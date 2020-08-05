اليابان | جزيرة أمامي أوشيما.. كنز اليابان البكر من الغابات الطبيعية والحيوانات النادرة

تعتبر جزيرة أمامي أوشيما جنة غنّاء بما تضمه من كنوز برية دفينة، لا سيما الغابات البدائية الشاسعة التي تنمو فيها أشجار المنغروف والسرخس، مما يجعلها بيئة طبيعية غنية تعيش فيها أنواع نادرة من الحشرات النادرة والحيوانات الغريبة الأخرى.

لا جدال أن جزيرة أمامي أوشيما تعد واحدة من أجمل الوجهات السياحية الخلابة التي تستقطب الكثير من الزوار الذين يقصدونها للاستمتاع بالحياة البرية والبحر. ويلاحظ بصفة خاصة سحر جمال الغابات البكر التي تغطي معظم مساحة الجزيرة، مما يترك أثراً عميقًا في نفوس الزوار.

غابات المنغروف البدائية



يلتقي نهرا سوميو وياكوغاتشي في هذا المصب الواسع.

تبلغ مساحة غابة المنغروف في منطقة سوميو-تشو حوالي 71 هكتارًا، ومن حيث المساحة فهي ثاني أكبر غابة منغروف بدائية في اليابان بعد غابة جزيرة إيريوموتيه. كما يحتوي منتزه المانغروف كوروشيو نو موري المجاور على صالة عرض وسطح للمراقبة، بالإضافة إلى خدمة تأجير الزوارق للزوار الذين يرغبون في الاستماع بهذه المناظر الخلابة عن قرب.



تعاريج الأنهار عبر غابات المنغروف البكر.

شلالات ماتيريا نو تاكي



شلالات ماتيريا نو تاكي جوهرة تتلألأ تحت أشعة الشمس.

تقع الشلالات المعروفة باسم ماتيريا نو تاكي في غابة أمامي التابعة لقرية ياماتو، ولطالما كانت واحدة من أماكن الاسترخاء التي يعشقها السكان المحليون نظراً لسطوع أشعة الشمس على حوض الشلالات العميق طوال النهار. ويقال إن اسمها مشتق من تحريف لإحدى كلمات الإطراء، وتعني تقريبًا ”حوض الغطس الجميل في الشمس“.

نخيل الساغو الياباني وبساتين الموز



من النادر جدًا أن ينمو نخيل الساغو الياباني بكثرة كما هو موضح في هذه الصورة. ففي أيام الحرب، كانت هذه الأشجار تُستخدم كمصدر للطعام والوقود.

يقدم المكان الذي يطلق عليه أنكي يابا الموجود في تاتسوغوتشو أحد أفضل المناظر لسفوح الجبال المغطاة بنخيل الساغو الياباني وبساتين الموز وتُستخدم أوراق نخيل الساغو كمصدر لعنصر الحديد المستخدم في صبغ الأقمشة في مصنع أوشيما تسوموغي، بينما تُستخدم ألياف أشجار الموز في صنع نوع من الكيمونو يُعرف باسم باشاغين. وكل ما سبق يوضح الارتباط العميق بين ثقافة أمامي والنباتات المحلية.



توجد مجموعة متنوعة من مصانع الألياف اليابانية في أنكي يابا تعرف باسم إيتوباشو.

غابة كينساكوبارو البدائية



منظر شجرة سرخس العنكبوت الطائر من الأسفل.

Advertisements

بين جبال أمامي أوشيما نجد العديد من الأشجار البرية ذات الأوراق العريضة شبه الاستوائية في غابة كينساكوبارو البدائية المتواجدة في مدينة نازيه، كما يمكن رؤية أوراق شجرة سرخس العنكبوت الطائر العملاقة وهي تتلألأ تحت ضوء الشمس وكأنها مظلات طائرة، وتنمو في هذه الغابة أيضًا نباتات وحيوانات محمية أخرى تنفرد بها جزيرة أمامي.



صورة جوية للمساحات الشاسعة من غابة كينساكوبارو البدائية.

طائر قيق لدث



تم اعتبار rurikakesu (قيق لدث) ضمن الفصائل المحمية من قبل الحكومة اليابانية.

يمكن العثور أيضًا في الطبيعة الخصبة لجزيرة أمامي أوشيما على حيوانات نادرة مثل الأرنب الأسود (أرنب أمامي)، وهو نوع خاضع للحماية على المستوى الوطني في اليابان، بالإضافة إلى الضفدع أوتون (otton-gaeru) وقيق لدث (rurikakesu). كنت محظوظًا للغاية لأنني التقطت صورة لهذا الأخير، مع ريشه اللامع من اللازورد (ظل أزرق داكن يشوبه اللون الأرجواني) يمتد من التاج إلى الحلق، وتعيش هذه الفصائل في أرخبيل جزيرة أمامي فقط.

حشرات الرعاش الصغيرة ريوكيو (Ryūkyū haguro tonbo)



غالبًا ما نجد حشرات الرعاش الصغيرة ريوكيو Ryūkyū haguro tonboبالقرب من الماء.

لا تتواجد حشرات الرعاش الصغيرة ريوكيو Ryūkyū haguro tonbo في الجزر الرئيسية في اليابان، ولكن موطنها يمتد من أرخبيل أمامي إلى محافظة أوكيناوا. تتميز بأجسام طويلة ونحيلة خضراء لامعة بشكل مذهل مع أجنحة سوداء. كما تتميز التشكيلة الموجودة في جزيرة أمامي عن تلك الموجودة في أوكيناوا باللون الأزرق المتلألىء الذي يكون على أجزاء ضيقة من جناحيها.

أفعى الحفرة المرقطة باللون الأصفر (هابو)



بما أن أفاعي الحفرة المرقطة باللون الأصفر (هابو) من الأنواع الليلية، فمن الضروري جدًا الانتباه بعد حلول الظلام.

ومن ضمن العديد من الحيوانات النادرة الموجودة في جزيرة أمامي أوشيما، أفاعي لم يتم العثور عليها في شمال جزيرة كيوشو، ومن بينها أكاماتا (Ryukyu odd-tooth snake) وأفعى الحفرة المرقطة باللون الأصفر (هابو)، وهي أفعى سامة لذا يجب على الزوار توخي الحذر إن صادف أحدهم.

غروب الشمس في يووانداكي



غروب الشمس فوق خليج ياكيؤتشي، يمكن رؤيته من سطح المراقبة في حديقة يووانداكي.

تقع يووانداكي بين قريتي أوكن وياماتو، وتعتبر أعلى قمة بالنسبة لجميع قمم جزيرة أمامي أوشيما، حيث يبلغ ارتفاعها 694 مترًا. تنمو هناك غابات بدائية ويمكن العثور على حيوانات فريدة من نوعها أيضًا، بما في ذلك الأرنب الأسود (أرنب أمامي) ونقار الخشب أبيض الظهر من أوستون ōsuton-ōakagera وضفدع أوتون (otton-gaeru)، أما منظر غروب الشمس هنا فيعد من أهم الأشياء التي لا ينبغي أن تفوتك رؤيتها في جزيرة أمامي، كما أن امتزاج السماء الذهبية مع تدرجات الظل التي تلقيها سلسلة الجبال هو دون شك منظر خلاب يأسر القلوب.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. الصور والنص بواسطة كورويوا ماساكازو).