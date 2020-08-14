اليابان | إعادة تنظيم المستشفيات العامة لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل

أثارت قائمة أصدرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تحدد 424 مستشفى حكوميًا كمرشحين لإعادة التنظيم أو الدمج معارضة قوية. ومع ذلك، تهدف القائمة إلى إعادة تنظيم الخدمات الطبية لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل.

إعادة تقييم الخدمات الطبية

تجري المناقشات حاليًا حول إعادة تقييم وإعادة تنظيم وظائف المستشفيات اليابانية. على الرغم من أن العديد من المستشفيات تدعي أنها قادرة على التعامل مع علاجات السرطان، طب الطوارئ، طب الحمل والولادة، الجراحة، وغيرها من الرعاية في المرحلة الحادة، فإن قائمة الحكومة التي تضم 424 مستشفى عامًا ذات طلب أقل على الإجراءات الطبية المتقدمة الصادرة في سبتمبر/ أيلول 2019 تثير دعوات إلى إعادة تقييم المستشفيات وقوائم الخدمات التي تقدمها.

إن القلق بشأن استدامة نظام التأمين الصحي العام هو السبب وراء الدفع لإعادة التقييم. يذهب ثلث ميزانية الحكومة بالكامل إلى الإنفاق على الضمان الاجتماعي، ويتم إنفاق ثلث هذا المبلغ على الرعاية الصحية. جعلت الحكومة، التي تأمل في إعادة التوازن الأولي إلى الوضع في وقت مبكر، تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية إحدى أولوياتها القصوى. ولتحسين الإنفاق، فإنها تركز على تقليل عدد أسرة المستشفيات وتخصيص بعض المستشفيات للتركيز على رعاية المسنين.

تظهر الإحصاءات الصحية لعام 2019 الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه لكل 1000 نسمة، يوجد في اليابان ما مجموعه 13.1 سرير مستشفى، ألمانيا 8.0، فرنسا 6.0، إيطاليا 3.2، الولايات المتحدة 2.8، وبريطانيا 2.5. من هذا يتضح أنه على أساس نصيب الفرد يوجد في اليابان أسرة في المستشفيات أكثر من نظيراتها. (جانبا، معدل الوفيات من فيروس كورونا أقل في بلدان مثل اليابان، كوريا الجنوبية، وألمانيا التي لديها عدد أكبر نسبيا من الأسرة لكل مجموعة سكانية. العلاقة بين هذا العامل ومعدل الوفيات ليست واضحة، وهناك حاجة إلى مزيد من التحقيق من أجل النظر إلى تلك المعطيات من منظور إدارة الأزمة).

في مجتمع يتقدم في السن وتتزايد فيه الشيخوخة بشكل مستمر مثل اليابان، تقاربت الرعاية الصحية والاجتماعية. وبالتالي، هناك حاجة إلى مرافق يمكنها توفير رعاية ما بعد الحالات الحادة والرعاية طويلة الأمد مع التركيز على إعادة التأهيل ومساعدة المرضى على البقاء قادرين على ممارسة حياتهم اليومية. ولكن خلال سنوات ما بعد الحرب من التطور الاقتصادي السريع، تم إنشاء المستشفيات بشكل أساسي لتلبية احتياجات الرعاية الحادة، والتعامل مع أعداد كبيرة من المرضى الذين يعانون من الصدمات، أو مشاكل الأوعية الدموية الدماغية أو الدورة الدموية، أو السرطان. هذا جزء من سبب استمرار العديد من المستشفيات في تقديم الرعاية في المرحلة الحادة حتى اليوم.

