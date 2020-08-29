اليابان | ارتفاع عدد السكان الأجانب في اليابان

مجتمع 29/08/2020

في حين انخفض عدد المواطنين اليابانيين بمقدار 500 ألف نسمة في عام 2019، زاد عدد المقيمين الأجانب في البلاد بمقدار 200 ألف نسمة.

بلغ عدد سكان اليابان 127،138،033 نسمة حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2020، وفقًا لمسح ديموغرافي نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بناءً على بيانات تسجيل المقيمين. انخفض عدد المواطنين اليابانيين بمقدار 505،046 نسمة عن العام السابق إلى 124،271،318 نسمة. هذا هو أكبر انخفاض منذ بدء المسح الحالي في عام 1968، حيث تجاوز الانخفاض 500000 نسمة للمرة الأولى. كما أنها السنة الحادية عشرة على التوالي التي تنخفض فيها هذه الأرقام. في المقابل، أظهر عدد السكان الأجانب نموًا مرتفعًا، حيث ارتفع بمقدار 199.516 نسمة خلال العام الماضي إلى 2866715 نسمة. يمثل السكان غير اليابانيين الآن 2.25٪ نسمة من إجمالي عدد السكان.

حسب الفئة العمرية، يمثل المواطنون اليابانيون الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا، والذي يشمل جيل طفرة المواليد، وأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 54 عامًا أكبر الأعداد، في حين أن السكان الأصغر من الأجيال الأصغر يعكسون انخفاض معدل المواليد في البلاد. أكبر الفئات العمرية للمقيمين الأجانب في العشرينات والثلاثينات من العمر، مما يوضح كيف يعوضون نقص العمالة الذي تعاني منه البلاد.

زاد عدد المواطنين اليابانيين في 3 محافظات فقط: طوكيو، كاناغاوا، وأوكيناوا. في المقابل، زاد عدد السكان غير اليابانيين عبر 46 محافظة، وكانت محافظة شيماني هي الاستثناء الوحيد.

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يوجد في طوكيو أكبر عدد من المقيمين الأجانب، تليها أيتشي، أوساكا، كاناغاوا، وسايتاما، وتمثل هذه المحافظات الخمس وحدها 53.2٪ من الإجمالي.

المحافظات التي بها أعلى وأدنى إجمالي عدد السكان

تم إعداد بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

المحافظات التي بها أعلى وأدنى عدد من السكان الأجانب

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)