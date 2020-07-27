اليابان | التمتع بجمال جزيرة أمامي أوشيما ذات المياه الزرقاء الصافية

لا تزال الجهود جارية لإدراج المياه الزرقاء الصافية حول جزيرة أمامي أوشيما (المعروفة باسم ’’أمامين بلو‘‘) على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تشتهر هذه الجزيرة الجوهرة بـ’’نقاط القوة‘‘ التي تجذب السياح، بالإضافة إلى مناظر غروب الشمس الخلابة.

شواطئ لا ينبغي تفويت فرصة مشاهدتها

تقع أمامي أوشيما التابعة إداريا لمحافظة كاغوشيما جنوب كيوشو وشمال أوكيناوا. وهي سابع أكبر جزيرة في اليابان بعد الجزر الرئيسية الأربع وبعد جزيرتي أوكيناوا الرئيسية وسادو. تزدهر في أمامي أوشيما بيئة طبيعية غنية وكذلك ثقافة فريدة من نوعها، وذلك عائد إلى انعزال الجزيرة عن البر الرئيسي لليابان.

في شهر مارس/آذار من عام 2017 تم تعيين أمامي أوشيما والجزر المحيطة بها والتي تتضمن توكونوشيما وأوكينوئرابوجيما ويورون باعتبارها متنزها يحمل اسم ’’متنزه أماميغونتو القومي‘‘. وعلى الرغم من المساعي لإكساب منطقة تضم أمامي أوشيما وتوكونوشيما وأوكيناوا الشمالية وإيريؤموتيجيما صفة موقع للتراث العالمي على قائمة اليونسكو، إلا أن القرار بهذا الخصوص قد تم إرجاؤه فعليا بناء على توصيات صدرت في مايو/أيار عام 2018. ولكن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت الحكومة أنها ستعيد ترشيح المنطقة لليونسكو واضعة نصب عينيها هدف إدراجها على قائمة التراث العالمي في عام 2020.

يمكن الوصول إلى جزيرة أمامي أوشيما عبر خليط من وسائل المواصلات يتضمن رحلات الطائرات التجارية والعبارات المنتظمة. وعلاوة على ذلك، بدأت شركة Vanilla Air منخفضة التكلفة في عام 2014 رحلات مباشرة إلى الجزيرة من مطار ناريتا وأضافت فيما بعد رحلات من مطار كانساي في عام 2017، ما سهل من الوصول إلى الجزيرة. أول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير في مناطق الجذب السياحي في أمامي هو البحر الجميل في كل مكان. تتلألأ المياه في طيف واسع من تدريجيات اللون الأزرق تتراوح بين لوني الكوبالت والفيروز، ولذلك غالبا ما تسمى ’’أمامين بلو‘‘.

تبدأ جولتنا في المواقع الرئيسية لمشاهدة هذه المياه في الشمال الشرقي من الجزيرة، في مطار أمامي، بوابتنا إلى أمامي أوشيما.

شاطئ توموري



شاطئ توموري ويعرف أيضا باسم ’’الملاك الأزرق‘‘ بسبب جمال مياهه.

أول موقع على أجندة جولتنا السياحية هو شاطئ توموري، وهو شاطئ لطيف الانحدار مياهه ضحلة محاطة بشعاب مرجانية في كاساريتشو، إلى الشمال مباشرة من مطار أمامي. المياه الملونة بشكل زاهٍ وتدرجها المذهل من الرمال شاحبة اللون عبر تدريجيات لا حصر لها من اللون الأزرق أكسبت الشاطئ لقب ’’الملاك الأزرق‘‘. أحد المسارات السياحية الشائعة في هذه المنطقة بدءا من مطار أمامي، يتمثل في السير على طول هذا الشاطئ إلى رأس أيامارو ومنارة كاساريزاكي، في أقصى شمال الجزيرة.

رأس أيامارو



رأس أيامارو أحد أجمل المواقع في أمامي.

يبعد رأس أيامارو مسافة خمس دقائق بالسيارة شمالا من شاطئ توموري، وهو مصنف بين أفضل المواقع ذات المناظر الخلابة في أمامي. من هنا يمكن للمرء أن يرى خطوط أفق ممتدة من الشعاب المرجانية والمحيط الهادئ على حد سواء. من المفترض أن اسم ’’أيامارو‘‘ مشتق من الجغرافيا المستديرة المزدهرة هنا، والتي تشابه ’’أياؤري نو تماري‘‘ ، وهي كرة يد تقليدية مزخرفة بخيوط متعددة الألوان.



صورة من الجو للشعاب المرجانية في رأس أيامارو.

منارة كاساريزاكي



منارة كاساريزاكي في أقصى شمالي أمامي أوشيما.

يوجد في أقصى شمال أمامي أوشيما على بعد حوالي 10 كيلومترات من رأس أيامارو، رأس كاساريزاكي حيث يتألق اللون الأبيض للمنارة الشمالية للجزيرة وسط سماء وبحر زرقاوين. من الجزء العلوي للمنارة يُرى المحيط الهادئ ممتد بقدر ما تستطيع العين رؤيته. يمكن للمرء أيضا في الأيام الصافية رؤية جزيرة كيكايجيما قبالة الجنوب الشرقي. يقال أيضا إن المنطقة، المعروفة بين السكان المحليين باسم رأس يو، هي المكان الذي نشأت فيه أسطورة ريوغو (قصر التنين)، والتي تشتهر باسم أوراشيما تارو بطل تلك القصة الخيالية الكلاسيكية.

شاطئ كاكوريهاما (الشاطئ المخفي)



زيارة الشاطئ المخفي تشعرك كما لو أنك تمشي على سطح المياه.

