اليابان | ماذا ينتظر الصين في عالم ما بعد الكورونا؟

واجهت إدارة شي جينبينغ الصينية اختبارًا رئيسيًا عندما دخلت عامها الثامن في السلطة في أبريل/ نيسان 2020. مع زيادة حالات الإصابة بـفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، كان الاقتصاد الذي يدعم الإدارة في حالة من السقوط الحر. ألغى الإصلاح الدستوري لعام 2018 حدود الفترات الرئاسية، وفتح الطريق أمام بقاء الرئيس شي في مكانه بعد عام 2023، ولكن إذا تفاقم الركود الاقتصادي، فقد تكون إعادة اختياره موضع شك كبير.

الانكماش الاقتصادي يقوض شرعية شي

بما أن القادة السياسيين الصينيين لا يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات، فلا توجد طريقة لإثبات شرعية الإدارة. الشيء الوحيد الذي يدعمه هو النمو الاقتصادي المستمر ورضا الناس عن سياسات الحكومة. لهذا السبب، قبل 40 عامًا، صرح مهندس الإصلاح الصيني دنغ شياو بينغ مرارًا وتكرارًا بأنه ”لا يوجد حجة أكبر من النمو“. هذا يشير إلى أنه إذا تعثر الاقتصاد، فقد لا يتمكن الحزب الشيوعي الصيني من البقاء في السلطة.

وصلت إدارة شي إلى السلطة رسمياً في مارس/ آذار 2013. بلغ النمو الاقتصادي في ذلك العام 7.76٪ على أساس سنوي. في عام 2014 كان 7.31٪، في 2015 6.92٪، في 2016 6.70٪، في 2017 6.80٪، في 2018 6.60٪، وفي 2019 6.10٪، مما يشير إلى انخفاض تدريجي في النمو الاقتصادي. على وجه الخصوص، أدت أزمة تفشي وباء فيروس كورونا الجديد إلى تراجع غير مسبوق في الربع الأول من عام 2020، مع انخفاض الأرقام الاقتصادية بنسبة 6.8٪ عن العام السابق. في مواجهة هذه الأزمة غير المتوقعة، هناك الآن احتمال أن إدارة شي قد لا تكون قادرة على تأمين فترة ثالثة في السلطة مدتها خمس سنوات من عام 2023.

بالإضافة إلى الأسباب الهيكلية الداخلية لتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، تأثرت الصادرات بشكل سلبي بسبب الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. بالإضافة إلى ذلك، تم تفتيت سلاسل التوريد بسبب فيروس كورونا، ومع حالات الإفلاس بين الشركات الصينية الأصغر، ساءت أرقام التوظيف وضعف السوق المحلي.

ستأخذ هذه المقالة في الاعتبار هذه المشاكل الرئيسية لأنها تتطلع إلى السياسة الصينية والعلاقات الدبلوماسية والإمكانات الاقتصادية بعد الكورونا.

حالة سياسية غير مؤكدة

على مر العصور حافظ الحكومات الاستبدادية على مبدأ السرية، وهو ما يجعل من الصعب معرفة ما يجري في الداخل. في عام 1991، انهارت الحكومة السوفييتية التي بدت وكأنها لا تتزعزع كما لو أنها تعرضت فجأة لانهيار جليدي، دون ضغط خارجي مثل غزو دولة أخرى. لم يتمكن أي محلل سياسي دولي من توقع ذلك. لا تتوفر المعطيات الكافية لاستخدام تشبيه انهيار الاتحاد السوفيتي للقول إن الصين الحالية ستنهار. ومع ذلك، لا يوجد إنكار لتراكم المشاكل في المجتمع الصيني.

على مدى السنوات السبع الماضية، طهرت إدارة شي مراكز الدولة من 2.5 مليون مسؤول فاسد، وقد حصل التطهير على دعم واسع من الشعب، ولكن إذا كان الفساد الحالي بين المسؤولين الشيوعيين لا يمكن القضاء عليه، فإن الحزب سيفقد دعم الشعب. تعمل إدارة شي على تعزيز نظام المراقبة الذي يشمل الجميع، بدءًا من المسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الشيوعي الصيني إلى عامة الشعب. إنها تبني تدريجياً في الصين نظام مراقبة صارماً يذكرنا بما تم تصويره في رواية جورج أورويل بعنوان ”1984“.

