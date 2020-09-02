اليابان | سوغا.. المرشح الأبرز لخلافة شينزو آبي على رأس حكومة اليابان

سياسة 02/09/2020

يُنظر إلى وزير شؤون مجلس الوزراء أمناء مجلس الوزراء الحالي سوغا يوشيهيدي على أنه المرشح المفضل لخلافة شينزو آبي. لن يكون أول شخص في المنصب يفوز في النهاية بالمنصب الأعلى.

يعد منصب وزير شؤون مجلس الوزراء هو المنصب السياسي الأعلى في الحكومة اليابانية بعد منصب رئيس الوزرا. في مؤتمرين صحفيين يوميين مجدولين بانتظام، يحدد هذا المسؤول السياسات الحكومية الأساسية في دوره كمتحدث باسم مجلس الوزراء. لكن هذا الدور الموجه للشعب هو مجرد جزء واحد من الوظيفة. وزير شؤون رئيس مجلس الوزراء مسؤول أيضًا عن المهام الحاسمة الواسعة النطاق التي تشمل تنسيق السياسة عبر الوزارات الحكومية، التفاوض داخل مجلس الوزراء، العمل كقناة اتصال بين رئيس الوزراء وحزبه، التعامل مع إدارة الأزمات، والتعامل مع الفضائح السياسية.

يعتبر رئيس مجلس الوزراء هو اليد اليمنى لرئيس الوزراء، لذلك شغل المنصب العديد من السياسيين ذوي الكفاءة العالية لحل المشكلات القريبة من رئيس الوزراء. في بعض الأحيان، يُعتبر وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس وزراء الظل بسبب التأثير الهائل الذي يمارسه، لكن معظم الذين شغلوا هذا المنصب ظلوا مكرسين لأداء دور كبير المستشارين. في الواقع، منذ بداية حقبة هيسي في عام 1989، لم يكن هناك سوى 3 من وزراء شؤون مجلس الوزراء الذين أصبحوا رؤساء للوزراء: أوبوتشي كيوزو، شينزو آبي، وفوكودا ياسو.

شغل سوغا يوشيهيدي هذا المنصب منذ أن بدأ رئيس الوزراء آبي فترته الثانية في المنصب في 26 ديسمبر/ كانون الاول 2012. وحتى 1 سبتمبر/ أيلول 2020، كان قد شغل هذا المنصب لمدة 2807 يومًا، مما جعله أطول وزير شؤون لمجلس الوزراء خدمة على الإطلاق.

انتقل سوغا، الابن الأكبر لعائلة تعمل بالزراعة في محافظة أكيتا، إلى طوكيو في إطار برنامج ”التوظيف الجماعي“ (شودان شوشوكو) للعمال الشباب في ذلك الوقت. لقد عمل بجد لكسب المال من أجل التعليم المدرسي وتخرج من الجامعة. بعد العمل في القطاع الخاص، أصبح سكرتير وزارة التجارة الدولية والصناعة السابقة. بعد أن خدم فترتين في مجلس مدينة يوكوهاما، تم انتخابه لأول مرة لمجلس النواب في عام 1996.

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حصلت صورته الخافتة بشكل عام على دفعة كبيرة عندما كشف النقاب عن اسم حقبة ريوا الحالية في إعلان شاهده ملايين المواطنين اليابانيين في أبريل/ نيسان 2019. ويعتبر الآن المرشح المفضل لخلافة رئيس الوزراء آبي.

وزراء شؤون مجلس الوزراء الذين خدموا أطول فترة

شغل فوكودا ياسو منصب أمين مجلس الوزراء في إدارتين متتاليتين. يشمل إجمالي هوري شيغيرو فترتين غير متتاليتين كوزير لشؤون مجلس الوزراء، الأولى من 1951 إلى 1952 والثانية من 1968 إلى 1971.

امرأة واحدة فقط شغلت منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في تاريخ الحكومة الدستورية اليابانية: مورياما مايومي، التي شغلت هذا المنصب خلال الإدارة الأولى لرئيس الوزراء كايفو توشيكي. تم اختيار مورياما، التي كانت رئيسة وكالة البيئة وقت تعيينها في عام 1989، لتحل محل سلفها الذي استقال في أعقاب فضيحة.

رؤساء شؤون مجلس الوزراء الثلاثة من حقبة هيسي والذين أصبحوا رؤساء للوزراء

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان سوغا يوشيهيدي وزير شؤون مجلس الوزراء، جيجي برس)