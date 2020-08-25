اليابان | الحقيقة وراء الإصلاح الأكاديمي الفاشل في اليابان!

بعبارة ”لا ينبغي لنا أن نقرر على عجل“، قدم وزير التعليم كوئيتشي هاجيودا اقتراحًا لتغيير بداية العام الدراسي الياباني من أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول. ولكن لماذا كان الاقتراح الذي حصل على مثل هذا الدعم الواسع من السياسيين في جميع أنحاء البلاد، وحتى رئيس الوزراء، محكوم عليه بالفشل في النهاية؟

فشل اقتراح الإصلاح الأكاديمي

بدأ الجدل بشأن تغيير وقت بداية العام الدراسي في اليابان بشكل ساخن على كافة المستويات، لكن هذا الزخم الكبير انتهى فجأة دون أن يسفر عن أي تغيير في المنظومة التعليمية اليابانية. فمع استمرار إغلاق المدارس اليابانية بسبب جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع، تم اقتراح أن تبدأ السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر/ أيلول مثل غالبية دول العالم، بدلاً من أبريل/ نيسان، للسماح للطلاب بتجنب خسارة نصف العام الدراسي. في حين اكتسب الاقتراح قوة جذب كبيرة، بداية من حكام المحافظات إلى أعضاء مجلس النواب الياباني، بعد أقل من 40 يومًا، رفضت الحكومة الاقتراح، واعتبرت التحول الفوري إلى العام الدراسي في سبتمبر / أيلول أمرًا صعبًا للغاية. وبينما قالت الحكومة لاحقًا إنها ستستمر في مراجعة الأمر، فإن الجدل حول هذا الموضوع قد توقف تمامًا، مثل انحسار المد فجأة. ولكن لماذا تلاشت بسرعة فكرة كان لديها القدرة على إحداث تغيير جذري في المجتمع الياباني؟ دعونا نعيد النظر في القضية.

في 19 أبريل/ نيسان، مع استمرار إغلاق المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا، بدأ طالب في السنة الثالثة بالمدرسة الثانوية، قلقًا بشأن الامتحانات القادمة، بتقديم عريضة عبر الإنترنت لتغيير بداية العام الدراسي الياباني من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول. ربما تعاطفًا، ردد محافظ مياغي موراي يوشيهيرو الاقتراح في مؤتمر صحفي عُقد في 27 أبريل/ نيسان. في مؤتمر عبر الفيديو حضره جميع حكام محافظات اليابان في اليوم التالي، تمت الموافقة على الاقتراح من قبل العديد من الأعضاء، بما في ذلك محافظِة طوكيو كويكي يوريكو. كان المزاج السائد في المؤتمر هو أن التيار المحافظ فقط هو من سيعارض الاقتراح.

في اليوم التالي، اقترح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ردًا على سؤال في البرلمان بشأن بدء العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول، أن الحكومة ستستعرض جميع الخيارات. ومع ذلك، فقد قام آبي بالتحوط من تعليقاته بلغة بيروقراطية غير ملتزمة. في الواقع، اقترح آبي نفسه عامًا دراسيًا في سبتمبر/ أيلول في عام 2006 في كتابه Utsukushii kuni e (نحو بلد جميل). عندما أصبح آبي رئيسًا للوزراء، بعد وقت قصير من صدور هذا الكتاب، اقترح بدء العام الدراسي في سبتمبر/أيلول في الجامعات الحكومية والبلدية. قاد هذا السجل الحافل الكثيرين إلى تفسير تعليقات رئيس الوزراء على أنها دليل على أنه كان جادًا.

بداية العام الدراسي في منتصف العام هي القاعدة في الدول الصناعية: يبدأ العام الدراسي بشكل عام في سبتمبر/ أيلول في بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، وفي أغسطس/ آب في ألمانيا، على سبيل المثال. إن التحول إلى عام دراسي في سبتمبر/ أيلول سيجعل الحياة أسهل للطلاب اليابانيين الذين يسافرون إلى الخارج لمواصلة دراستهم، ويغير الطريقة التي يبحث بها الخريجون المحتملون عن عمل (معظم أرباب العمل يوظفون خريجين جدد في أبريل/ نيسان)، ويعجل بإصلاحات حتمية في طرق العمل. كما أنه سيؤثر على المجالين السياسي والحكومي، اللذين يعملان بشكل عام في السنة المالية من أبريل/ نيسان إلى مارس/ آذار.