ومع ذلك، لن يكون من السهل تنفيذ الشكل السياسي المثالي لإدارة شي، الذي يحرم الناس من حريتهم. والسبب في ذلك يكمن في حقيقة أن شعب الصين، على مدى الأربعين سنة الماضية، قد تذوق طعم الحرية. من المحتمل جدًا أنه ستكون هناك معارضة شديدة إلى حد بعيد لسحب تلك الحرية، ومن المحتمل أن يطيح حجمها بإدارة شي. لا توجد طريقة يمكن لمجتمع غير حر أن يكون مجتمعًا سعيدًا.

في الكلاسيكية الصينية التي كتبها الحكيم الصيني زونزي هناك تعليم مفاده أن ”الحاكم يشبه القارب والشعب العادي مثل الماء“. هذا يعني أن الماء يمكن أن يجعل القارب يطفو، ولكن يمكن أيضًا أن ينقلب القارب بنفس الماء. النبيل الذي لا يستطيع ضمان سعادة شعبه سيطيح بهم في النهاية. يشير هذا التعليم إلى أن إدارة شي تواجه تهديدًا لبقائها.

العالم كله في خانة الأعداء

في الدفاع عن الشعب لاستعادة الأمة كقوة عظمى، كانت إدارة شي تنفذ ”مبادرة الحزام والطريق“ كمشروع رئيسي من شأنه أن يجعل الصين رائدة على مستوى العالم. من وجهة نظرها، فإن الاستراتيجية الدولية لإدارة شي هي الابتعاد عن النظام الحالي الذي يفيد فقط الدول المتقدمة، وإعادة تشكيله في شيء جديد يكون أكثر إنصافًا تجاه البلدان النامية حديثًا.

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هذا الوعي بالمشكلة ليس خطأً في حد ذاته، ولكن يجب على المرء أن يظل واعيًا، حتى يتم وضع مجموعة جديدة من القواعد، من الضروري الالتزام بالقواعد الحالية. مع ظهور إدارة شي، كان هناك تحدي مستمر للقواعد الدولية القائمة دون انتظار التغييرات فيها. ومن بينها قضية السيادة على المياه الإقليمية. يمكن أن تكون الخلفية التاريخية الأصلية لهذه القضايا معقدة، وفي كثير من الحالات، من المستحيل اتخاذ قرار بسهولة بشأنها، ولهذا من المعتاد طلب التحكيم في المحكمة الدولية.

إن الصين بلد كبير، ولها حدود مع 12 دولة أخرى. عدد قليل جدًا من هذه الدول، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، دول بحرية. في الماضي، خلال فترة الزعيم ماو تسي تونغ، انخرطت الصين في نزاعات حدودية شديدة مع الاتحاد السوفيتي. في الآونة الأخيرة، عندما عززت بكين قوتها الاقتصادية، انتقلت من التوسع البري إلى التوسع البحري. علاوة على ذلك، بدلاً من التفاوض، يبدو أنها تعطي الأولوية لسياسة خلق ”حقائق على الأرض“ أو ما يعرف بسياسة الأمر الواقع. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار الذي تولده هذه المقاربة في منطقة شرق آسيا، يشكل إزعاجًا متزايدًا للصين نفسها.

لطالما وضعت الحكومة الصينية قضية تايوان على أنها مصلحة أساسية للأمة، ورفضت باستمرار اتخاذ خيار استخدام القوة العسكرية لتأمين التوحيد بعيدا عن المفاوضات والمناقشات. وفي الوقت نفسه، تتخذ بكين خطوات ملموسة نحو ما يُعرف فعليًا باسم ”دولة واحدة ونظام واحد“، متراجعة عن الوعود التي قطعتها عندما عادت الأراضي إلى الصين من الحكم البريطاني، من خلال إجراءات مثل سن قانون الأمن القومي الجديد. تكمن المشكلة في أن عقلية الشعب في أماكن مثل هونغ كونغ وتايوان بعيدًا عن الصين، حتى لو حققت بكين التوحيد مع تايوان وعززت سيطرتها على هونغ كونغ، فإن المسافة التي تفصل شعبها عن الحكومة المركزية الصينية تعني أنه لن تكون هناك فائدة تذكر لها.

