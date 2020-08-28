اليابان | قانون الأمن في هونغ كونغ: كيف يجب أن تستجيب اليابان؟

في 30 يونيو/ حزيران أصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانونًا جديدًا للأمن القومي لهونغ كونغ. وقعت أولى الاعتقالات بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون في اليوم التالي، وسط اهتمام دولي كبير. انتقد زعماء العالم تصرفات الصين، لكن اليابان المجاورة تجنبت توجيه انتقادات علنية للصين. باعتبارها الدولة الآسيوية الوحيدة في مجموعة السبع، فإن استجابة اليابان مهمة للغاية، ويبدو من المناسب التعبير عن عزم أقوى، بدلاً من مجرد ”القلق“ المستمر.

تزايد الدعم الخاص والحكومي للديمقراطية في هونغ كونغ

أجرى أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين تصويتا يوم 30 يونيو/ حزيران على قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن القومي في هونغ كونغ، وتم إقراره بالإجماع. تمت إضافة قانون الأمن القومي هذا على الفور إلى الملحق الثالث من القانون الأساسي لهونغ كونغ. في مؤتمر صحفي في اليوم التالي، وصف وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا القانون بأنه ”مؤسف“.

ومع ذلك، قدم آخرون في اليابان المزيد من الدعم المباشر بشأن هذه القضية. مع احتفال هونغ كونغ بمرور عام على المظاهرات المليونية ضد مشروع قانون تسليم المجرمين المعدل، والذي كان سيسمح بإرسال المشتبه بهم في الإقليم إلى الصين لمحاكمتهم، في 9 يونيو/ حزيران، استضافت العديد من المنظمات غير الحكومية ندوة عبر الإنترنت من مبنى البرلمان في طوكيو، بعنوان ”التضامن العالمي: من هونغ كونغ إلى النظام الدولي“.

كان للندوة صلة بعيدة بهونغ كونغ، مما سمح للناشطة الديمقراطية أغنيس تشو تينغ وسام ييب هو سياسي مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ. وهو حاليًا عضو مجلس المنطقة لدائرة شيك تونغ تسوي التابعة لمجلس المقاطعة الوسطى والغربية في هونغ كونغ، للتحدث، وكان المكان يحتوي على أقنعة الغاز التي استخدمها المتظاهرون، وعبوات الغاز المسيل للدموع الفارغة، وآثار الاحتجاجات. كان هناك أيضًا معرض لصور المظاهرات التي التقطها مصور ياباني، وخلال المناقشات، ناقش المشاركون الصعوبات التي يواجهها أنصار الديمقراطية في هونغ كونغ.

استمرت الاحتجاجات ضد قانون الأمن القومي هناك، كما جاء مواطنو هونغ كونغ الذين يعملون ويقيمون في اليابان حاملين لافتات وهتافات داعمة في المكان. قال تشيونغ، وهو مواطن من هونغ كونغ يعمل في طوكيو ”إنه لمن المفارقات بشكل لا يصدق أن الحكومة الصينية استخدمت عبارة “التواطؤ مع القوات الأجنبية” في القانون، لأن الكثير من المسؤولين الحكوميين في هونغ كونغ يحملون جوازات سفر بريطانية، أو مزدوجي الجنسية لجنسيات مثل أستراليا أو نيوزيلندا أو كندا. في الوقت نفسه، إذا نظرت إلى جميع المتظاهرين الشباب، فإن كل شخص ولد بعد عودة هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997 لديه جنسية هونغ كونغ فقط. لذا، فإن كل هؤلاء المسؤولين الحكوميين هم بالفعل متواطئون أجانب “.

يقول ديفيد، وهو مواطن آخر من الإقليم يدرس في مدرسة في طوكيو ”تأثرت هونغ كونغ بالقيم الغربية منذ القرن التاسع عشر. إذا كانوا يريدون التحدث عن التواطؤ مع القوى الأجنبية، فهو مستمر منذ 150 عامًا، أليس كذلك؟“ يقول بتجهم. لقد كانت هونغ كونغ مكانًا اختلطت فيه الثقافة الغربية والصينية لمدة 150 عامًا. لقد حافظت على ثقافتها الصينية التقليدية، ولكن عليها أيضًا أن تستمر في تقدير الحرية على النمط الغربي والديمقراطية وحقوق الإنسان”. يطلب المتظاهرون ببساطة أن تفي الحكومة الصينية بوعدها الأصلي لهونغ كونغ.



