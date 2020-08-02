اليابان | جوهرة محافظة كوتشي: المياه الكريستالية الصافية في جزيرة كاشيوا

سياحة وسفرأقاليم 02/08/2020



تحظى سواحل كاشيوا بشعبية كبيرة لدى مرتادي الشواطئ ومحبي الرياضات المائية.

تقع جزيرة كاشيوا الصغيرة أمام شبه جزيرة أوتسوكي، في جنوب غربي محافظة كوتشي. وتبدو القوارب القريبة من سواحلها كما لو كانت طافية في الهواء، بسبب شدة صفاء مياهها. كما ينتشر شريط طويل من الشعاب المرجانية، يعيش به أكثر من ألف نوع من الأسماك. لذا تجوب القوارب ذات الأرضيات الزجاجية المياه، لتسمح للزائرين بفرصة مشاهدة الأسماك في موطنها الطبيعي. وتحظى المنطقة بشعبية كبيرة كمكان لممارسة الرياضات المائية، ومنها صيد الأسماك من على ألواح ركوب الأمواج، ورياضة الغطس.

الوصول: يستغرق الوصول بالحافلة 60 دقيقة من محطة الحافلات سوكومو الواقعة على خط سكك حديد توسا كوروشيو.

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موقع الإنترنت:

(Visit Kōchi Japan (Kashiwa Island

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: من شدة صفاء المياه حول جزيرة كاشيوا، تبدو القوارب القريبة من سواحلها كما لو كانت طافية في الهواء.المعلومات مهداة من جمعية زائري كوتشي والمؤتمرات).