لقد شعرت منذ فترة طويلة أن بدء العام الدراسي في الخريف كان فكرة جيدة. اعتقدت أيضًا أن الأمر سيستغرق حدثًا مثل جائحة فيروس كورونا لتغيير هذه المؤسسة اليابانية الراسخة. ومع ذلك، فإن وزارة التعليم، التي يعود لها القرار في هذه المسألة، كانت تنتقص باستمرار من الاقتراح، حيث يقول المسؤولون ”كلما تم دراسة الاقتراح عن كثب، كلما رأينا أنه لن يكون عمليًا.“

مشكلة قديمة

إن بدء العام الدراسي في الخريف ليس بأي حال من الأحوال فكرة جديدة. في الواقع، حتى أوائل القرن العشرين، اتبعت الجامعات اليابانية نموذج أوروبا ببدء سنواتها الأكاديمية في الخريف. يقول البعض إن التاريخ تحول فقط إلى أبريل/ نيسان في عصر تايشو (1912-1926) لأن إشعارات التجنيد العسكرية كانت تُرسل في الربيع. بعد ذلك بوقت طويل، في عام 1984، أنشأ رئيس الوزراء ناكاسوني ياسوهيرو - الذي دعا إلى اتباع نهج جديد جريء للسياسة تحرر من نظام ما بعد الحرب - لجنة داخل المجلس المؤقت للتعليم لمراجعة توقيت العام الدراسي، بهدف إصلاح نظام التعليم في اليابان. وبذلك، بدأ نقاشًا حقيقيًا حول إمكانية بدء العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول. أتذكر أن بعض وسائل الإعلام في ذلك الوقت حاولت إثارة الاهتمام من خلال سؤال القراء عما إذا كانوا يفضلون بدء العام الدراسي مع تفتح أزهار الساكورا في الربيع، أم في الخريف مع تساقط أوراق الشجر.



يبدأ العام الدراسي في معظم البلدان في سبتمبر/ أيلول. أفلو.

في عام 1984، كانت وزارتا المالية والتعليم هي التي أحبطت دعوات مجتمع الأعمال لتدويل نظام التعليم، مشيرة إلى العبء المالي المتزايد على الحكومات المركزية والمحلية. إذا لم يُسمح للوافدين الجدد الذين تقع أعياد ميلادهم بين أبريل/ نيسان وأغسطس/ آب بالبدء في المدرسة الابتدائية حتى سبتمبر/ أيلول من ذلك العام، فإن العام الدراسي السابق سينتهي بمدة 17 شهرًا، مما يشكل ضغطًا على كل من الفصول الدراسية وموارد الموظفين. في حين تمت مناقشة خيار مرحلي أيضًا، حيث ستبدأ السنة الأكاديمية الأولى بعد التغيير في يونيو/ حزيران، وستبدأ السنوات اللاحقة في سبتمبر/ أيلول، في غياب خطة ذكية للتخفيف من الاضطراب الذي قد يسببه التغيير، تم تأجيل الاقتراح، فقط لتظهر لفترة وجيزة كل بضع سنوات.

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في عام 2020، دار النقاش إلى حد كبير بنفس الطريقة. التكلفة التي تتحملها الحكومات المركزية والمحلية ليست هي القضية الوحيدة. أصدرت وزارة التعليم تقديرًا مفاده أن التحول إلى العام الدراسي ليبدأ في سبتمبر / أيلول سيخلق تكاليف إضافية للعائلات التي لديها أطفال تصل إلى 2.5 تريليون ين بحلول الوقت الذي يكمل فيه هؤلاء الأطفال التعليم الابتدائي والثانوي. سيعني التغيير أيضًا في البداية أن الأطفال الصغار يقضون وقتًا أطول في الحضانة ورياض الأطفال، مما يعني المزيد من الأطفال على قوائم انتظار دور الحضانة.