مشهد من ندوة ”التضامن العالمي“ التي عقدت في طوكيو. وشملت المعروضات في المكان أقنعة الغاز التي استخدمها المتظاهرون، وعبوات الغاز المسيل للدموع الفارغة.

اليابان تجذب عمال هونغ كونغ

إن إقرار قانون الأمن القومي الجديد يهدد مستقبل مبدأ ”دولة واحدة ونظامان“، وقد بدأت تايوان، المستعمرة السابقة لبريطانيا، وعدد من الدول الغربية في التفكير في اتخاذ إجراءات لمساعدة الساعين إلى الحرية والديمقراطية في هونغ كونغ. تتنوع الأفكار، وتشمل تمديد فترات إقامة سكان هونغ كونغ للدراسة أو العمل، أو دعم المهاجرين ذوي المهارات العالية. في 11 يونيو/حزيران، في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الياباني، قال رئيس الوزراء شينزو آبي إنه يريد تعزيز تدفق الموهوبين من هونغ كونغ، لا سيما العاملين في مجال التمويل المالي. قد يأتي العديد من مواطني هونغ كونغ إلى اليابان للاستفادة من هذه الفرصة إذا واجهت المنطقة أزمة في المستقبل.

”أنا ممتن للحكومة اليابانية لتقديمها المزيد من الفرص لمواطني هونغ كونغ، ولكن في نفس الوقت ما نحتاجه حقًا هو الاهتمام والدعم من المجتمع الدولي. لا أحد يريد أن يختار المنفى. يقول تشيونغ، الذي يواصل وصف محنة العديد من الشباب في الإقليم “نريد أن تتحرر هونغ كونغ من هذه الضرورة”. “بصراحة، هاجر معظم سكان هونغ كونغ الذين يتمتعون بمهارة في التمويل المالي إلى بلدان أخرى. الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة هم من هم في سن المراهقة والعشرينيات من العمر، والذين ولدوا بعد عام 1997، فهم لا يملكون أي مدخرات، أو أمل في المستقبل. أريد أن يركز المجتمع الدولي على هذا الجيل”.

في ندوة 9 يونيو/ حزيران، ضم الحاضرون اليابانيون أعضاء من مجلس النواب الياباني. اقترح بعضهم دعمًا أكثر زخمًا للديمقراطية في هونغ كونغ من الحكومة اليابانية. لكن أحد مقدمي الالتماسات عبر عن تشاؤمه، ”إذا كانت الحكومة اليابانية أكثر نشاطًا بالفعل في دعم هونغ كونغ، فلن تكون هناك حاجة لأن نتحدث مثل هذا الآن.“

منذ مظاهرات عام 2019، كانت اليابان أكثر تحفظًا في ردها من الدول الغربية. في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عقد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، حيث أعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع في الإقليم مع التأكيد على أهمية السماح لهونغ كونغ بأن تظل حرة ومفتوحة تنعم بالازدهار في ظل مبدأ دولة واحدة ونظامين.

ومع ذلك، كان التركيز الحقيقي لذلك الاجتماع لكلا الجانبين على الأحداث البارزة التي تنطوي على اعتقال العلماء اليابانيين في الصين واقتحام السفن الصينية للمياه الإقليمية اليابانية بالقرب من جزر سينكاكو. كما تضمنت زيارة نائب الرئيس وانغ حضوره مراسم تنصيب الإمبراطور الجديد والإمبراطورة كمبعوث خاص للرئيس شي جينبينغ. لذلك لم يكن أي من الجانبين مهتمًا بمناقشة متعمقة.

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انضمت الناشطة الديمقراطية في هونغ كونغ أغنيس تشو إلى ندوة ”التضامن العالمي“ عن طريق الفيديو كونفرانس.

