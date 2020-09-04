اليابان | ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة باليابان.. من هم؟

سياسة 04/09/2020 يتنافس إيشيبا شيغيرو، كيشيدا فوميؤ، وسوغا يوشيهيدي على مقعد رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي وخلافة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي كرئيس وزراء لليابان سيصبح الفائز في تصويت قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في 14 سبتمبر/ أيلول رئيس وزراء اليابان المقبل. تابع القراءة للحصول على ملفات تعريف المرشحين الثلاثة. (النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: مرشحو رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، من اليسار إلى اليمين: إيشيبا شيغيرو، كيشيدا فوميؤ، وسوغا يوشيهيدي. جيجي برس) شينزو آبي الحزب الليبرالي الديمقراطي جيجي برس الحكومة اليابانية

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