اليابان | ارتفاع مستمر في متوسط عمر الزواج في اليابان

هو وهي 09/08/2020

في عام 2019 ارتفع عدد الزيجات في اليابان للمرة الأولى منذ سبع سنوات، حيث رأى العديد من الأزواج أن يبدأوا حياتهم الزوجية مع بداية عصر رييوا مما سيجلب لهم الحظ.

في عام 2019، كانت هناك 598.965 زيجة في اليابان وفقًا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، بزيادة تقدر بأكثر من 12 ألف زيجة مقارنةً بعام 2018. وكان عدد الزيجات قد بدأ في الانخفاض في اليابان بعد أن بلغ ذروته في عام 1972 بـ 1.1 مليون زيجة. على الرغم من حدوث ارتفاع مؤقت في التسعينات، إلا أن الرقم بدأ في الانخفاض مرة أخرى في الألفية الجديدة. لكن في عام 2019، ازداد عدد الزيجات عامًا بعد عام لأول مرة منذ سبع سنوات، على ما يبدو نتيجة لبداية عصر رييوا الذي اعتبره العديد من الأزواج وقتًا ميمونًا للزواج.

ظل سن الزواج الأقصى بالنسبة للمرأة التي تتزوج للمرة الأولى ثابتاً عند 25 سنة، كما كانت قبل 20 عامًا، لكن انخفضت نسبة النساء اللاتي يتزوجن في أوائل العشرينات من العمر، مما يكشف اتجاهاً عاماً للزواج في سن متأخر.

سن الزواج للمرة الأولى في اليابان

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى إحصاءات ديموغرافية من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

وبالنظر إلى كل محافظة، نجد في ميازاكي أصغر متوسط لعمر زواج الرجال عند 30.1 عاماً، في حين سجلت محافظة أوكاياما أصغر متوسط لعمر زواج النساء عند 28.8 عاماً. في المقابل، كان أكبر متوسط لعمر زواج الرجال والنساء في طوكيو عند 32.3 و 30.5 عاماً على التوالي.

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من بين جميع الزيجات، كانت نسبة من يتزوجون مجدداً (ليست الزيجة الأولى) 19.7% من الرجال و 16.9% من النساء. وقد ظل هذا المعدل ثابتاً نسبياً خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن مقارنة بعام 1995، فقد زاد معدل الرجال بنسبة 6.5 نقطة مئوية ومعدل النساء بنسبة 5.3 نقطة مئوية.

نسبة من يتزوجون مجدداً (ليست الزيجة الأولى) من بين إجمالي الزيجات في اليابان

تم إنشاؤها بواسطة Nippon.com استنادًا إلى إحصاءات ديموغرافية من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

في عام 2019 كانت هناك 208,489 حالة طلاق، بزيادة قدرها 156 حالة عن العام السابق. ارتفع معدل الطلاق لكل 1000 شخص في عام 2019 بنسبة 0.01 نقطة مئوية إلى 1.69. كما ازداد عدد حالات الطلاق منذ التسعينيات، لكنه انخفض منذ أن وصل إلى ذروة بلغت 290 ألف حالة في عام 2002.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من بيكستا)