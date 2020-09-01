اليابان | اجتياز مسار هاكوني الذهبي برا وبحرا وجوا

استأنفت سكة حديد هاكوني توزان عملياتها التشغيلية بالكامل في 23 يوليو/تموز عام 2020 بعد تعليقها بسبب أضرار لحقت بها جراء إعصار هاغيبس في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019. وتأمل الشركات المحلية أن تنشط السياحة المحلية التي تشهد تراجعا بعد إعادة تشغيل سكة الحديد المتزامنة مع الذكرى الستين لطريق هاكوني السياحي الشهير الذي يعرف باسم ’’المسار الذهبي‘‘.

عادت سكة حديد هاكوني توزان إلى العمل بعد توقفها عن الخدمة لأكثر من تسعة أشهر. ففي منتصف أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار هاغيبس في انهيارات أرضية أدت إلى سد أجزاء متعددة من السكة وجرفت بعض الأجزاء بالكامل. تعرض القسم الممتد من محطة هاكوني يوموتو إلى محطة غورا لأكبر قدر من الأضرار، وتعين تعليق العمليات على طول ذلك الجزء بأكمله. وقد دفع حجم الدمار بعض السكان المحليين إلى التساؤل إن كان يجب التخلي عن الخط.



جرفت الانهيارات الأرضية جزءا كبير من السكة الحديدية الممتدة بين محطتي مييانوشيتا وكواكيداني كما هو موضح في هذه الصورة الملتقطة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 (الصورة بإذن من سكة حديد هاكوني توزان، حقوق الصورة جيجي برس).

كانت الشركة المشغلة لسكة الحديد تلك تأمل في البداية باستعادة الخدمات بحلول خريف عام 2020، وهو أمر شاق في حد ذاته لكن أعمال إعادة الإعمار على مدار الساعة مكنت من إعادة فتح الخط في الوقت المناسب مع عطلة الصيف. تم إجراء اختبارات تشغيلية بشكل تدريجي في كل قسم من سكة الحديد، مع إجراء اختبارات على طول مسار السكة من 9 يوليو/تموز. وقد أعرب موظف في محطة غورا عن سعادته بإعادة افتتاح السكة الحديدية قائلا: ’’إنها المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يمر فيها القطار في بعض الأقسام، حتى أن السائقين يشعرون بالتوتر والحماس. لقد كانوا على الدوام ملتزمين بالقيادة بشكل آمن، ولكن الآن الالتزام أصبح أكبر مع استقبال الركاب من جديد‘‘.

استؤنفت العمليات على طول خط سكة حديد هاكوني توزان بأكمله في 23 يوليو/تموز والذي وافق عطلة قومية هي يوم البحار، كما وافق بقاء عام واحد بالضبط على افتتاح دورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية



قطار يصل إلى محطة غورا أثناء تشغيل تجريبي في 16 يوليو/تموز عام 2020.

المناظر الطبيعية من القطارات هي عامل جذب سياحي

تشغل سكة حديد هاكوني توزان خط سكة حديدية بطول 15 كيلومترا يمتد من محطة أوداوارا إلى محطة غورا وتلفريك هاكوني توزان الذي يمتد حتى محطة سونزان. منذ عام 2006 تم تشغيل قطارات سكة حديد أوداكيو الكهربائية، بما في ذلك القطار السريع ’’رومانس كار‘‘ محدود السرعة من محطة أوداوارا إلى محطة هاكوني يوموتو، وتعمل الآن قطارات الشحن التابعة لسكة حديد هاكوني توزان فقط بين محطتي هاكوني يوموتو وغورا. يعد القطار وسيلة نقل رئيسية لاستكشاف منطقة هاكوني، حيث يتيح الوصول إلى المرافق السياحية مثل المعارض الفنية وكذلك الفنادق والينابيع الساخنة وريوكان (النزل التقليدية).

يصعد خط سكة الحديد تلك جبال هاكوني شديدة الانحدار ويجذب الزوار على مدار العام بسبب المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة. كما تمر قطارات الخط عبر غابة مورقة تشتهر بألوان أوراق الخريف ومناظر الثلوج في الشتاء. تزدهر نباتات القرطاسية التي تصطف على جانبي سكة الحديد في موسم الأمطار من منتصف يونيو/حزيران وحتى يوليو/تموز. يعمل ما يسمى بقطار القرطاسية خلال تلك الفترة ما يسمح برؤية تلك الزهور الجميلة التي يصونها موظفو السكة الحديدية بكل مودة وحب. كما تتم إضاءة الطريق ليلا خلال ذلك الموسم.



