اليابان | اختفاء عدد متزايد من مرضى الزهايمر في اليابان

مجتمع 16/08/2020

في عام 2019 تلقت الشرطة اليابانية 17479 بلاغًا عن فقدان اشخاص مصابين بالخرف، بمتوسط أكثر من 47 حالة في اليوم.

وفقًا لمسح أجرته وكالة الشرطة الوطنية، تم الإبلاغ عن 86933 حالة تغيب في اليابان في عام 2019. من بينهم 17479 مصاب بالخرف، وهذا الرقم أعلى 1.8 مرة مما كان عليه في عام 2012 عندما تم إجراء الإحصاء لأول مرة، والمعدل يرتفع بشكل مطرد كل عام.

وقد تم التأكد من مكان وجود 70٪ من الأشخاص في نفس اليوم الذي تم الإبلاغ فيه عن تغيبهم، وتم التأكد من مكان وجودهم جميعاً تقريبًا في غضون أسبوع واحد من تاريخ الإبلاغ، ومع ذلك كان هناك 460 حالة وفاة بسبب حوادث أو مرض مفاجئ أثناء التغيب، وتم تأكيد الوفاة في 2.7٪ من الحالات التي تعاني من الخرف.

أغلبية المصابين بالخرف المُبلغ عن تغيبهم - 9367 حالة (53.6٪ من مجموع الحالات) - كانوا يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر، في حين أن 6822 حالة (39.0٪ من مجموع الحالات) كانوا في السبعينيات، و1165 (6.7٪من مجموع الحالات) كانوا في الستينيات من العمر، كان هناك أيضا 117 مفقودا في الخمسينات من العمر. كما لوحظت زيادة في عدد الأشخاص المفقودين الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر مقارنة بعام 2018، بينما انخفض عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا.

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من الملاحظ أيضاً أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم كمفقودين بغض النظر عما إذا كانوا مصابين بالخرف أم لا. وبالنظر إلى معدل المفقودين لكل 100ألف نسمة نجد أنه في عام 2014 كان هناك 569 شخصاً في السبعينيات من العمر، و738 شخصاً في الثمانينيات من العمر، لكن في عام 2019 ارتفعت هذه الأرقام إلى 66.0 شخص و108.2 شخص على التوالي.

تشير تقارير وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن الخرف يصبح أكثر انتشارًا مع التقدم في العمر، مع العلم أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عامًا قد تتطور حالتهم بنسبة 1.5٪. وتزيد إلى 27٪ لمن تقارب أعمارهم 85 عامًا. وتقدر الوزارة أن عدد كبار السن الذين يبلغون 65 عاماً فما أكثر ويعانون من الخرف سيرتفع من 4.6 مليون في عام 2012 إلى 7 ملايين في عام 2025.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان بيكستا/ إريكا)