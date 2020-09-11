اليابان | أكياس المرحاض المحمولة جزءًا أساسيًا من مجموعة مستلزمات الطوارئ في اليابان

كوارث 11/09/2020

عند إجراء الاستعدادات لمواجهة الكوارث في اليابان، فإن أحد العناصر المهمة التي يجب تخزينها هو أكياس المرحاض المحمولة، خاصة إذا كنت تخطط للبقاء في المنزل.

وجدت دراسة استقصائية عن اليابانيين الذين يفضلون البقاء في المنزل في حالة وقوع كارثة طبيعية وأن 30٪ فقط من المستجيبين قاموا بأي استعدادات متعلقة بالمرحاض مثل تخزين أكياس المرحاض المحمولة التي يمكن أن توضع على وعاء المرحاض أو تستخدم مباشرة. تحتوي هذه الأكياس عادة على مواد تمتص السوائل وتزيل الروائح الكريهة.

في أسوأ السيناريوهات، يُعتقد أن ما يصل إلى 70٪ من الناس يمكن أن يكونوا محرومين من الوصول إلى المراحيض خلال الوقت اللازم لتأكيد سلامة نظام الصرف الصحي نظرًا لوجود حد لعدد الأشخاص الذين سيكونون قادرين على استخدام المراحيض في ملاجئ الطوارئ. تم إجراء الاستطلاع بواسطةUnlog ، وهي شركة مقرها طوكيو تقدم تطبيق خاص بصحة حركة الأمعاء.

كما سأل الاستطلاع المستجيبين عن عدد أكياس المرحاض التي يعتزمون تأمينها للاستخدام في حالة وقوع كارثة، ووجدوا أن حوالي 40٪ قالوا إنهم يريدون الحصول على كمية كافية لما بين 1 و10 مرات. نظرًا لأن أنظمة الصرف الصحي يمكن أن تتضرر والتأخيرات المحتملة في تسليم سلع الطوارئ، فمن المستحسن الاستعداد بما يكفي لتدوم أسبوعًا. بالنظر إلى أن الشخص يستخدم المرحاض في المتوسط حوالي خمس مرات في اليوم، فستكون هناك حاجة إلى حوالي 35 كيسًا. ومع ذلك، فإن 12.7٪ فقط من المشاركين في المسح قد أعدوا تلك الكمية للاستخدام في حالات الطوارئ.

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من بين أولئك الذين يرغبون في المأوى في المنزل في حالات الطوارئ، قال 48.4٪ إنه إذا لم تتدفق المياه في مرحاضهم بسبب توقف المياه بعد وقوع كارثة طبيعية، فسيؤمنون المياه من مكان آخر لتنظيف المرحاض. وفقًا لـUnlog ، قد يؤدي سكب الماء من دلو في المرحاض إلى فيضان مياه الصرف الصحي أو خطر التدفق العكسي في حالة تلف الأنابيب من كارثة. في المباني السكنية، قد يؤدي صب الماء في دورات المياه الموجودة في الطوابق العليا إلى فيضان المياه الملوثة في الطوابق السفلية.

يمكن شراء أكياس المرحاض المحمولة في اليابان من مراكز بيع المستلزمات المنزلية ومتاجر الـ 100 ين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)