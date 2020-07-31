اليابان | أحدث الابتكارات اليابانية في مجال الدعاية السياحية

بطاقات LOGet هي مجموعة بطاقات ذات حجم قياسي تبرز مناطق الجذب السياحي المحلية الشهيرة، ظهرت لأول مرة في 3 يوليو/ تموز ومن المتوقع أن تصبح أداة دعاية قيّمة لمشاهدة المعالم السياحية وأحد تذكارات السفر الرائعة، تحدثنا إلى صاحب الفكرة لمعرفة المزيد عنها.

بطاقات LOGet هي بطاقات ملونة تصور مناطق الجذب السياحي المختلفة في جميع أنحاء اليابان بالإضافة إلى معلومات حول تاريخ المواقع ومعالمها البارزة ونقاط الاهتمام القريبة في خلفية البطاقة. تتكون السلسلة الأولى من 52 بطاقة تبرز عدة مواقع بدءاً من حديقة حيوان أساهياما في هوكايدو شمالاً وحتى جزيرة ياكوشيما في محافظة كاغوشيما جنوباً. تتمتع هذه البطاقات، المتوفرة في المواقع السياحية فقط، بقيمة نادرة ومن المؤكد أنها ستجذب اهتمام هواة تجميع مثل هذه البطاقات.

البطاقات، التي تكون ذات حجم قياسي، مقسمة تقسيماً لونياً بحسب كل منطقة، فاللون الأرجواني لهوكايدو، والأزرق الفاتح لمنطقة كانتو، وهكذا. كما أن بها رسوم توضيحية تظهر فئة كل معلم، مثل الأبراج أو القلاع أو الجبال أو غير ذلك. بهذه الطريقة يستطيع الهواة جمع البطاقات كما يحلو لهم، كالبدء بجمع بطاقات منطقة كانتو فقط أو جمع كل البطاقات التي تمثل معلماً بعينه.



البطاقة رقم 001 تبرز برج ساعة سابورو في سابورو بمحافظة هوكايدو. تحمل كل بطاقة صورًا ومعلومات عن المعلم الذي تبرزه. (إهداء من Storynote)



البطاقات مقسمة لونياً حسب المنطقة وتوجد بها أيقونات الفئة في الركن الأيسر السفلي. يمكن للمعجبين جمع البطاقات حسب اللون أو الفئة أو كيفما يرغبون. (إهداء من Storynote)

فكرة جديدة لجذب الزوار

قبل إطلاقها رسمياً في 3 يوليو/ تموز، تم توزيع عدد محدود من البطاقات في 27 يونيو/ حزيران في معبد كاندا ميوجين، وكان حدثاً دعائياً هاماً جذب بسرعة أعداداً كبيرة من هواة جمع التذكارات.



توزيع بطاقات LOGet في مجمع إيدوكو إيدو الثقافي في كاندا ميوجين. العديد من الأشخاص المصطفّين في الطابور كانوا من هواة جمع بطاقات manhole الشهيرة، التي تصور تصميمات ملونة لأغطية بالوعات الصرف مرسوم عليها شخصيات أو مناظر محلية أو مواقع تاريخية من جميع أنحاء البلاد.



بطاقة LOGet الخاصة بمعبد كاندا ميوجين تحمل معلومات حول مهرجان كاندا الذي يعد واحداً من المهرجانات الثلاثة الكبرى في اليابان.

يامادا هيديتو، الموظف في شركة Storynote لإنتاج السيناريوهات، هو الجندي المجهول الذي يقف وراء إطلاق بطاقات LOGet. خلال فترة عمله كموظف في إحدى شركات الصرف الصحي، ركز يامادا على فكرة إنتاج ”بطاقات manhole“ لتكون بمثابة دعاية لأغطية بالوعات الصرف الملونة الموجودة في عدة مدن يابانية، وقد لاقت فكرته استحساناً، حيث قامت 535 بلدية بإنتاج 667 نوعًا من بطاقات بالوعات الصرف التي تم إصدار أكثر من 5.5 مليون نسخة منها.

تصور بطاقات manhole أغطية بالوعات الصرف بتصميمات ملونة تبرز المعالم السياحية المحلية أو منتجات معينة ولا تتوفر البطاقات إلا في المواقع القريبة من أغطية بالوعات الصرف، لذا فإن امتلاك بطاقة manhole معينة هو دليل على أن صاحبها قد زار ذلك المكان. يطوف هواة جمع بطاقات manhole جميع أنحاء البلاد للبحث عن البطاقات وجمعها مما أدى إلى إنعاش السياحة الإقليمية.