مطابقة وظائف المستشفى مع احتياجات المجتمع

لتحسين نفقات الضمان الاجتماعي، اتخذت الحكومة خطوات متقطعة لتقليل عدد أسرة المستشفيات بشكل منهجي وتشجيع التخصص والتنسيق في المستشفيات. يستند تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى قانون الرعاية الطبية لعام 1948، والذي تم تنقيحه لأول مرة في عام 1985 لتقديم مفهوم المستويات مثل تلك الموجودة في أماكن مثل فرنسا. في تلك البلدان، يتم تقديم الرعاية الأولية بشكل عام من قبل البلديات الفردية، والرعاية الثانوية من قبل العديد من البلديات، والرعاية الثالثة على مستوى المحافظات، مع الاعتراف بكل من هذه المستويات على أنها مستوى منفصل. حددت الإصلاحات الحكومية عدد أسرة المستشفيات للمستشفيات الثانوية، والتي يمكنها عادة التعامل مع رعاية الطوارئ والاحتياجات الطبية الروتينية بمفردها، ولم يعد مسموحًا لهذه المستشفيات بتجاوز العدد المحدد من الأسرة.

وقد تم تنقيح قانون الرعاية الطبية عدة مرات منذ ذلك الحين، ووضعت سياسات تتعلق بالتخصص المؤسسي والتنسيق. في عام 2015، قامت الحكومة المركزية بجمع المعلومات حول الإجراءات الطبية التي يقوم بها كل مستشفى في البلاد. بناءً على ذلك، تنبأت السلطات بعدد الأسرة، حسب الإصابة أو المرض وحسب وظيفة السرير، التي ستكون مطلوبة في عامي 2025 و2040 في كل منطقة، بشكل عام على مستوى الطبقة الثانوية. في الوقت نفسه، واستنادًا إلى تلك البيانات، تم تقديم نظام مشابه للخطة الطبية الإقليمية لفرنسا، وهي Schéma régional d’organisation sanitaire لتقييم وظائف الأسرة في كل مستشفى.

عندما تم إجراء مراجعة للمرافق الطبية المتاحة في كل منطقة، كانت إحدى القضايا التي نشأت هي كيفية تقسيم الواجبات بين المستشفيات العامة والخاصة. طلبت الحكومة من المستشفيات العامة وضع خطط تحدد الخدمات الطبية التي يعتزمون تقديمها في مجتمعاتهم المحلية بحلول المواعيد المستهدفة 2025 و2040. وشكل هذا الأساس لقائمة الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2019 للمستشفيات العامة التي تقدم الرعاية الحادة التي يجب إعادة تقييم خدماتهم. وأجرت اللجان في كل منطقة تحليلاً مماثلاً للمستشفيات الخاصة، على الرغم من عدم الإعلان عن أسماء تلك المؤسسات.

كان الهدف الرئيسي من هذا التحليل هو حث المستشفيات على التحول إلى تقديم الخدمات الطبية التي تحتاجها مجتمعاتهم. العديد من المستشفيات العامة المدرجة في قائمة الحكومة هي منشآت صغيرة في مناطق خالية من السكان. بدلاً من وجود مرافق عالية التقنية لعلاج سرطان القلب، أو إجراء جراحة للتعامل مع الحالات الخطيرة، يجب أن تكون المستشفيات مثل تلك أكثر توجهاً نحو توفير الرعاية الدقيقة وما بعد المرحلة الحادة لكبار السن الذين يعانون من حالات مزمنة متعددة ويعانون من تكرار نوبات قصور القلب أو الالتهاب الرئوي أو التهابات المسالك البولية والتي لديها مجموعة من احتياجات الرعاية الصحية.

المزيد من الممارسين العامين للمناطق النائية

حدد التحليل أيضًا قضايا أخرى، مثل المستشفيات التي تقدم القليل من الرعاية في المرحلة الحادة. على سبيل المثال، يتعامل أحد المستشفيات العامة المدرجة في القائمة مع 400 مريض داخلي سنويًا، ولكن يوجد عدد قليل جدًا من حالات الإدخال في حالات الطوارئ للمرضى الذين يعانون من حالات خطيرة أو لعمليات السرطان. في الواقع، معظم المترددين عليها هم من كبار السن المصابين بارتفاع ضغط الدم ومجموعة من الأمراض المزمنة الأخرى، أو الأفراد الذين يتعافون من الجراحة التي أجريت في المستشفيات الكبيرة القريبة.