نتيجة لتهديد فيروس كورونا الجديد، تدهورت العلاقات مع الولايات المتحدة، التي كانت في أسوأ حالتها بالفعل، بشكل أكبر. فرضت الصين عقوبات اقتصادية على أستراليا قائلة إنه يجب إجراء تحقيق في مصدر تفشي الفيروس. سيؤدي هذا السلوك في نهاية المطاف إلى رد فعل عنيف من المجتمع الدولي. ويتوقع بعض المحللين السياسيين ظهور حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة والصين. سواء كانت هذه التوقعات ستتحقق أم لا، فإن قطع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أمر محتمل.

التوقعات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الصيني هذا النوع من الانكماش الذي لم يشهده من قبل. في المؤتمر الشعبي الوطني الذي عقد في 22 مايو/ أيار، سلم رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ تقرير عمل الحكومة، ولكن في خطوة غير مسبوقة، لم يعط هدفًا للنمو الاقتصادي لهذا العام. بدلاً من ذلك، لتوضيح الحقائق بشكل صحيح، كان غير قادر على إعطاء هدف محدد. من ناحية أخرى، ركز بشكل كبير على التوظيف، مشيراً 39 مرة إلى الحفاظ على الاستقرار في سوق العمل.

يرجع جزء كبير من التباطؤ الحاد في الاقتصاد الصيني إلى جائحة كورونا، لكن الصادرات تعرضت للإعاقة في الوقت نفسه بسبب الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، وهو عامل آخر يضعف الطلب من الخارج. بالنظر إلى الطلب المحلي على المدى القصير، تبلغ نسبة مدخرات الأسرة إلى الدخل المتاح 30٪، مما يجعلها عنصرا رئيسيا يدعم الانتعاش الاقتصادي. ومع ذلك، مع تدهور حالة التوظيف، لا يمكن للمرء أن يتوقع انتعاشًا على شكل حرف V أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أنه على عكس اليابان، ليس لدى الصين نظام ضمان ائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لا يمكن للشركات الخاصة اقتراض الأموال من البنوك المملوكة للدولة. وهذا أيضا يدعم الارتفاع الحاد في معدل البطالة.

في الوقت الحاضر، تبذل الحكومة الصينية جهودا لتشجيع الاستثمار المباشر من قبل الشركات الأجنبية في الصين. ومع ذلك، يبدو أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات والجهات الفاعلة الأخرى في الشركات تقوم بتحويل مرافق التصنيع الموجهة نحو التصدير من الصين إلى دول مثل فيتنام. ربما لن يقوموا بنقل منشآت تصنيع المنتجات المخصصة للبيع في الصين خارج السوق، ولكن مع إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، فإن وضع الصين كـ ”مصنع للعالم“ قد يكون عرضة للخطر الشديد.

أخيرا، أود أن أتطرق إلى العلاقات الصينية اليابانية. من أجل التغلب على تدهور علاقتها مع الولايات المتحدة، تعمل الصين على تحسين علاقتها مع اليابان. كان من المفترض أن يقوم الرئيس شي بأول زيارة دولة له إلى اليابان في أوائل أبريل/ نيسان 2020، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد من حيث المبدأ، لا تزال الزيارة بحلول نهاية العام محتملة في حالة تراجع معدل الإصابة، ولكن مع الوضع في هونغ كونغ والمزيد من التدهور في العلاقات الأمريكية الصينية، تبدو الزيارة هذا العام صعبة بشكل متزايد.

في هذه المرحلة، يبدو من غير المحتمل حدوث تدهور سريع في العلاقات الصينية اليابانية، ولكن من المتصور أن البيئة العالمية المحيطة بالصين ستنمو بشكل متزايد غير مستقر وستزداد المخاطر الجيوسياسية في شرق آسيا أكثر. بالنسبة للمجتمع الدولي، ودول شرق آسيا على وجه الخصوص، ستزداد أهمية إدارة عنصر الخطر الصيني بشكل صحيح.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، إلى اليسار، يحضر اجتماع قمة اليابان – الصين، الصورة من جيجي برس)