صورة لقطار من سكة حديد هاكوني توزان يمر بجانب نباتات قرطاسية مزهرة في يوليو/تموز عام 2017 (حقوق الصورة لكوديرا كيي).

الذكرى الستون لمسار هاكوني الذهبي

يوافق هذا العام الذكرى السنوية الستين ’’للمسار الذهبي‘‘ في هاكوني وهو طريق سياحي يتم التجول فيه بشكل دائري حول المنطقة بالحافلة والقطار والتلفريك والقارب. حيث يستقل الزوار بدءا من محطة هاكوني يوموتو قطارا من سكة حديد توزان وعربة معلقة إلى محطة سونزان قبل الانتقال إلى خط تلفريك هاكوني للقيام برحلة إلى أوواكوداني ومن ثم إلى توغينداي على شاطئ بحيرة أشي. يجتاز الركاب المياه على متن قوارب مزينة بشكل مشابه لسفن القراصنة إلى هاكوني ماتشي حيث يغيرون وسيلة مواصلاتهم إلى حافلات هاكوني توزان للعودة إلى المحطة الأخيرة هاكوني يوموتو.

حلت الحافلات محل سكة حديد هاكوني توزان عندما كانت خارج الخدمة، لكن السكان المحليين والسياح على حد سواء افتقدوا بمرارة رؤية القطارات. وقد تسببت جائحة كوفيد-19 في مفاقمة الأمر، حيث أصبحت هاكوني شبه مهجورة.



يعد خط تلفريك هاكوني – الذي يشاهد هنا وهو يمر فوق أوواكوداني – نقطة جذب سياحي للمنطقة (الصورة بإذن من وكالة أوداكيو)

يأمل مشغلو رحلات هاكوني بالسفن السياحية أن تؤدي إعادة فتح السكة الحديد إلى جذب المزيد من السياح إلى المنطقة. ففي أحد الأوقات كانت سفن مثل ’’الملكة أشينوكو‘‘ – سفينة قراصنة من ابتكار المصمم الصناعي ميتوؤكا إييجي – تنقل جحافل الركاب عبر بحيرة أشي، ولكنها عانت مؤخرا من تراجع كبير في عدد الركاب.



الملكة أشينوكو وهي تقترب من الرصيف، ويظهر تمثال آلهة في مقدمة السفينة.



تتميز مقصورة الدرجة الأولى في السفينة الملكة أشينوكو بوجود أرائك فخمة وأعمال خشبية مزخرفة، بما في ذلك الأرضية التي تشتمل على نموذج فسيفسائي تقليدي من طراز هاكوني يوسيغي زايكو، كما تحتوي الأسقف على زخارف في غاية الدقة.

في شهر مايو/أيار عام 2019 بعد دخول السفينة إلى الخدمة مباشرة، حدثت زيادة في النشاط البركاني في أوواكوداني وفُرضت قيود على الدخول، مما أدى إلى توقف العمل بتلفريك هاكوني من منتصف مايو/أيار إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول. ثم بعد خفض مستوى التأهب من النشاط البركاني في أكتوبر/تشرين الأول، ضرب إعصار هاغيبس اليابان. وقد أدى هطول الأمطار إلى زيادة منسوب المياه في بحيرة أشي ما ألحق أضرارا برصيف السفن هاكوني ماتشي ودفع الرحلات البحرية إلى تعليق عملياتها التشغيلية لمدة أسبوع. والأهم من ذلك أنها تسببت في خروج سكة حديد هاكوني توزان من الخدمة. ونظرا لأن ما يقرب من نصف ركاب السفن السياحية يسافرون عبر المسار الذهبي باستخدام تذاكر تنقل سياحي بخصومات ’’هاكوني فريباس‘‘، وهو ما وجه ضربة قوية للعمليات التشغيلية.

تتيح تذاكر هاكوني فريباس السفر غير المحدود على متن مجموعة من وسائل النقل في جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب خصومات في مجموعة من المرافق السياحية بما فيها المعارض الفنية والينابيع الساخنة. يمكن دمج البطاقة مع تذكرة مخفضة ذهابا وإيابا على خط أوداكيو من محطة شينجوكو ومحطات أخرى، مما يجعل القطار وسيلة غير مكلفة ومريحة لزيارة هاكوني.