يقدم قسم العيادات الخارجية، بدعم من موظفين تم إرسالهم من مستشفى جامعي في نفس المحافظة، طب العيون وجراحة العظام والخدمات الطبية الأخرى لتلبية احتياجات المجتمع. يتم قبول حوالي 60 مريضًا فقط سنويًا بعد نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، معظمهم بسبب الالتهاب الرئوي أو قصور القلب أو نوع من الأمراض الحادة.

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استنادًا إلى أرقام أدائها، من السهل القول إنه لا توجد حاجة حقيقية لمستشفى مثل هذا، ولكن المستشفيات العامة الصغيرة ضرورية لسكان المجتمعات الخالية من السكان لراحة البال. ومع ذلك، من المنظور المزدوج لفعالية التكلفة وجودة الرعاية الطبية، يجب ألا تكون هذه المستشفيات على الأرجح في مجال تقديم علاج متقدم للسرطان أو إجراء جراحة. مركز احتياجات رعاية المجتمع أكثر على الرعاية الطبية الجيدة لمرحلة ما بعد الحادة لمختلف الحالات. ونظرًا للقيود المالية المفروضة على توفير الرعاية الصحية، إذا كانت المجتمعات تتوقع التمتع بمستوى معين من الخدمات الطبية، فينبغي التركيز بشكل أكبر على المستشفيات التي بها عدد أكبر من الممارسين العامين الذين يمكنهم التعامل مع مجموعة واسعة من الحالات، بدلاً من الأطباء في التخصصات الضيقة.

مع تقدم سكان اليابان في العمر وزيادة عدد كبار السن المصابين بأمراض مزمنة مختلفة، هناك حاجة متزايدة للممارسين العامين الذين يمكنهم تقديم رعاية شاملة. ومع ذلك، يركز التعليم والتدريب الطبي في اليابان على تطوير المتخصصين، ولا يوجد اهتمام كبير بتدريب الممارسين العامين. إن التغيير مطلوب في هذا الصدد.

يتم تدريب المزيد من الممارسين العامين اليوم، ولكن جعلهم يتعاملون مع مرضى العيادات الخارجية بعد سنتين أو ثلاث سنوات من تدريب المقيمين، كما هو شائع في الغرب، ليس حلاً مناسبًا لليابان. في الولايات المتحدة وأوروبا، يعمل هؤلاء الاختصاصيون كأطباء للرعاية الأولية، حيث يرون المرضى في مكاتبهم ويحيلونهم إلى المستشفيات القريبة إذا لزم الأمر. من النادر أن تكون مكاتبهم مجهزة بمعدات تشخيص متطورة أو للتعامل مع التصوير أو اختبارات الدم، وهي مهام عادة ما يتم الاستعانة بها من قبل المتخصصين.

بالنظر إلى عدد الأشخاص في هذا البلد الذين يعانون من حالات التعايش المتعددة والذين يحتاجون إلى رعاية شاملة، هناك احتياجات متزايدة لرعاية ما بعد المرحلة الحادة. لذلك تحتاج اليابان إلى تدريب الأطباء للعمل في مستشفيات النقاهة أو مرافق رعاية كبار السن. الحل هو توفير تدريب الممارس العام للأطباء العاملين بالفعل في المستشفيات، وهو ما تقوم به الآن العديد من مؤسسات المستشفيات. ينبغي النظر إلى إصدار الحكومة لقائمة المستشفيات العامة على أنه فرصة متجددة لتحفيز النقاش حول مستقبل التدريب الطبي في هذا البلد.