عند التوجه إلى الجنوب الغربي يصل المرء إلى كاساريتشو كيسي حيث يظهر شاطئ ’’كيسي نو كاكوريهاما (شاطئ كيسي المخفي)‘‘، في المياه عندما يكون المد عند أدنى مستوياته فقط. عندما تبدو المياه الموجودة في الخليج شاحبة أكثر من المعتاد يمكنك السر بعيدا عن الشاطئ حتى وإن كنت لا تستطيع السباحة. تتدفق الأمواج لتتكسر عند قدميك من جميع الاتجاهات، ما يجعل الأمر يبدو حقا وكأنك تمشي على سطح مياه المحيط.

صخرة القلب



بركة مد على شكل قلب يقصدها العشاق بكثرة.

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بين كاساريتشو وأكاؤغي، على مشارف تاتسوغوتشو، توجد بركة مد تعرف باسم ’’صخرة القلب‘‘. تعتبر زيارة البركة أمرا أساسيا للعشاق فهي مكان مثالي للحظات رومانسية، وهي إحدى ’’نقاط القوة‘‘ الكثيرة المنتشرة في الجزيرة حيث يبدو أن الجمال الطبيعي يعمق تواصل الزوار مع الأرض. يجب ألا يغيب عن الأذهان أن الموقع يكون تحت الماء تماما عند المد العالي، وبالتالي فالأفضل زيارته عند الجَزر.

أوهاما كايهين كوئن (متنزه أوهاما الساحلي)



يقال إن الغروب هنا هو الأروع في آسيا.

يقع أوهاما كايهين كوئن على بعد 20 دقيقة بالسيارة من نازي، المدينة الرئيسية في أمامي، وهو موقع سياحي يرتاده الناس بانتظام ومكان يذهب إليه السكان المحليون للاسترخاء والاستجمام. وبالإضافة إلى المياه الزرقاء الأساسية والرمال البيضاء، يحتوي المتنزه على مرافق مثل ’’أمامي كاييو تينجيكان (جناح أمامي البحري)‘‘ حيث تتم تنمية وعرض أنواع الحياة البحرية من المياه القريبة، و ’’تالاسو أمامي نو ريوغو (قصر التنين البحري في أمامي)‘‘، الذي يوصف بأنه مرفق للصحة والعافية. تشتهر المنطقة أيضا بأنها موقع تبني فيه السلاحف البحرية أعشاشا لوضع بيوضها، وكذلك بأنها مكان لمشاهدة غروب الشمس الجميل فوق بحر شرق الصين.

شاطئ هونوهوشي



تغطي هذا الشاطئ حجارة ناعمة مستديرة صقلتها الأمواج المتلاطمة.

يقع شاطئ هونوهوشي ذو المظهر الفريد في سيتوؤتشيتشو، في الجزء الجنوبي من جزيرة أمامي أوشيما. اعبر المتنزه الساحلي للوصول إلى شاطئ تغطيه حجارة مستديرة. تصدر الحجارة مصقولة الحواف بشكل رائع بسبب الأمواج المتلاطمة، أصواتا بينما تتدحرج مع كل موجة قادمة. مشهد الأمواج القوية وهي تتكسر على الشاطئ مع صوت الحجارة يجعلان معا الشاطئ غير عادي بالفعل.



بعض الحجارة المستديرة الرائعة من شاطئ هونوهوشي.

شاطئ يادوريهاما



على شاطئ يادوريهاما يمكن مشاهدة تباين رائع بين الرمال البيضاء والمياه الزرقاء.

يقع هذا الشاطئ بالقرب من أقصى نقطة جنوبي أمامي أوشيما. بعد تجاوز الأشجار المصطفة على طول الشاطئ، ستجد المياه الزرقاء والرمل الأبيض أمامك حيث يمكنك أن تحظى بفترة استرخاء. الحمامات ودورات المياه ومناطق الطهي وغيرها من المرافق متوفرة هناك، ما يجعل من المكان موقعا شهيرا للتخييم أيضا.

منصة المراقبة في كوتشيياما



الخط الساحلي المسنن لمضيق أوشيما كما يظهر من منصة المراقبة في كوتشيياما.

لا تدع فرصة رؤية مناظر المحيطات المحيطة من قمم تلال أمامي أوشيما تفوتك. يمكن رؤية جمال مضيق أوشيما، بين أمامي أوشيما وكاكيروماجيما، من منصتي المراقبة في كوتشيياما ويويداكي. ويقال إن ما يصل إلى 200 نوع من الشعاب المرجانية تعيش على هذه السواحل الخلابة ذات الشكل المسنن.

نيشيكومي سانرين تاتشيغامي (الأشباح الثلاثة الحامية لنيشيكومي)



سانرين تاتشيغامي، الأشباح الثلاثة المحلية الحامية.

يكون منظر المياه رائعا عند مشاهدتها أثناء الغروب. تقع نيشيكومي في أقصى غربي أمامي أوشيما، وهي واحدة من أفضل مناطق الجزيرة التي تتيح رؤية مناظر خلابة في المساء. مع شروق الشمس تتشكل صور ظلية لسانرين تاتشيغامي وهي ثلاث جزر صغيرة تقف على صف واحد قبالة الشاطئ. ومن بين لحظات الغروب الأخرى التي لا ينبغ تفويتها، تلك التي يمكن مشاهدتها من يووانداكي وهي أعلى نقطة في الجزيرة تقع على ارتفاع 694 مترا، بالإضافة إلى منصتي المراقبة في كوتشيياما ويويداكي، ومتنزه أوهاما الساحلي الذي ذكرناه آنفا.



تأمل الغروب من متنزه أوهاما الساحلي.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنجليزية. الصور والنص من كورويوا ماساكازو)