدء في استخدام الحليب السائل، سُئل المشاركون عن الصعوبات التي يواجهونها في تربية الأطفال. ومن بين الردود، قالت 50.0٪ الرضاعة الطبيعية و48.2٪ تحضير الحليب الصناعي، مما يشير إلى أن نصف الأمهات يشعرن أنهن يعانين من صعوبة بخصوص رضاعة الأطفال. نظرًا لأن الولادات المتعددة تعني أن عدد مرات الرضاعة يزداد، عند السؤال عما إذا كان هذا العدد الكبير يسبب ضغوطًا مرتبطة برعاية الأطفال، قالت 43.8٪ من الأمهات ”كثيرًا جدًا“ وشعرت 44.6٪ ”بذلك إلى حد ما“، مما يعني أن 90٪ وجدن تقريبًا إنها مرهقة.

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قبل البدء في استخدام الحليب الصناعي السائل، سُئل المشاركون عن أي فرد في الأسرة يشارك بانتظام في التغذية. بعد فترة الأسبوعين، سئلوا بعد ذلك من الذي أطعم الأطفال باستخدام الحليب السائل. أظهرت مقارنة هذه الإجابات أن الأشخاص الآخرين بخلاف الأم أصبحوا أكثر انخراطًا في عملية إطعام الأطفال الصغار. ارتفعت نسبة التغذية من قبل الزوج أو الشريك من 81.3٪ إلى 92.0٪، بينما زادت التغذية من قبل والدي الأم من 34.8٪ إلى 46.4٪.

كما تم سؤال الأمهات قبل وبعد فترة الأسبوعين، كيف يشعرن بالاسترخاء فيما يتعلق برعاية الأطفال. في حين أشار 47.4٪ فقط إلى أن لديهم موقفًا مريحًا للغاية أو مريحًا تمامًا قبل استخدام الحليب الصناعي السائل، فقد ارتفع هذا بنسبة 26 نقطة إلى 74.2٪ بعد ذلك.

ذكرت منظمتا الولادة ورعاية الأطفال اللتان أجرتا الاستطلاع أنه على عكس مسحوق الحليب، فإن الحليب الصناعي السائل يجعل من السهل إعطاء الحليب للأطفال وأن يشارك المزيد من الناس في القيام بالتغذية. ونتيجة لذلك، فإنه يساهم بشكل كبير في الابتعاد عن الوضع الصعب للأمهات اللائي يتولين رعاية الأطفال وحدهن. وأضافوا أيضًا أن القدرة على استخدام الحليب الصناعي السائل بشكل يومي يجعل الأمهات يشعرن بقدر أقل من التوتر ويعزز جودة حياتهن.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من Taka/ بيكستا)