تجاوز النهج المتشدد للصين التوقعات الدولية

بدأت هونغ كونغ في جذب المزيد من الاهتمام الدولي اعتبارًا من نهاية مايو/ أيار 2020، حيث احتدم النقاش حول قانون الأمن القومي. في 19 يونيو/ حزيران، عدلت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب مشروع القانون الخاص بها. تضمنت المسودة في الأصل بندًا لمنع وكبح ومعاقبة ”تدخل الدول الأجنبية والتواطؤ الأجنبي في شؤون هونغ كونغ“، ولكن تم تغيير هذا إلى ”التواطؤ مع دول أجنبية أو قوات أجنبية“، مما أثار الجدل العام من جديد. يقول العديد من مسؤولي هونغ كونغ، بمن فيهم وزيرة العدل تيريزا تشينغ، إنهم لم يتم إبلاغهم بتنقيحات بكين مسبقًا.

تسبب تأثير وباء كورونا في إعادة جدولة المؤتمر السياسي الاستشاري الشعبي الصيني المقرر الذي كان من المقرر عقده في 29 أبريل/ نيسان إلى 22 مايو/ أيار. ومع ذلك، فإن إصرار السلطات الصينية الذي لا يتزعزع على المضي قدمًا في قانون الأمن القومي لهونغ كونغ، وسرعة مراجعاتها فاقت مخيلة كل المراقبين. في الوقت نفسه، لم تكن هناك أي بوادر للتراجع في أي من النزاعات المختلفة التي استمرت منذ المظاهرات الأولى ضد مشروع قانون التسليم لعام 2019. بالنظر إلى مدى التقدم الذي أحرزته إدارة الصين نحو إنهاء هيكل ”النظامين“ في شهر واحد، فمن السهل تخيل مدى السرعة التي ستصل بها هذه الغاية عندما تقرر بكين أن وقتها قد حان.

من الواضح أن حكومة هونغ كونغ تعاني بالفعل من فقدان الاستقلال، وقد جردها التدخل الصيني من القدرة على تفسير القوانين من تلقاء نفسها. ذكرت صحيفة Sing Tao Daily في هونغ كونغ، التي تعتبر صوتًا مؤيدًا للصين، أن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ كاري لام ذهب إلى بكين أثناء مناقشة قانون الأمن القومي لتلقي نسخة من المسودة مباشرة من السلطة المركزية، ولكن تم رفض طلبه من البداية. يبدو أن الحكومة الصينية تستفيد من الفوضى التي سببتها جائحة كورونا، عندما أغلقت العديد من الدول حدودها، لتعزيز أجندتها السياسية من خلال فرض اعتماد قانون الأمن القومي بشكل غير مرئي.



تضمنت ندوة طوكيو عرضًا لصور المظاهرات التي التقطها مصور ياباني..

هل تنجح اليابان في الاختبار

بينما يواصل سكان هونغ كونغ احتجاجاتهم، تنشغل دول العالم في التعامل مع وباء كورونا، فإن أهم نقطة في هذه المعركة يمكن أن تكون قمة الدول الصناعية السبع الكبرى G7، حيث سيشارك قادة 7 دول من أكثر دول العالم تقدمًا. يجتمعون لمناقشة شكل عالم ما بعد الجائحة. (كان من المقرر عقد القمة في الأصل في يونيو/ حزيران، وقد تم تأجيل القمة حتى سبتمبر / أيولول أو بعد ذلك بسبب أزمة كورونا).

في 18 يونيو/ تموز، أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن ”القلق البالغ“ بشأن ما يحدث في هونغ كونغ. نظرًا لأن موقف اليابان أصبح أكثر بروزًا، قال رئيس الوزراء شينزو آبي إن اليابان تريد أن تأخذ زمام المبادرة في صياغة بيان قادة مجموعة السبع حول الوضع، مما يشير إلى موقف جديد من اليابان.

