اليابان | مسح حكومي: انخفاض قياسي في أعداد المشردين في اليابان

مجتمع 30/08/2020

انخفض عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم في اليابان إلى أدنى مستوى له حتى الآن وهو 3992 شخصًا، وفقًا لمسح وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، على الرغم من أن هذا لا يأخذ في الاعتبار بعض فئات الأشخاص الذين ليس لديهم أماكن إقامة ثابتة، مثل أولئك الذين يعيشون في مقاهي الإنترنت.

تجري وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل منتظم مسوحات وطنية لتقدير عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم من أجل تقييم فعالية القوانين والتدابير التي تدعم اعتمادهم على الذات. بالنسبة لهذه الاستطلاعات، يُعرّف الأشخاص المشردين بأنهم أولئك الذين، دون سبب محدد، جعلوا حديقة عامة، ضفاف نهر، على جانب الطريق، مبنى محطة، أو أي مرفق آخر مكانهم الرئيسي للعيش اليومي. يتم إجراء الاستطلاعات من خلال وجود مواقع دورية لموظفي السلطة المحلية لجمع البيانات، مما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى. كما تم انتقاد الأساليب لعدم وضعها في الاعتبار الأشخاص الآخرين الذين ليس لديهم أماكن إقامة ثابتة، مثل أولئك الذين يعيشون في مقاهي الإنترنت.

وفقًا لمسح يناير/ كانون الثاني 2020، الذي أصدرت الوزارة نتائجه في يوليو/ تموز، بلغ العدد الإجمالي للمشردين في جميع أنحاء البلاد 3992 شخصًا، مما يشير إلى انخفاض العدد بنسبة 12.4٪ عن العام السابق. هذا هو أدنى رقم تم تسجيله منذ بدء المسح في عام 2003. وكانت الغالبية العظمى من الرجال عند 3688، بينما كانت النساء تمثل 168. ولم يمكن تحديد جنس 136 شخصًا بصريًا لأنهم كانوا يرتدون ملابس الشتاء.

حسب المدينة، كان لدى أوساكا 982 شخصًا، أعلى من وسط طوكيو. كان الرقم في وسط طوكيو والمدن الرئيسية الأخرى مجتمعة 3120 شخصًا، وهو ما يمثل حوالي 80٪ من النسبة بشكل عام. كان هذا انخفاضًا بنسبة 11.6٪ عن عام 2019.

Advertisements

حسب المحافظات، كان في أوساكا أيضًا أكبر عدد من المشردين حيث بلغ 1038 شخصًا، تليها طوكيو بـ 889 شخصًا، وكاناغاوا بـ 719 شخصًا. أبلغت 7 محافظات عن عدم وجود أشخاص بلا مأوى وهم: أووموري، أكيتا، ياماغاتا، شيغا، توتوري، شيماني، وكوتشي. وشملت المناطق التي شهدت أكبر انخفاض في الأعداد طوكيو (بانخفاض 237 شخصًا)، كاناغاوا (بانخفاض 180شخصًا)، وسايتاما (بانخفاض 39 شخصًا).

لم يكن هناك تغيير حقيقي في نسبة المواقع المختلفة التي لوحظ فيها الأشخاص المشردون، مقارنةً بعام 2019. تقع الغالبية على طول ضفاف الأنهار (1020 شخصًا)، تليها أنواع أخرى من المرافق (986 شخصًا)، الحدائق العامة (967 شخصًا)، جوانب الطرق (796 شخصًا)، ومباني المحطة (223 شخصًا).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)