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خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار من هذا العام، تسبب مرض كوفيد-19 في انخفاض مبيعات الرحلات بالسفن السياحية بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالسنوات العادية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال عشاق ميتوؤكا يأتون لركوب سفينة الملكة أشينوكو ويحصلون لقاء ما تكبدوه من عناء على رؤية رائعة للمناظر الطبيعية. وتأمل شيباياما ناناكو المسؤولة عن تخطيط المبيعات في هاكوني للرحلات السياحية بالسفن، أن تنشط السياحة مجددا في هاكوني مع إعادة فتح خط سكة الحديد، وأن تحظى الملكة أشينوكو باهتمام أكبر.



شيباياما ناناكو من هاكوني للرحلات السياحية بالسفن.



الملكة أشينوكو في بحيرة أشي. يمكن رؤية ’’بوابة السلام‘‘ الشهيرة في معبد هاكوني من بعيد.

أحدث النقاط الساخنة في هاكوني

في 9 يوليو/تموز تم افتتاح منشأة سياحية جديدة تدعى ’’كومو هاكوني‘‘ داخل محطة سونزان ومن المقرر أن تصبح نقطة ساخنة جديدة مع استئناف خدمة القطارات. والاسم عبارة عن تلاعب بالألفاظ، فكلمة ’’كومو‘‘ تعني غيوم باللغة اليابانية وهي أيضا أحد ثلاثة رموز كانجي تشكل الاسم سونزان (ولكن بلفظ آخر).

إن سونزان هي نقطة التبديل بين العربات المعلقة والتلفريك. خضعت المحطة لعملية تجديد كبيرة نجم عنها تشييد مكان للاستقبال تحددها أرضية خشبية، مع تحسين الوصول بدون عوائق ودورات مياه متعددة الأغراض وغرفة للعناية بالرضع. وتحسبا من حدوث ثوران بركاني في منطقة أوواكوداني، تم تجهيز المنشأة أيضا لتكون ملجأ مؤقتا يتسع لحوالي 300 شخص.

أهم ما يميز ’’كومو هاكوني‘‘ هي حمام للأقدام على شرفة للمشاهدة بالطابق الثاني ومتجر الهدايا التذكارية. يوفر السطح رؤية بدون عوائق لجبل ميوجوغاتاكي الذي يشتهر بالنار المضاءة على جانبه في الصيف على شكل رمز كانجي ’’大‘‘ (يلفظ داي ويعني كبير). في الأيام الصافية يستطيع الزوار الرؤية حتى خليج ساغامي.



منشأة ’’كومو هاكوني‘‘ في الطابق الثاني من محطة سونزان. شرفة المشاهدة خلف متجر الهدايا التذكارية.



رمز الكانجي داي ’’大‘‘ واضح بالقرب من قمة ميوجوغاتاكي مباشرة من أمام شرفة المشاهدة في كومو هاكوني (الصورة بإذن من وكالة أوداكيو).



يمكن للزوار أن يغمسوا أقدامهم بمياه ينبوع مياه ساخنة بينما يستمتعون بالمشاهدة (الصورة بإذن من وكالة أوداكيو).

أشارت مديرة المتجر تاناكا رينا إلى أن افتتاح المنشأة خلال موسم الأمطار يعني أن هناك عددا قليلا من الزبائن في البداية، ولكن مع مرور أول عطلة نهاية أسبوع مشمسة بدأ الزوار بالتدفق باستمرار. وتوقعت انتعاشا في أعداد الزائرين مع إعادة تشغيل خدمات السكك الحديدية.

يبيع متجر كومو عددا من السلع الحصرية، لكن تاناكا توصي بتذوق عصير فواكه Nuvel المغطى بحلوى غزل البنات المشابهة للسحب.



تاناكا رينا بانتظار الزبائن في كومو هاكوني.



يمكن للزوار إرسال بطاقات بريدية لرحلتهم من صندوق بريد ضخم.



من المؤكد أن عصير Nuvel الملس بنكهة الموز يجذب الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي.

Evangelion × Hakone 2020 هي مبادرة تعاونية تتزامن مع الإصدار الأخير من سلسلة أفلام Evangelion وتستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول. المواقع على طول المسار الذهبي تجعل عشاق سلسلة الأفلام يعيشون في عالم Evangelion.



صورة بالحجم الطبيعي لشخصية أسكا لانغلي سوريو من Evangelion في محطة أوواكوداني، جنبا إلى جنب مع نقطة لجمع الطوابع.

اجتياز مسار هاكوني الذهبي برا وبحرا وجوا

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. إعداد التقارير والنصوص والصور من Nippon.com. صورة العنوان: قطار على سكة حديد هاكوني توزان يعبر جسر ديياما أثناء تشغيل تجريبي في 11 مايو/ أيار 2020. حقوق الصورة لجيجي برس)