اليابان | الخوف من كورونا يتصدر مسح عن أسباب القلق في اليابان

صحة وطب 15/08/2020

يرى اليابانيون أسبابًا مختلفة للقلق، ولكن أكبرها حاليًا هو جائحة كورونا الذي تسبب في اضطراب عالمي.

في استطلاع رأي أجري في يونيو/ حزيران 2020 بشأن القلق بين اليابانيين، قال أكثر من 70٪ من المشاركين أنهم شعروا بدرجة من القلق بشأن شيء ما مؤخرًا. على وجه الخصوص، أشارت 80٪ من النساء في العشرينات والثلاثينات من العمر إلى أنهن عانين من القلق، وهو أعلى رقم في أي فئة سكانية. وكانت أدنى مرتبة للنساء في الخمسينات من العمر، والبالغات من العمر 60 عامًا فأكثر، بنسبة 64٪.

كان تأثير جائحة كورونا على المجتمع والاقتصاد واضحًا حيث كانت القضية الأكثر إثارة للقلق في مسح هذا العام هي ”انتشار الأمراض المعدية“ (61.7٪). وقد احتلت المرتبة أعلى بقليل من ”سبل العيش والمعاش التقاعدي في الشيخوخة“ (61.1٪)، وهو ما تسبب في معظم القلق في السنوات الثماني الأولى بعد أن بدأت شركة الأمن Secom المسح السنوي في عام 2012.

زاد الأشخاص الذين يتخذون تدابير لحل القلق من العام الماضي إلى 42٪، وكان دافعهم الرئيسي هو انتشار عدوى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

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وتصدرت جائحة كورونا بأغلبية ساحقة قائمة الحوادث المسببة للقلق في هذا العام بنسبة 63.2٪. تصدرت أخبار انتشار عدوى للالتهاب الرئوي في مدينة ووهان الصينية، عناوين الأخبار فقط في يناير/ كانون الثاني 2020، وبدأت الحالات في اليابان في الزيادة بشكل كبير منذ منتصف مارس/ آذار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من باتاكوسو)