يقول يامادا: ”عندما نقوم بتوزيع بطاقات manhole، نوزع معها خرائط للمعالم السياحية والمطاعم القريبة. ولما سافرت في جميع أنحاء البلاد للمساعدة على الترويج للسياحة، خطرت لي فكرة بأنه يمكن إبراز المواقع السياحية الشهيرة على بطاقات مماثلة “.

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يامادا يحمل بطاقة LOGet أمام أحد المعالم السياحية البارزة.

في حين يتم توزيع بطاقات manhole على أي شخص يذهب إلى مكان تواجدها، يضطر الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على بطاقة LOGet إلى مواجهة عقبة إضافية. على سبيل المثال، للحصول على بطاقة برج طوكيو، يجب على الزوار القيام بجولة على السطح العلوي، وهذه الجولة يجب أن يتم حجزها مسبقًا. أما في إيكاهو أونسن، فيجب عليهم الغطس في الحمام المشترك الموجود في الهواء الطلق من أجل الحصول على بطاقة.

”آمل أن يأخذ الناس بطاقات LOGet معهم كتذكار من رحلاتهم. قد يشعر البعض بالانزعاج من تلك الخطوة الإضافية التي يجب عليهم القيام بها من أجل الحصول على بطاقة، ولكن عندما ينظرون إلى بطاقة إيكاهو أونسن الخاصة بهم، فعلى الأغلب سيتذكرون تجربة الغطس الممتعة التي قاموا بها. أعتقد أنه من الممكن الحفاظ على الجودة العالية للبطاقات نظراً لأن المرافق التي تبرزها البطاقات تستفيد بشكل مباشر“.



يامادا يحمل بطاقة LOGet أمام برج طوكيو الشهير.

قصص مبتكرة ودعاية سياحية من نوع خاص

كان من المخطط إطلاق مشروع بطاقات LOGet في الربيع، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كوفيد-19. الآن، ومع بداية انتعاش السياحة الداخلية مرة أخرى بعد أن تم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، تزداد الآمال في أن تكون البطاقات بمثابة عامل محفز يزيد من حالة الانتعاش هذه.

يقول يامادا: ”تتخصص Storynote في مجال إنتاج السيناريوهات، ونريد أن نقوم بواجبنا تجاه المجتمع من خلال الترفيه، إن هدفنا ليس مجرد توزيع بطاقات LOGet. حتى الآن، تم الترويج لجميع المواقع السياحية بشكل منفصل، لكن بفضل هذا المشروع نجحنا في إنشاء قصة مترابطة لكل المواقع، ومع الأخذ في الاعتبار التأثير السلبي للوباء على قطاع السياحة، فنحن نأمل أن يسهم مشروعنا في إضفاء الحيوية على هذه الصناعة“.

يرى يامادا أن بطاقات LOGet تساعد على ربط مختلف مواقع المعالم السياحية. على سبيل المثال، فإن الزائر الذي حصل على بطاقة واحدة لزيارة قلعة، قد يقرر الذهاب إلى حديقة حيوان أو برج قريب لأنه يتم توزيع البطاقات هناك؛ أو قد يسمع بأن قلعة أخرى في محافظة مجاورة لها بطاقتها الخاصة ومن ثم يضع خطة لزيارتها. ويمكن لهواة جمع البطاقات المتحمسين تخطيط مسار كامل لرحلتهم بدافع من رغبتهم في تجميع بطاقات LOGet.

في حين لا يُتوقع مجيء عدد كبير من السياح في المستقبل القريب بسبب قيود الدخول المتعلقة بالوباء، تم إنتاج بطاقات باللغتين الإنجليزية والصينية التقليدية لقلعة تاكاشيما في سوا بمحافظة ناغانو، وبطاقات باللغة الإنجليزية لمتحف غونكانجيما الرقمي في ولاية ناغازاكي، وجاري التخطيط لإصدار المزيد منها بلغات أجنبية أخرى. لا شك أن هذا الوجه الجديد لليابان، التي عادة ما تشتهر بألعابها الإلكترونية، سوف يجذب الكثير من الاهتمام في الداخل والخارج.



الجزء الأمامي من البطاقة يبرز متحف غونكانجيما الرقمي، باللغة الإنجليزية، والجزء الخلفي منها يبرز قلعة تاكاشيما في سوا بمحافظة ناغانو، باللغة الصينية التقليدية. (إهداء من Storynote)



يامادا هيديتو (على اليمين) مع كيشيكاوا ماسانوري كاهن معبد كاندا ميوجين.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقارير والنصوص والصور بواسطة Nippon.com)