تحسين الجودة

الغرض الآخر من إصدار قائمة المستشفيات العامة ذات الأداء الضعيف هو تعزيز إعادة التنظيم والاندماج في الصناعة. يوجد في اليابان عدد كبير من المستشفيات الصغيرة، العامة والخاصة. تتمثل إحدى ميزات هذه المرافق الأصغر في إمكانية تحويلها بسهولة لتوفير الخدمات الطبية التي تحتاجها مجتمعاتهم. تحولت المستشفيات الخاصة الصغيرة في الغالب إلى تقديم خدمات إعادة التأهيل، أو رعاية النقاهة، أو خدمات الرعاية التمريضية، والتي تتزايد احتياجاتها باستمرار مع تقدم السكان في السن، وبفضل الموارد المحلية من هذا النوع، تمكن نظام الرعاية الصحية من التحول بسلاسة لرعاية كبار السن.

من ناحية أخرى، لنقص الحجم مشاكله الخاصة. خذ على سبيل المثال الاستجابة لوباء فيروس كورونا. إذا عالجت العديد من المستشفيات الصغيرة أعدادًا صغيرة من مصابي كورونا، وكان العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية على اتصال وثيق مع المرضى في العديد من هذه المستشفيات، فإن ذلك يزيد من فرصة الإصابة التي يمكن أن تغلقهم، مما يوجه ضربة للرعاية الصحية في جميع أنحاء المجتمع. من ناحية أخرى، تمتلك المستشفيات الأكبر حجمًا احتياطيًا أكبر من الموظفين ويمكنها إغلاق جزء من مرافقها فعليًا، مما يسمح لها بعزل مصابي كورونا ومواصلة تقديم الخدمات الطبية للمجتمع.

وجود المزيد من الموظفين المتاحين يعني أيضًا أنه يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات في المؤسسات الأكبر. أظهرت العديد من الدراسات أنه كلما تم اتخاذ المزيد من الإجراءات، كانت النتائج أفضل في علاج السرطان وأمراض القلب والحالات الخطيرة الأخرى. في اليابان، الجراح الذي يغادر نوبة ليلية يذهب في بعض الأحيان مباشرة إلى غرفة العمليات. لم يسمع بهذا الأمر في أوروبا، حيث توجد فترة راحة إلزامية مدتها 24 ساعة للأطباء بعد نوبات العمل الليلية. تحتاج الجراحة عالية الجودة أيضًا إلى مجموعة كاملة من المتخصصين مثل أطباء التخدير أو أخصائيي الأشعة. إن تركيز الموارد في المؤسسات الأكبر لجعل ذلك ممكنًا يحسن جودة الرعاية الطبية ويفيد الجمهور في نهاية المطاف.

في فترة ما بعد الحرب، شجعت اليابان المستشفيات التي يديرها القطاع الخاص على توفير الرعاية الصحية. لن يكون دمج هذه المرافق مهمة سهلة. كثير منهم هم أعمدة تفخر بها مجتمعاتهم، ويمنحون السكان راحة البال، وغالبًا ما يكونون أكبر رب عمل في المنطقة. تعارض المستشفيات وسلطات المجتمع بشدة أي حديث عن التركيز أو الاندماج. لتخفيف مخاوف مشغلي المستشفيات والمجتمعات، الأمر متروك للحكومات المركزية والإقليمية لتوضيح كيفية الحفاظ على جودة الخدمات الطبية بعد تبسيط المرافق.

يجب أن تكون المستشفيات في اليابان التي تعاني من الشيخوخة مرتبطة عضوياً، وأتوقع أن يتم الدمج في المستقبل، إما في إطار الشركات الطبية التي تعزز الرعاية الصحية المجتمعية أو كجزء من سلاسل المستشفيات. ومع ذلك، ينبغي إجراء مثل هذه التغييرات في ظل فرضية إرشادية تتمثل في التضامن مع الجمهور وتوجه قوي نحو الصالح العام.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)