كانت الصين غير راضية بطبيعة الحال عن هذه التطورات، وأصدرت وزارة الخارجية الصينية ردًا على تحركات اليابان وبيان وزراء خارجية مجموعة السبع جاء فيه ”تعارض الصين بشدة بيان وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن هونغ كونغ، والذي يعلق بشكل تعسفي على شؤون هونغ كونغ. . “ كما أعلنت الحكومة الصينية عزمها الثابت على الاستمرار في تطبيق وإنفاذ قانون الأمن القومي. اليابان هي العضو الآسيوي الوحيد في مجموعة السبع، لكن قدرتها على الضغط على بقية الأعضاء بشأن هذا الموضوع محدودة، ومع عدم القدرة على التنبؤ بقادة الصين وحساسية ترتيب زياراتهم الرسمية إلى اليابان، تتخذ طوكيو موقفًا حذرا بشكل متزايد.

موقف اليابان معقد أكثر بسبب موقفها بين الولايات المتحدة والصين، مما يتطلب منها الحفاظ على التوازن. في السنوات الأخيرة، تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين الصين واليابان إلى حد ما. يستدعي ذلك إلى الأذهان أواخر الثمانينيات، عندما كانت اليابان أكثر نجاحًا في مساعدة الصين على تقليل عجزها والوصول إلى توازن تجاري أكثر عدالة مع اليابان بينما كانت الأمة تمضي قدمًا في سياسة ”الإصلاح والانفتاح“. بعد أن قمعت السلطات الصينية بالقوة احتجاجات الطلاب في ميدان تيانانمين عام 1989، واجهوا انتقادات دولية شرسة، لكن اليابان أخذت زمام المبادرة في دعوة قادة العالم إلى الامتناع عن عزل الصين. وتوج هذا الذوبان في عام 1992 بزيارة الإمبراطور أكيهيتو للصين. ولكن في العقود الثلاثة التي تلت ذلك، استفادت الصين من موقف اليابان المتسامح في الدبلوماسية. لكن عندما تنشأ خلافات أو صراعات بين البلدين، تستخدم السلطات الصينية المشاعر المعادية لليابان لتأجيج القومية.

في النهاية، من المرجح أن تكون قمة مجموعة السبع بمثابة محكمة استئناف نهائية أمام المجتمع الدولي بشأن مسألة فرض الصين الإجباري لقانون الأمن القومي لهونغ كونغ، وعلى هذا النحو ستكون مكانًا آخر لوجهات نظر الصين والدول الغربية. عندما يحدث ذلك، ستكون اليابان في موقف أكثر صعوبة. تشترك اليابان في قيم الدول الغربية الأخرى في مجموعة السبع. سيتعين عليها التعبير عن مخاوفها بشأن انتهاكات قانون الأمن القومي لهونغ كونغ لحقوق الإنسان والحرية، على الرغم من أن هذا لا يمكن أن يؤدي فقط إلى تفاقم العلاقات مع الصين ولكن سيكون له أيضًا تأثيرات أخرى على الألعاب الأولمبية والنشاط الاقتصادي. يبدو أن العلاقات بين اليابان والصين ستتأرجح مع قمة هذا العام.

باختصار، سيتعين على الحكومة اليابانية إظهار تصميم أقوى مع جميع دول مجموعة السبع. بعد ذلك، من المؤكد أن العلاقات اليابانية الصينية ستتضرر، ومع ذلك تأتي احتمالية قوية بأن الصين ستكثف انتهاكاتها في الحدود البحرية اليابانية. لكن يجب على اليابان ببساطة أن تصمم على موقفها في هذه المرحلة. لا يمكنها الاستمرار في موقفها الغامض تقليديًا في نظام دولي في عصر ما بعد الكورونا. إن قضية قانون الأمن القومي لهونغ كونغ هي حالة اختبار لذلك، حيث ستكون تايوان جديدة بالنسبة للعلاقات الأمريكية الصينية المستقبلية. إن قضية قانون الأمن القومي هي مثال مباشر على تضارب المصالح الوطنية بين الصين والنظام الغربي، بما في ذلك اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: متظاهرون في هونغ كونغ يخرجون إلى الشوارع في الأول من يوليو/تموز 2020، بعد يوم من اعتماد قانون الأمن القومي. صورة العنوان من Willie Siau / SOPA Images، عبر Zuma Wire / Kyōdō Images. جميع الصور في المقال من الكاتب)