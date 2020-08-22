اليابان | كورونا يجبر العديد من الشركات اليابانية على تأجيل رفع الأجور

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أدى المناخ الاقتصادي القاسي الناجم عن أزمة كورونا إلى انخفاض كبير في عدد الشركات اليابانية التي تمنح زيادات في الأجور.
وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة Tokyo Shōkō Research في الفترة من أواخر يونيو/ حزيران إلى أوائل يوليو/تموز، والتي استهدفت 13870 شركة، أن 57.5٪ من الشركات نفذت أو خططت لتنفيذ زيادة في الأجور في السنة المالية 2020، بانخفاض سنوي قدره 23.4 نقطة مئوية.
على مدى السنوات القليلة الماضية، بادرت الحكومة بالدعوة إلى رفع أجور الشركات الخاصة، الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة الشركات التي ترفع الأجور بما يتجاوز 80٪. لكن في ظل المناخ الاقتصادي القاسي بسبب جائحة كورونا، انخفضت هذه النسبة بشكل كبير. في السنة المالية 2020، زادت 65.9٪ من الشركات الكبيرة (1509 من أصل 2،290 شركة شملها الاستطلاع) و55.9٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (6،477 من 11،580 شركة) من الأجور. ومن بين الشركات التي رفعت الأجور، نفذ 57.7٪ زيادة بنسبة 3٪ أو أقل.
تقدم Tokyo Shōkō Research التحليل التالي للوضع ”مع مرور الوقت اللازم للسيطرة على وباء كورونا، فإن الواقع يكمن في أن مكافأة الشتاء هذا العام وزيادة الأجور في العام التالي قد يكون من الصعب تنفيذها. من المرجح أن يلقي الانخفاض في الدخل المتاح بظلاله على عقلية المستهلك، مما يؤدي إلى دوامة سلبية تؤدي إلى تفاقم الأداء بين قطاعات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والصناعات التحويلية“.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من باكوتاسو)
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