في حين تم اقتراح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات هذه المرة أيضًا، في 1 يونيو/ حزيران، وافقت مجموعة العمل التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي والتي تم إنشاؤها على عجل بقيادة شيباياما ماساهيكو ومسؤولين سابقين آخرين في وزارة التعليم في النهاية على التخلي عن أي قرار بشأن هذه المسألة. وافق وزير التعليم هاجيودا، الذي كان ضد التغيير منذ البداية، بطبيعة الحال، وقبل رئيس الوزراء القرار. هذا ما حدث من الناحية الظاهرية.

الانشقاقات بالقرب من آبي

كما يجب أن أناقش الجوانب السياسية لهذا الأمر. كان مايكاوا كيهي، نائب وزير التعليم السابق، في طليعة الجدل ضد بداية العام الدراسي في الخريف. يشتهر مايكاوا بشهادته بأن ”عمل الحكومة كان منحرفًا“ فيما يتعلق بالفضيحة المحيطة بـ كاكي غاكوئين، قيل إن المدرسة حصلت على إذن لإطلاق قسم بيطري جديد بفضل علاقاتها مع رئيس الوزراء آبي، ومؤخراً أصبح أكثر صراحة في انتقاده لآبي نفسه. في الواقع، عارض مايكاوا بشدة الطلب السياسي بإغلاق جميع المدارس أثناء جائحة كورونا في المقام الأول.

لقد دفع موقف مايكاوا بالبعض إلى النظر إلى القضية على أنها قضية مؤيد مقابل مناهض لآبي. في الواقع، يشعر المرء أن رئيس الوزراء والمحافظين قفزوا إلى اقتراح سبتمبر/ أيلول لتحويل الانتباه عن عدم الرضا الذي يشعر به الآباء، الذين أُجبروا على تحمل عبء بقاء الأطفال في المنزل. الحقيقة هي أنه لا رئيس الوزراء آبي ولا المحافظون يمكن أن يتوصلوا إلى أي دحض منطقي لانتقادات وزارة التعليم.



قال وزير التعليم هاغيودا في مؤتمر صحفي إنه ”لا يتصور أي تغيير فوري“، مما أدى فعليًا إلى إغلاق النقاش في العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول. جيجي برس.

ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر أهمية هو حقيقة أن كلاً من هاغيودا، الذي عارض الاقتراح طوال الوقت، وشيباياما، وزير التعليم السابق وعضو مجموعة عمل الحزب الليبرالي الديمقراطي، معروفان بأنهما مستشاران لرئيس الوزراء آبي. فيما يوصف بحكومة الرجل الواحد، يتطلب الخروج ضد منصب رئيس الوزراء شجاعة. ومع ذلك، في حين تأثر هاغيودا وشيباياما بالتأكيد بوزارة التعليم، فإن حقيقة أنه حتى هؤلاء المستشارين لرئيس الوزراء كانوا أمرًا واقعيًا للغاية في رفضهم للاقتراح يجبرنا على قبول ”حكومة الرجل الواحد“ لآبي ليست كما كانت عليه من قبل. يبدو أن هذه التطورات ليست منفصلة عن المناخ السياسي الحالي.

تُظهر قضية تغيير تاريخ بداية العام الدراسي أيضًا مدى صعوبة تغيير المؤسسات الراسخة في اليابان. بالطبع، يجب ألا ننسى الطلاب في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية الذين يشعرون بالقلق بشأن امتحانات الالتحاق بالجامعة الوشيكة. كما يتوقع المرء، يتم اتخاذ إجراءات لمساعدة هؤلاء الطلاب، بما في ذلك إعادة جدولة الاختبارات الموحدة.

سواء كانت مشكلات تتعلق بالفصول الدراسية عبر الإنترنت أو بعض المشكلات الأخرى، فقد أظهرت لنا أزمة كورون مدى تأخر اليابان عن بقية العالم. قبل كل شيء، غني عن القول إن على رئيس الوزراء، أعضاء مجلس النواب، البيروقراطيين، وحكام المحافظات بذل المزيد من الجهد للتفكير في الأطفال في المقام الأول وقبل أي شيء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)