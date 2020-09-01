اليابان | أهم الأحداث التي مرت على رئيس الوزراء الياباني منذ عودته للسلطة وحتى استقالته

ديسمبر/ كانون 2012 فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات مجلس النواب وعودته إلى السلطة، بقيادة شينزو آبي كرئيس للوزراء. يناير/ كانون الثاني 2013 أصدرت الحكومة وبنك اليابان بيانًا مشتركًا يحدد هدف التضخم عند 2٪. سبتمبر/أيلول 2013 اختيار طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2020. أبريل/ نيسان 2014 رفع معدل ضريبة الاستهلاك إلى 8٪. يوليو/ تموز 2014 الحكومة تعيد تفسير الدستور للسماح بمبدأ الدفاع الذاتي الجماعي. نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 تأجيل رفع معدل ضريبة الاستهلاك المخطط له إلى 10٪ في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 حتى أبريل/ نيسان 2017. ديسمبر/ كانون الأول 2014 إعادة انتخاب آبي رئيسا للوزراء. سبتمبر/ أيلول 2015 تمرير التشريع الأمني الذي يسمح بمبدأ الدفاع الذاتي الجماعي من خلال مجلس النواب. يونيو/ حزيران 2016 تأجيل رفع معدل ضريبة الاستهلاك حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2019. أغسطس/ آب 2016 الإمبراطور أكيهيتو يعرب عن رغبته في التنازل عن العرش في رسالة فيديو. مايو/ أيار 2017 آبي يحدد عام 2020 باعتباره العام المستهدف لتطبيق تعديل الدستور. أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إعادة انتخاب آبي رئيسا للوزراء. مايو/ أيار 2019 تنصيب الإمبراطور ناروهيتو على عرش اليابان وبداية حقبة ريوا. أكتوبر/ تشرين الأول 2019 رفع معدل ضريبة الاستهلاك إلى 10٪، على الرغم من بقاء بعض العناصر عند 8٪. 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 آبي يصبح رئيس وزراء اليابان الأطول خدمة بمعدل 2887 يومًا في السلطة، بما في ذلك الفترة 2006-2007. مارس/ آذار 2020 تأجيل ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية حتى عام 2021 بسبب كورونا . أبريل/ نيسان 2020 إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد لاحتواء فيروس كورونا. 24 أغسطس/ آب 2020 آبي يصبح أطول رئيس وزراء في السلطة بشكل متواصل في اليابان، حيث بقي في منصبه 2799 يومًا متتاليًا منذ عام 2012. 28 أغسطس/ آب 2020 آبي يعلن عزمه على الاستقالة.

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